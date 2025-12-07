Magazín

Nejpřísnější zákaz světa? Třináctileté školačce stačilo pět minut, aby ho zesměšnila

Magazín obi Magazín, obi
před 5 hodinami
Měla to být revoluce v ochraně dětí. Austrálie jako první na světě spouští ostrý zákaz sociálních sítí pro lidi mladší 16 let. Zatímco politici a rodiče doufají v konec digitální závislosti, samotní teenageři už našli způsob, jak systém obejít. Třináctiletá Isobel novinářům ukázala, že k prolomení vládní bariéry jí stačí fotka vlastní mámy a pět minut času.
Austrálie jako první na světě spouští ostrý zákaz sociálních sítí pro lidi mladší 16 let. Ilustrační foto
Austrálie jako první na světě spouští ostrý zákaz sociálních sítí pro lidi mladší 16 let. Ilustrační foto | Foto: iStock

Americká internetová společnost Meta, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram, začala v Austrálii dětem mladším 16 let deaktivovat účty. Firma předpokládá, že proces dokončí do 10. prosince, kdy v Austrálii začne fungovat zákon, podle něhož nesmí provozovatelé sociálních sítí umožňovat jejich používání dětem mladším 16 let.

Jenže - třináctileté australské školačce Isobel trvalo necelých pět minut, než porazila systém, který tamní vláda označuje za světový unikát. Když se jí na telefonu rozsvítilo varování Snapchatu - další z platforem, které musí nově blokovat uživatele mladší 16 let - nezpanikařila. Aplikace po ní žádala důkaz věku, jinak by o účet přišla.

Související

Křičela, ať to vypnou. Magnetická rezonance vtáhla muže s řetězem na krku, nepřežil

mri

"Mám v telefonu fotku své maminky. Strčila jsem ji před kameru a systém mě prostě pustil dál. Napsalo to jen: děkujeme za ověření," popsala Isobel reportérům britské stanice BBC, kteří v Austrálii start zákona sledují. "Slyšela jsem, že někdo dokonce úspěšně použil fotku obličeje Beyoncé," dodává školačka.

Když se svým "hackem" pochlubila matce Mel, ta se jen rozesmála. "Jsi opice," napsala jí, ale smích ji brzy přešel. Mel sice dceři používání sítí pod dohledem dovoluje, ale doufala, že plošný zákaz pomůže rodičům v nerovném boji s technologickými giganty. "Přesně tohle jsem čekala. Že to nebude fungovat," krčí rameny.

Pokuty v milionech a děravé technologie

Austrálie je nyní globální laboratoří. Zákon, o kterém se bouřlivě diskutovalo poslední rok, hrozí firmám jako Meta (Facebook, Instagram), TikTok nebo Snapchat pokutami až do výše 49,5 milionu australských dolarů (cca 750 milionů korun), pokud nezajistí, aby jejich uživatelům bylo alespoň šestnáct let.

Podle vládních údajů využívá v Austrálii sociální síť Instagram asi 350 tisíc osob ve věku 13 až 15 let, u sítě Facebook je to zhruba 150 tisíc dětí. Společnost Meta účty nesmaže, ale profily zneviditelní. Po dovršení věku 16 let uživatelé podle společnosti Meta přístup opět získají a účty pak budou ve stavu, v jakém je nyní zanechají.

Politici v čele s premiérem Anthonym Albanesem slibovali, že opatření "dostane děti od obrazovek zpátky na hřiště" a omezí epidemii šikany a úzkostí. Realita prvních dnů ale ukazuje trhliny.

Vládní studie sice potvrdila, že technicky lze věk ověřovat - například nahráním dokladů totožnosti nebo skenováním obličeje s odhadem věku - ale žádná metoda není neprůstřelná. "Je to, jako když jdete do obchodu pro pivo. Prodavač si vás změří pohledem, a když si není jistý, chce občanku. Tady to dělá algoritmus, a ten se dá oklamat," vysvětluje pro BBC Tony Allen, expert na ověřování věku.

Hra na kočku a myš

Sociální sítě se brání, že dělají, co mohou, ale naráží na technické limity. "Je to každodenní boj," přiznává Luc Delany ze společnosti K-ID, která pro Snapchat zajišťuje ověřování věku. Teenageři si navíc navzájem zakládají účty na e-maily rodičů nebo masivně využívají VPN (virtuální privátní sítě), díky kterým se tváří, že se připojují z jiné země, kde zákaz neplatí.

Kritici, včetně některých expertů na online bezpečnost, varují před opačným efektem. Pokud děti ztratí přístup na hlídané platformy jako Instagram, mohou se přesunout do "šedé zóny" internetu - na neregulované chaty herních serverů nebo aplikace typu Telegram, kde je riziko setkání s predátory či radikalizací mnohem vyšší.

"Tento zákon nesplní slib, že děti budou v bezpečí. Ve skutečnosti je jen vytlačí tam, kam není vidět," uvedl v prohlášení mluvčí společnosti YouTube, která rovněž zvažuje právní kroky proti zákonu.

Evropa se dívá: Dánsko chce jít ještě dál

Austrálie v tom není sama. Podobný směr nabírá i Evropa, přičemž nejradikálnější postoj zaujímá Dánsko. To se chystá zakázat sítě dětem pod 15 let a na rozdíl od Austrálie má v rukávu silnější trumf: digitální identitu MitID.

