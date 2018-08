Aristokrat chce po Francii devět miliard. Tvrdí, že mu zabránila v převzetí monackého trůnu

před 1 hodinou

Čtyřiačtyřicetiletý Louis Jean Raymond Marie de Vincens de Causans soudí Francii za to, že jeho rodinu připravila o dědičný nárok na monacký trůn. Podle něj by on a jeho příbuzní byli řádnými následníky trůnu, kdyby se „nějakým kouzlem“ Francii nepodařilo změnit pravidla následnictví.

Louis de Causans uvádí, že Francie zfalšovala pravidla následnictví, díky kterým získala kontrolu nad středomořským knížectvím, obrala jeho rodinu o práva a dosadila na trůn jinou větev Grimaldiů. Šlechtici původem z Janova se podle legendy stali panovnickým rodem Monaka lstí ve 13. století. Rod se dělí na několik linií, které odpovídají místu působení. Současný monacký kníže pochází z rodu Polignac-Grimaldiů. Francouzský aristokrat trvá na tom, že jeho žaloba není zaměřena na současného monackého monarchu prince Alberta, ale francouzský stát. Informaci přinesla řada francouzských a britských médií. "Chci, aby se ukázala pravda a tahle křivda spáchaná Francií byla napravena," řekl aristokrat deníku Le Parisien. "Ve skutečnosti se můj bratranec princ Albert dostal na trůn nějakým kouzlem. Francie našla způsob, aby se její vliv dostal do Monaka," vznesl obvinění vůči Francii. Louis de Causans nyní požaduje finanční náhradu ve výši 351 milionů eur, v přepočtu téměř devět miliard korun. Problematické následnictví se řeší již od 20. let 20. století. Ludvík II. Monacký neměl přímého následníka trůnu a jeho dcera Charlotte byla nemanželským dítětem, měla tudíž podle de Causanse přejít práva na druhou větev Grimaldiů, což se nestalo. Původ sporu sahá až do 18. století, kdy synové knížete Honoré III. založili dva samostatné rody. Současný kníže Albert je potomkem prvorozeného syna Honorého III., zatímco Louis de Causans je podle deníku Le Parisien potomkem druhorozeného syna Honoré III. Ačkoliv byla Charlotte Grimaldiová adoptována a podle vyhlášky přijata do dynastie, aristokrat oponuje tím, že šlo o bizarní pravidlo, díky kterému přešel monacký trůn na dítě, "které nemělo žádnou příbuznost s královskou rodinou". Ludvík II. Monacký totiž měl Charlotte s kabaretní zpěvačkou Marií Juliette Louvetovou. "Myslel jsem si, že je to vina Grimaldiů, ale pak jsem zjistil, že za naši situaci může francouzský stát," uvedl aristokrat. A dodal, že země jej tak připravila o veškerý zisk z příjmů knížectví, což by podle pravidel dynastie nebylo jinak možné.