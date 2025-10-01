Asterix a Obelix: příběh, kterým to všechno začalo

Asterix a Obelix baví čtenáře už přes šedesát let! Tohle nezapomenutelné duo vytrvale dokazuje, že humor i přátelství jsou silnější než všechny legie Římanů dohromady. Příběhy nepříliš početných, zato nezdolných Galů si zamilovaly celé generace čtenářů a dnes znovu získávají na popularitě - třeba díky novému a skvěle hodnocenému seriálu z dílny Netflixu.
Album číslo nula
A teď přichází opravdová lahůdka. Kniha Jak Obelix spadl do druidova kotle, když byl malý bývá označována jako album číslo 0, tedy počátek celé legendy. Úplně první příběh, který vysvětluje, odkud se vzala Obelixova neobyčejná síla. Všichni sice vědí, že to souvisí s kouzelným lektvarem… ale jak to vlastně bylo doopravdy?
Zrod klasiky
Tento krátký a hravý příběh napsal René Goscinny už v roce 1965 pro slavný časopis Pilote. O více než dvacet let později se k němu vrátil Albert Uderzo a obohatil ho o nové ilustrace. Čeká vás Asterix a Obelix v miniaturním vydání, jejich první dobrodružství a především nádherné obrázky, které dýchají nostalgií i kouzlem klasického francouzského komiksu.
Brána do galského světa
Ať už jste celoživotní fanoušci galských hrdinů, nebo je pomáháte objevit svým dětem, tahle kniha je tou pravou vstupní branou do jejich světa. Protože bez kotle by nebyl Obelix - a bez Obelixe by nebyla žádná pořádná mela!