Armádní propaganda i homosexuální podtext. První Top Gun je trochu jiné kafe

Žádné společné sprchování nebo narážky na ocelové ptáky. „Nový Top Gun se vyhýbá problémům. Do očí bijící propaganda a potlačovaná homosexualita jsou pryč,“ srovnává divácky i komerčně úspěšný film s předchozím snímkem z roku 1986 filmový kritik Mojmír Sedláček.

Oproti předchozímu snímku se podle Sedláčka výrazně proměnila ideologická rovina. "Film z roku 1986 byl odsuzován jako profesionální náborové video a propaganda americké armády v pozdní fázi studené války. To současný snímek je prostý jakékoli podobné ideologie, američtí letci zde bojují proti anonymnímu a zcela zjevně fiktivnímu nepříteli," srovnává kritik.

"Tento film, plný testosteronu, dlouhých pohledů a volejbalové scény, se díky své nevyvratitelné homoerotice stal filmovou legendou. A přestože je téměř nemožné si představit, že by někdo mohl natočit film s tímto tématem, aniž by to chtěl, debata, která se rozpoutala kolem údajné homosexuality Top Gunu, mu jen přidala na přitažlivosti," napsal o prvním snímku britský kulturní web Digital Spy.

"V novém Top Gunu se ale tvůrci snažili být co nejkorektnější. Zcela ignorují současná témata různých zájmových skupin. Absence homosexuálních podtextů je tady zřejmá. V podobě, v jaké byly v původním filmu, by dnes působily spíš urážlivě," dodává Sedláček.