Autor Hry o trůny podepsal na pět let smlouvu s HBO. Chystá seriál o rodu Targaryenů

Americký spisovatel George R. R. Martin podepsal pětiletou smlouvu se společností HBO, která zfilmovala všechny dosud vydané díly jeho ságy Hra o trůny. S televizními scenáristy plánuje mimo jiné takzvaný prequel populární fantasy série, kterého by se fanoušci měli dočkat již příští rok.

Autor slavné středověké fantasy ságy za pětiletý kontrakt se společností HBO podle magazínu Hollywood Reporter vyinkasuje osmimístnou částku. Zavazuje ho ke scenáristické a produkční spolupráci na několika projektech. Všechny připravované televizní série budou k vidění na streamovací platformě HBO Max.

Některé z nich budou rozvíjet divákům dobře známou Hru o trůny, která se pro HBO stala největším hitem v historii. Jediným dosud potvrzeným titulem, který publikum opět zavede do fantazijního světa Západozemí, plného krutosti a intrik, je přitom seriál House of the Dragon (Dračí dynastie).

Ten by se měl odehrávat v období, které předchází příběhu Hry o trůny, a vychází z Martinovy knihy Oheň a krev, vydané před třemi lety. Román vypráví o předcích "matky draků" Daenerys Targaryen, jednou z jeho hlavních postav je Aegon Dobyvatel a končí občanskou válkou známou jako Tanec s draky.

Televizní adaptace se začne natáčet letos v dubnu v Anglii, první sezona se má skládat z deseti dílů, které HBO uvede příští rok. Kromě scénáře spisovatel v poslední době pracoval také na stále nedokončeném šestém dílu své slavné fantasy ságy, který má nést název Vichry zimy a Martin ho s přestávkami píše už přes deset let.

Otázkou zůstává, jak k avizované knižní novince HBO přistoupí, protože seriálová Hra o trůny před dvěma lety vyústila zatím poslední osmou sérií, která se od Martinových předloh odchýlila a vznikla jen s jeho konzultacemi. Během loňského roku autor podle svých slov napsal stovky stránek, další stovky ho čekají letos.

"Pro Vichry zimy to byl dosud nejlepší rok od chvíle, co jsem na knize začal pracovat. Možná mi pomohla izolace, možná jsem jen chytl inspiraci. Zatím ale nechci předvídat, kdy budu mít hotovo. Kdykoli to totiž udělám, pitomci na internetu to vezmou jako slib a pak mě chtějí pomalu ukřižovat, když nedodržím deadline," uvedl Martin před časem na svém blogu.

Spisovatel pro HBO nyní pracuje také jako výkonný producent na seriálových adaptacích postapokalyptického románu Kdo se bojí smrti? spisovatelky Nnedi Okoraforové a sci-fi Roadmarks od Rogera Zelaznyho. Vedle toho chystá seriál podle své knižní ságy Divoké karty pro streamovací službu Peacock a podílel se na tvorbě fantasy světa pro videohru Elden Ring.

