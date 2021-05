"Au! Charlie mě kousl!" Virální video s roztomilými brášky se vydražilo za 16 milionů

Virální hit Charlie Bit My Finger (Charlie mě kousl do prstu) vznikl v roce 2007, kdy na YouTube ještě nefrčeli influenceři, ale spíš domácí videa natočená na mobil. O minutový klip s roztomilými dětičkami je ale i po letech zjevně zájem. V internetové aukci se totiž nyní vydražil v přepočtu za 16 milionů korun.

Video s dítětem, které kousne staršího brášku do prstu, na YouTube nasbíralo 883 milionů zhlédnutí a práva k němu se vydražila za 16 milionů korun. | Foto: YouTube

"Au! To fakt bolelo! Charlie mě kousl," stěžoval si malý chlapec jménem Harry v legendárním videu, když se mu jeho mladší bratr zahryzl do prstu a jako mimino z toho měl ještě legraci. Minutový klip se před 14 lety stal jedním z prvních virálních hitů serveru YouTube a do letošního května tam nasbíral okolo 883 milionů zhlédnutí.

Jen málokdo by ale čekal, že za něj jednou někdo zaplatí 761 tisíc dolarů (necelých 16 milionů korun). Právě za tuto částku totiž nyní jeden anonymní fanoušek autorská práva k videu vydražil. Po zaplacení příslušné sumy dostane takzvaný NFT certifikát, který člověka opravňuje nakládat s původní verzí digitálního obsahu, ať už je to virální video, nebo internetový meme, podle svého uvážení.

Video s roztomilými bratříčky nabídli v internetové aukci jejich rodiče Howard a Shelley Davies-Carrovi, kteří ho v roce 2007 na server YouTube nahráli a po jeho vydražení ho teď z platformy zase odstranili. Součástí NFT certifikátu byla i možnost natočit s chlapci, kteří jsou dnes už teenageři, parodii původního videa. Informoval o tom zpravodajský web stanice CNN.

Přestože neautorizované kopie původního klipu bude na internetu pochopitelně možné nadále nalézt, originál bude mít k dispozici jen dražitel s přezdívkou 3fmusic, který v aukci přihodil největší obnos. V napínavém klání se mu podařilo přebít soupeře s pseudonymem mememaster, který měl o práva k videu také zájem.

Za úspěchem virálního hitu přitom nestála žádná důmyslná strategie. Howard a Shelley Davies-Carrovi video na serveru YouTube zveřejnili jen proto, že se jim ho z Velké Británie nedařilo poslat prarodičům ve Spojených státech prostřednictvím e-mailu. Klip s dnes sedmnáctiletým Harrym a patnáctiletým Charliem podle svých slov natočili jen proto, aby "měli památku na to, jak chlapci dospívali".

Co rodina s penězi z aukce udělá, si Davies-Carrovi zatím nechali pro sebe. Jisté je, že se z ikonických videí, která tvořila dějiny internetu, v současnosti stává lukrativní byznys, díky němuž mohou jejich autoři snadno zbohatnout. Meme s holčičkou, která se usmívá do objektivu, zatímco v pozadí fotografie hoří dům, se například před časem vydražil za 425 tisíc dolarů (necelých devět milionů korun).

