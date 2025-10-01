Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Asterix a Obelix: příběh, kterým to všechno začalo

před 1 hodinou
Jak vlastně získal Obelix svou neobyčejnou sílu? Nádherné vydání 60 let starého příběhu autorské dvojice Goscinny & Uderzo odhaluje tajemství, které zajímá snad každého fanouška Asterixových dobrodružství. Kniha, která potěší pamětníky i nové fanoušky, je dokonalým začátkem legendy galských hrdinů.
Foto: Komerční sdělení

Asterix a Obelix baví čtenáře už přes šedesát let! Tohle nezapomenutelné duo vytrvale dokazuje, že humor i přátelství jsou silnější než všechny legie Římanů dohromady. Příběhy nepříliš početných, zato nezdolných Galů si zamilovaly celé generace čtenářů a dnes znovu získávají na popularitě - třeba díky novému a skvěle hodnocenému seriálu z dílny Netflixu.

Foto: Komerční sdělení

Album číslo nula

A teď přichází opravdová lahůdka. Kniha Jak Obelix spadl do druidova kotle, když byl malý bývá označována jako album číslo 0, tedy počátek celé legendy. Úplně první příběh, který vysvětluje, odkud se vzala Obelixova neobyčejná síla. Všichni sice vědí, že to souvisí s kouzelným lektvarem… ale jak to vlastně bylo doopravdy?

Zrod klasiky

Tento krátký a hravý příběh napsal René Goscinny už v roce 1965 pro slavný časopis Pilote. O více než dvacet let později se k němu vrátil Albert Uderzo a obohatil ho o nové ilustrace. Čeká vás Asterix a Obelix v miniaturním vydání, jejich první dobrodružství a především nádherné obrázky, které dýchají nostalgií i kouzlem klasického francouzského komiksu.

Foto: Komerční sdělení

Brána do galského světa

Ať už jste celoživotní fanoušci galských hrdinů, nebo je pomáháte objevit svým dětem, tahle kniha je tou pravou vstupní branou do jejich světa. Protože bez kotle by nebyl Obelix - a bez Obelixe by nebyla žádná pořádná mela!

 
