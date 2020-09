AVON zaznamenal v průběhu pandemie Covid-19 nárůst 2100 nových registrací

AVON vylepšil obchodní model tak, aby mohly AVON Ladies získat mnohem více výhod než doteď.

Pandemie koronaviru se výrazně dotkla životů mnoha lidí a rodin. Jedním z ukazatelů je i míra nezaměstnanosti, která měla od března do června stoupající tendenci. Lidé přišli o práci a pravidelný příjem, přičemž se tato situace dotkla více žen než mužů. Na Slovensku byla v březnu evidována nezaměstnanost 5,19 % s počtem 142 993 uchazečů o zaměstnání, z toho bylo 75 558 žen, které tedy tvořily 52,84 %. Do června se zvýšila nezaměstnanost o 2,21 % a dostala se tak na hodnotu 7,40 %. Evidováno bylo 106 024 žen, které se ucházely o práci, což představuje oproti březnu 2020 nárůst o 30 466 žen, tedy 40,32 %. Na území České republiky byla v březnu evidována nezaměstnanost na úrovni 3 % s počtem 225 678 uchazečů o zaměstnání, z toho 112 420 žen, což představuje 49,80 %. Ke konci června se nezaměstnanost dostala až na 3,7 %. Evidovaných bylo v tomto období 135 599 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů tak činil 50,30 %.

Od začátku zavedení karanténních opatření eviduje AVON Česko a Slovensko až 2100 nových registrací, což představuje víc než dvouciferný nárůst v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Kosmetická společnost očekává i v následujícím období nárůst nových registrací, vzhledem k tomu, že ženy, které přišly o práci, se poohlížejí po nových možnostech seberealizace. Kromě registrací se v daném období zvýšil i počet online objednávek. Oproti roku 2019 měl prodej přes elektronický katalog nárůst přes 620 %!

Po celém světě má AVON přes 5 milionů AVON Ladies, kterým umožňuje jednoduché nakupování pro sebe, rodinu a svých známých pomocí digitálních nástrojů. Díky tomu si mohou svoji vášeň a lásku pro kosmetiku přeměnit z hobby na kariérní příležitost.

AVON Ladies mají mimo jiné možnost být nezávislé a obchodně spolupracovat s AVONem jako Sales Leaderky. Jako Sales Leaderky se věnují vlastním prodejním aktivitám a zároveň zabezpečují nábor a zaškolení vlastního týmu tvořeného AVON Ladies. V roce 2019 si tyto samostatně pracující ženy, které mimochodem tvoří 4% členské základny AVONu, celosvětově vydělaly 273,5 milionů dolarů, přičemž v České republice a na Slovensku byla tato částka víc než 157 miliónů CZK.

Se záměrem podpořit základnu AVON Ladies v České a Slovenské Republice v době krize, včetně nově registrovaných, se společnost AVON snaží výrazně zatraktivnit podmínky obchodování.

AVON se zaměřuje zejména na posílení digitálních nástrojů pro zjednodušení a urychlení podnikání, protože počet objednávek přicházejících z online katalogů se zvýšil téměř pětinásobně na obou trzích a online obrat se zdvojnásobil v porovnání s rokem 2019. Už téměř jedna pětina AVON Ladies/ Gentlemanů aktivně používá aplikaci AvonOn - jedinečný zdroj všech důležitých informací o kampaních, který umožňuje zadávat objednávky dvakrát rychleji než předtím, sdílet důležitý přizpůsobený obsah na sociálních sítích během pár vteřin a spravovat účet z odkudkoliv.

"V rámci digitalizace AVONu považuji za největší novinku, mobilní aplikaci AvonOn. Jde o revoluci v možnostech spravování svého byznysu v AVONu. Tento nástroj neustále vylepšujeme a vyvíjíme. Momentálně nabízíme kromě možnosti objednání i další funkce, ze kterých nejvýznamnější je možnost propojení aplikace se sociálními sítěmi a sdílení marketingového obsahu jako jsou produktové i brandové obrázky, videa a další materiály důležité k podpoře prodeje přes sociální platformy. Tato nová aplikace, která již funguje na Slovensku a během podzimu ji chceme zavést taky v České republice, významně podporuje tzv. social selling - formu podnikání online s využitím sociálních sítí a jednoduchou správou přes mobilní telefon," uvedla Karina Takovenko, General Manager Slavics AVON.

O společnosti AVON

Kosmetická společnost AVON, která patří do přední globální skupiny Natura & Co, už 135 roků zlepšuje životy žen prostřednictvím krásy. Stále v tom pokračuje, ale moderněji.. Přináší inovace, spojuje lidi, podporuje ženy a vnímá všechny podoby krásy. Oslavuje sílu žen po celém světě, podporuje je v objevování svého potenciálu a překonávání výzev. Překvapuje vás to? Přidejte se k nim - #WatchMeNow #SledujteMe #AvonIsChanging #AvonSeMeni. V AVONu jsou zastánci toho, na čem skutečně záleží. Právě sílu krásy využívají na tvoření lepšího světa pro ženy. Pozorně naslouchají potřebám žen a jsou hlasem jejich tužeb. Věří v lepší svět pro ženy, který bude lepším světem pro všechny. Bojují za zdravá prsa, jelikož je rakovina prsu u žen jedním z nejčastějších onkologických onemocnění, a proto také věnovali více než 20 mil. na screeningové programy. Tak stejně bojují proti domácímu násilí, kterému čelí 1 z 3 žen a doposud pomohli už 14 mil. žen trpícím domácím násilím. Celosvětově společnost AVON odevzdala přes 1 miliardu dolarů na projekty související se zdravím a bezpečností žen. Za posledních 20 let získala přes 750 patentů a její výrobky posbíraly více jak 300 ocenění za poslední 3 roky. Věděli jste, že každou vteřinu se po světě prodají 3 rtěnky, 7 parfémů a 2 výrobky péče o pleť Anew? Dobře známé a oblíbené značky jsou ANEW, Mark., AVON TRUE, Planet Spa, Nutra Effects, Avon Care či Advance Techniques. Víc o společnosti, jejích aktivitách a výrobkách AVON se dozvíte na www.avon.cz a Facebookovém profilu Avon Česká republika.