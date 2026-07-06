Až se vrátí tropy, budete chtít být právě tady. Lesní koupaliště s ledovou vodou okouzlilo celé Česko

Partě architektů kolem ateliéru Mjölk padlo před časem do oka zpustlé a takřka stoleté Lesní koupaliště v libereckých Lidových sadech. Během několika let dali areál do kupy a postavili tu novou plovárnu s prvorepublikovým nádechem. Začínali přitom docela bez peněz: po brigádách, jen s pilou a vrtačkou v ruce. Na první pohled magický výsledek společného úsilí už více než rok slouží veřejnosti.
Partě architektů kolem ateliéru Mjölk padlo před časem do oka zpustlé a takřka stoleté Lesní koupaliště v libereckých Lidových sadech. Během několika let dali areál do kupy a postavili tu zbrusu novou plovárnu s prvorepublikovým nádechem. Začínali přitom docela bez peněz - po brigádách, jen s pilou a vrtačkou v ruce. Na první pohled magický výsledek společného úsilí už více než rok slouží veřejnosti.
Na soutoku dvou potoků, nedaleko Lidových sadů, liberecké vilové čtvrti, leží místo s hlubokou koupací historií. Voda je tam studená jako led. Každý Liberečák zná tuhle krásu schovanou staletými smrky jako Lesní koupaliště. Před několika lety se nynější členové spolku Lesní koupaliště rozhodli, že si ho od města půjčí - a vybudují v jeho blízkosti zbrusu novou plovárnu.
Když se dnes manželé Jan a Marie Vondrákovi společně s partnerem ze zmiňovaného spolku Janem Machem podívají na výsledek několikaletého úsilí, sněhobílou stavbu, která jako krajka lemuje okraj lesa a čeká na svoje první návštěvníky, shodují se, že společné úsilí stálo za to. Začínali přitom úplně bez peněz - jedinou možností, jak koupaliště zlepšovat, byly brigády. A tak vzali vrtačky, pily - a šlo se na věc.
Když došly peníze, pomohlo město
Ze stavebních prken a latí stloukli provizorní nábytek pro stánek, který prošel lehkým faceliftem. Dostal bílý nátěr, nové vybavení a na střeše se objevil nápis „pivo-limo“. Místo, které se stalo symbolem proměny areálu. Zároveň začali pracovat na studii a shánět finance. Velkou část rozpočtu tvořily prostředky z participativního rozpočtu města, významná část ale přišla i od soukromých dárců.
Následovalo stavební povolení, které získali v květnu 2022. První prostředky šly na opravu základů a čističku odpadních vod. O rok později začaly práce na horní stavbě – tady už se ale bohužel potýkali s nedostatkem financí. Co šlo, zvládli vlastními silami nebo za pomoci darů od soukromých podporovatelů.
Celá situace vyústila v jednání s vedením města Liberec o jednorázové finanční podpoře, která by pomohla dokončit rozestavěnou stavbu a otevřít plnohodnotné zázemí na jaře 2025. To se podařilo – nové zázemí plovárny už rok slouží veřejnosti, která v Liberci nemá mnoho možností, kam se vydat k vodě.
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Zdroj: autorský text, Mjölk architekti
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