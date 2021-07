Aukční síň vydraží legendární revolver, kterým byl zastřelen pistolník Billy the Kid

Aukční síň Bonhams v srpnu nabídne jednu z nejlegendárnějších zbraní Divokého západu. Milovníci této drsné epochy americké historie mohou získat revolver, který zabil pistolníka Williama Henryho McCartyho, známého pod pseudonymem Billy the Kid. Informovala o tom agentura Reuters. Očekává se, že zbraň se vydraží za dva až tři miliony dolarů (43 až 65 milionů korun).

Příběh o Billym the Kidovi si od té doby získal oblibu a zastoupení v populární kultuře, vznikly například filmy Pat Garrett a Billy Kid či Mladé pušky. | Foto: Projekt 100

Zbraň pochází z kolekce texaského páru Jima a Theresy Earlových, kteří sbírají podobné artefakty Divokého západu již kolem 50 let. Jim Earle zemřel v roce 2019 a jeho rodina nyní cennou sbírku rozprodává.

Billy the Kid byl na konci 19. století hledaný v Arizoně a v Novém Mexiku za vraždu osmi lidí. Poté, co na něj byla vypsána odměna 500 dolarů, ho začal pronásledovat šerif okrsku Lincoln Pat Garrett. Tomu se nejprve podařilo Kida zatknout a poté, co utekl z vězení, kde čekal na trest smrti za vraždu šerifa Bradyho, ho Garrett znovu vystopoval a 14. července zastřelil ze zálohy.

Příběh si od té doby získal oblibu a zastoupení v populární kultuře, vznikly například filmy Pat Garrett a Billy Kid či Mladé pušky.

Revolver se vedle dalších sběratelských předmětů objeví na aukci v Los Angeles od 27. srpna. Bonhams nabídne i dvouhlavňovou brokovnici, se kterou Billy the Kid unikl ze soudní síně v Novém Mexiku.