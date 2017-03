Pravčická brána je zachovalá čtyřicátnice. Vydrží mnohem déle než Azurové okno, říká mluvčí parku

před 1 hodinou

Azurové okno, které se ve středu zřítilo do moře, bývala dominanta Malty, Češi ho znali také jako "maltskou Pravčickou bránu". I ona postupně podléhá zvětrávání a ztenčuje se. Nedávno ji však geologové podrobně proskenovali a zjistili, že se těší poměrně dobrému zdraví. "Předvídáme Pravčické bráně ještě stovky let, možná tisíce," říká Tomáš Salov, mluvčí Národního parku České Švýcarsko. "Nicméně Azurovému oknu předpovídali ještě desítky let a jeho zkáza přišla nečekaně," dodává.

O skalním útvaru Azurové okno na Maltě, který se ve středu zřítil do moře, se hovořilo jako o maltské obdobě Pravčické brány. Toto srovnání se přímo nabízí - oba klenuté skalní útvary patřily k fotogenickým dominantám a k častému cíli turistů, věhlas obou přesáhl hranice země, vždyť Pravčická brána se dostala do užšího výběru kandidátů na sedm novodobých divů světa.

Kdybychom měli oba útvary porovnat z hlediska geologického, pak Pravčická brána je křemenný pískovec, zatímco Azurové okno byl vápenec. Oba tyto útvary podléhají erozi, pískovec dokonce více, ale Pravčická brána má jednu velkou výhodu - neomývá ji moře.

"Při působení mořské vody a mořských proudů probíhá eroze mnohem rychleji. Z hlediska trvanlivosti je na tom v tomto ohledu Pravčická brána podstatně lépe," říká mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov a dodává, že kdyby bylo Azurové okno také z pískovce, degradoval by mnohem rychleji.

Azurové okno se již řadu let vlivem zvětrávání ztenčovalo, podobné procesy působí i na Pravčickou bránu, ale zdaleka nejsou tak rychlé.

"Azurové okno se prakticky rozpadalo před očima. Co chvíli odpadla nějaká větší část. Nicméně předpovídaly se mu ještě desítky let, konec přišel nečekaně," míní Salov.

Překvapivé rovněž je, jak se tento přírodní skvost zřítil. "Všichni čekali, že zůstane stát pilíř a spadne jen trámec, nakonec se zdá, že se zhroutil právě onen pilíř. K destrukci tedy došlo úplně jiným mechanismem, než se předpokládalo."

Také z Pravčické brány se odloupávají povrchové části, takzvaná krusta. Jde však jen o malé kamínky. Nedávno tato největší pískovcová skalní brána v Evropě prošla pečlivým průzkumem, geologové jí po něm přisoudili ještě dlouhá léta.

"Nechci teď střílet do vlastních řad, ale to o Azurovém okně říkali také," směje se tiskový mluvčí Národního parku České Švýcarsko. "Úplně dovnitř horniny nikdy nevidíme, nicméně podrobný průzkum - mimo jiné i rychlosti zvětrávání - ukázal, že zatím nic nenasvědčuje nějakému blízkému kolapsu. Kolega geolog ji označil za ‚dobře zachovalou čtyřicátnici‘."

Co to tedy znamená z hlediska délky jejího života? "Myslíme si, že nám vydrží o mnoho a mnoho let déle než Azurové okno," tvrdí tiskový mluvčí. Zatímco vzhledem k velikosti opadu se u maltského skvostu předvídala další životnost v desítkách let, Pravčická brána má podle Salova reálnou šanci na stovky, ne-li tisíce let.

Malta přišla o Azurové okno. Záběry z místa, kde se zhroutila slavná skalní brána. | Video: Marietta Marra | 00:36

autor: Zuzana Hronová