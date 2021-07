Australany pobouřil klip proti covidu. Ukazuje vyděšenou dívku na plicním ventilátoru

Podle informací serveru Seznam Zprávy by měl jako lídr kandidátky strany SPD do podzimních voleb vystoupit Josef Nerušil. Ten přitom jako radní Českého rozhlasu v minulosti několikrát odmítl, že by stranil SPD. Sám ale radě v minulosti předložil vlastní analýzy, které měly dokazovat, že SPD má ve veřejnoprávních médiích menší prostor než politické strany se stejným volebním ziskem.

Nerušil zároveň spravuje sociální sítě kardinála Dominika Duky a má na starosti i sociální sítě Pražského arcibiskupství. Jak na kandidaturu svého zaměstnance pohlíží Duka, v současnosti nejde zjistit. Mluvčí arcibiskupství řekl, že kardinál čerpá dovolenou.