Související

Místo pomoci sexuální vykořisťování. Hackeři získali intimní záznamy z domácích kamer

Sex

Dánský model počítá s tím, že například přihlášení na TikTok by vyžadovalo státní digitální ověření (podobné české bankovní identitě), které by platformě pouze potvrdilo věk, aniž by předalo osobní data. Tím by odpadlo nahrávání občanek i falešné profily.

Střihem se vraťme do Austrálie, kde Isobel ukazuje, co se může stát. Premiérův nápad, aby děti místo scrollování šly ven, považuje za naivní. "Pokud mě nakonec zablokují tady, najdu si prostě jinou aplikaci," říká pro BBC rozhodně.

Debata o zákazu sociálních sítí se odehrává i v Evropském parlamentu, který vyzval ke zpřísnění věkové hranice pro přístup na sociální sítě: dětem do 13 let by měl být vstup zakázán a mezi 13 a 16 lety by potřebovaly souhlas rodičů. "Mladiství jsou nejčastěji oběti různých kriminálních činů na sociálních sítích," zdůvodňoval to pro Český rozhlas lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. "Začíná se plošným zákazem a regulací dětí místo toho, aby se řešily návykové designy," oponovala jeho pirátská kolegyně Markéta Gregorová.

Zdroj: BBC, iRozhlas

Mohlo by vás zajímat

Spotlight moment: Zvykli jsme si na pohodlí, které už nebude. Ze sítí nám měkne mozek, říká ekonom | Video: Tým Spotlight
 
Mohlo by vás zajímat

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla
Infografika

Stolování budoucnosti. V Dubaji vede restauraci první AI šéfkuchař na světě

Stolování budoucnosti. V Dubaji vede restauraci první AI šéfkuchař na světě

Rekonstrukce pražské Čapkovy vily začne ještě letos. Bude v ní muzeum

Rekonstrukce pražské Čapkovy vily začne ještě letos. Bude v ní muzeum

Femme fatale, nebo sobec a vlastizrádce? Marlene Dietrichovou zbožňovali i zavrhovali

Femme fatale, nebo sobec a vlastizrádce? Marlene Dietrichovou zbožňovali i zavrhovali
9 fotografií
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle sociální sítě Facebook Instagram Austrálie zákaz zákon

Právě se děje

před 1 minutou
Soupeřka nemohla uvěřit, experti šíleli. Muchová si podmanila anketu o úder roku

Soupeřka nemohla uvěřit, experti šíleli. Muchová si podmanila anketu o úder roku

Karolína Muchová zahrála úder roku. To, o čem mnoho tenisových fanoušků nepochybovalo, se o víkendu stalo skutečností.
Aktualizováno před 50 minutami
Turka do vlády normálně nominujeme, trvá na svém šéf Motoristů

ŽIVĚ
Turka do vlády normálně nominujeme, trvá na svém šéf Motoristů

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Co od dalšího ministra chtějí ředitelé? Stabilitu a peníze, na látce se ale neshodnou

Co od dalšího ministra chtějí ředitelé? Stabilitu a peníze, na látce se ale neshodnou

Ředitelé škol uvádějí priority pro další roky: stabilita a jasný směr. Největší neshody míří k revizím vzdělávacích programů.
Aktualizováno před 1 hodinou

"Už jsem dlouho neplakal." Norris emotivně oslavil titul mistra světa formule 1

"Už jsem dlouho neplakal." Norris emotivně oslavil titul mistra světa formule 1
Prohlédnout si 32 fotografií
Norris se v kokpitu při komunikaci s boxy McLarenu rozbrečel.
Slezám se neubránila ani Magui Corceirová, přítelkyně Landa Norrise.
Aktualizováno před 1 hodinou
KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla
Infografika

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla

Co když na obraze nějaký detail překryje červená skvrna? Dokážete při výběru ze čtyřech možností určit, co tam chybí?
před 2 hodinami
"Dobře, že ho odvolali." Nový šéf Správy železnic by neměl mít politickou "tlačenku"

"Dobře, že ho odvolali." Nový šéf Správy železnic by neměl mít politickou "tlačenku"

"Jakmile je v organizaci problém ve vedení, tak se to vždy špatně řeší, protože tam nemohou fungovat vnitřní mechanismy," říká protikorupční expertka.
Aktualizováno před 2 hodinami

Výročí tenisové extáze: Lendlovu partu naháněly holky, nezvladatelní Italové zuřili

Výročí tenisové extáze: Lendlovu partu naháněly holky, nezvladatelní Italové zuřili
Prohlédnout si 18 fotografií
A pak už šel do akce Lendl. Proti Corradovi Barazzuttimu splnil roli velkého favorita, přestože nečekaně ztratil úvodní sadu. Pak už ale dominoval a radoval se po setech 4:6, 6:1, 6:1, 6:2. Praha byla na nohou, Čechoslováci byli po pátku jedinou výhru od vysněného triumfu.
Žádná procházka růžovým sadem to ale proti Italům nebyla. Čechoslováci museli nejprve překonat obrovské problémy, do kterých se dostal čtyřiadvacetiletý Tomáš Šmíd. V předvečer zápasu jej postihly silné žaludeční potíže, spekulovalo se o tom, že se otrávil jídlem (pravděpodobně rybou). Celou noc bojoval na toaletě s průjmem a zvracením. Ráno místo přípravy na zápas musel na vyšetření do Ústřední vojenské nemocnice a do Sportovní haly dorazil až těsně před zápasem s italskou jedničkou Adrianem Panattou.
Další zprávy