"Až moc kvalitní maso, jdu do McDonaldu." Forejtova restaurace je terčem kritiky

Šéfkuchař Přemek Forejt natočil pro fastfoodový řetězec McDonald’s reklamu, ve které zpívá, tančí a hraje na suroviny. Přestože klip má na YouTube již milion zhlédnutí, lidé porotce kulinářské soutěže MasterChef kritizují a píší mu negativní hodnocení na jeho restauraci v Olomouci.

Býval dobrým kuchařem, ale spáchal ten nejhorší hřích, protože natočil reklamu pro fastfoodový řetězec. Tak by se v jedné větě s odkazem na slavný seriál z 90. let dala shrnout kauza kolem nového spotu šéfkuchaře Přemka Forejta pro nadnárodní řetězec McDonald’s.

McDonald’s a Forejt navázali zkraje tohoto roku tříletou spolupráci, během které má populární porotce soutěže MasterChef a šéf vyhlášeného podniku Entrée v Olomouci zvýšit vnímání kvality sítě rychlého občerstvení.

Forejt v rámci této spolupráce natočil minulý týden video s názvem Mc’n’Roll, ve kterém tančí, rapuje a zpívá o surovinách. Za tu dobu zaznamenal dvouminutový klip už přes milion zhlédnutí, nicméně nemá ani šest tisíc kladných hodnocení.

Kritiku a nepochopení vyjadřují lidi jak pod videem, tak velmi svérázně i na Mapách Google, kde hodnotí pouze jednou hvězdičkou z pěti možných vyhlášený Forejtův podnik Entrée a píší k němu v recenzi posměšné věty: "Dám na doporučení nejlepšího kuchaře a jdu do Mekáče." "Až moc kvalitního masa, příště raději do McDonaldu." "Chybí mi možnost výdeje v drive-in okénku."

Zatímco jedni příliš nechápou, jak věhlasný šéfkuchař může propagovat fast food, druzí se ho zastávají s tím, že se jedná o jeho osobní věc, a celou kampaní se baví. "Nesouhlasím s tím, že by se měla poškozovat restaurace, která s tím tak úplně nemá co do činění. Účelové poškozování podnikání a v podstatě tvoření klamavého obsahu už mi přijde spíše slušně řečeno neuvážlivé. Přemek svými výstupy maximálně škodí sám sobě a nemyslím si, že by ho komunita měla takto poškozovat," píše jeden z diskutujících.

Ohlas kampaně je znatelný, což dokládají i různé reakce a memy na TikToku, které na adresu Forejta vznikají. Parodii ve spolupráci s Bageterií Boulevard natočil například i bavič a youtuber Martin Mikyska.