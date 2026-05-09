Pohled do pekla. Webbův dalekohled ukázal planetu, na které byste nechtěli strávit ani sekundu

Astronomům se díky vesmírnému teleskopu Jamese Webba podařilo pořídit dosud nejzřetelnější snímky povrchu exoplanety, tedy planety mimo sluneční soustavu. Data o skalnatém světě o průměru o 30 procent větším než Země naznačují, že jde o pustinu s povrchem podobajícím se Merkuru. Nepřítomnost atmosféry a extrémní teploty - na jedné straně neúnosný žár a na druhé mráz - ji zřejmě činí neobyvatelnou.
Planeta nese název LHS 3844 b, nebo také Kua'kua, což je slovo pro motýla v domorodém jazyce na Kostarice. Obíhá kolem hvězdy menší a s nižší zářivostí než Slunce, vzdálené od Země asi 49 světelných let (464 bilionů kilometrů).
„Tato planeta není hezké místo,“ citovala agentura Reuters astronomku Lauru Kreidbergovou, výkonnou ředitelku německého Max-Planckova institutu pro astronomii a hlavní autorku studie, zveřejněné tento týden v časopise Nature Astronomy. „Je to pekelná, neúrodná skála - podobá se mnohem víc Merkuru než Zemi. Nejsou tam stopy atmosféry. Místo toho vidíme tmavý povrch, pravděpodobně starý. Představte si holou skálu, řítící se miliardy let vesmírem. Tam byste se nechtěli vydat,“ dodala.
Pozorování svědčí o prastarém planetárním povrchu pokrytém ztmavlým regolitem – sypkým, roztříštěným horninovým materiálem, jenž pokrývá pevné podloží a vznikl v důsledku věky trvajícího bombardování mikrometeority a vystavení hvězdnému záření.
Webbův dalekohled, který NASA vypustila na oběžnou dráhu v roce 2021 a provoz zahájil rok nato, umožnil revoluční pokrok při studiu exoplanet. Díky výkonným infračerveným pozorovacím schopnostem dokáže odhalit chemické složení a vnitřní dynamiku atmosfér exoplanet a dokonce ukázat, jaké druhy mraků se v nich vyskytují.
Díky teleskopu nyní astronomové mohou přímo studovat geologii a složení povrchu exoplanet, uvedl astronom a hlavní autor studie Sebastian Zieba z astrofyzikálního centra Harvard & Smithsonian v Massachusetts. „Před spuštěním teleskopu Jamese Webba to pro nás bylo náročné. Ten však nyní staví Zemi a Sluneční soustavu jako celek do širšího kontextu a umožňuje nám ověřit, zda jsou procesy nebo složení povrchu, které známe ze Sluneční soustavy, běžné i u jiných hvězd,“ řekl Zieba.
„Je to, jako bychom si najednou vyčistili brýle a poprvé viděli planety jasně,“ dodala Kreidbergová.
Ukrajinskou armádu plní vojáci z překvapivé země. Domů se vrací jen zlomek
Z tisíců kilometrů vzdálené Kolumbie míří na Ukrajinu více bojovníků než z jakékoli jiné země. Zkušenosti z guerillových konfliktů z nich dělají žádanou posilu a málo příležitostí je táhne k dobře placeným kontraktům. Veteráni z fronty ale mluví o diskriminaci, bleskovém nasazení s mizernou přípravou a malých nadějích na návrat domů.
Velký úspěch Hrubého. Jako druhý český golfista prošel cutem na elitním okruhu
Golfista Petr Hrubý prošel na turnaji v Myrtle Beach v USA poprvé na PGA Tour cutem a víkendová kola si zahraje jako druhý Čech historie po Jiřím Zuskovi. Tomu se to povedlo na elitním zámořském okruhu v březnu roku 2023.
Černý bez, král české krajiny: od magických pověr až po recept na domácí šumivou limonádu
Smradinky, chebzí, habzina, kozičky, pukač – tento výčet starých českých názvů magické byliny rozhodně není kompletní. Jedna z nejpůvodnějších dřevin v našich zemích je životadárný keř, který se sklízí dokonce dvakrát ročně.
ŽIVĚ Slibuje zásah navzdory příměří. Izrael vyzval Libanonce z jihu k okamžité evakuaci
Izraelská armáda dnes vyzvala k okamžité evakuaci devíti vesnic v jižním Libanonu. Zároveň v této souvislosti obvinila militantní hnutí Hizballáh z porušování příměří, informovala agentura AFP.