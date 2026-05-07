Přeskočit na obsah
Benative
7. 5. Stanislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Architektka jim rozmluvila pergolu. Teď mají „živý strop“ a jezero, které se čistí samo

Zahrada u domu v podhůří Šumavy slouží k rodinné rekreaci a obklopuje rekonstruovaný prvorepublikový dům.
Začlenění do zahrady je nenápadné – na první pohled působí jako záhon s mokřadními rostlinami. Kořenovou čističku lze napojit na jezero nebo ji umístit i do vyvýšených záhonů. V tomto případě je zasazena ve svahu nad jezerem, kde využívá gravitaci pro návrat přečištěné vody.
Projekt vznikl ve spolupráci týmu Ferdinand Leffler, Lenka Táborská a Ruby Pavoučková z ateliéru Flera, realizaci zajistila společnost Virtoni a vodní prvek vznikl ve spolupráci s Kořenovky.cz.
Místo klasické pergoly vznikl živý prvek tvořený tvarovanými lipami, které vytvářejí zelený strop.
V každém ročním období má zahrada jinou atmosféru.
Zobrazit
26 fotografií
Zahrada u domu v podhůří Šumavy slouží k rodinné rekreaci a obklopuje rekonstruovaný prvorepublikový dům. |
Foto: Ateliér Flera, se souhlasem
Terezie Benoni

Vzduch tady voní lesem a čerstvě posečenou trávou. V nadmořské výšce 750 metrů, tam, kde se šumavské louky potkávají s noblesou prvorepublikového domu, vznikla rozlehlá zahrada, která se nesnaží přírodě poroučet. A hlavní roli hraje přírodní koupací jezírko.

Reklama

Na ploše 2130 m² v podhůří Šumavy vznikla zahrada, která propojuje prvorepublikový dům s okolní krajinou způsobem, jenž je spíše o prožitku než o dekoraci. Centrálním motivem se stalo přírodní koupací jezero, které spolu s ovocným sadem, svažitým terénem a citlivě volenými výsadbami vytváří klidný, přirozeně působící celek. Místo pracuje s vodou, výhledy i proměnami ročních období a nabízí rodinné zázemí, kde se architektura postupně rozpouští v krajině.

Zahrada je koncipována jako místo rodinné rekreace, ale zároveň jako promyšlený krajinářský celek, který pracuje s terénem, výhledy, vodou i historickým kontextem stavby. Hlavním motivem se stalo propojení domu s přírodou a vytvoření prostoru, který nepůsobí jako dekorace, ale jako přirozená součást místa. Projekt vznikl ve spolupráci týmu Ferdinand Leffler, Lenka Táborská a Ruby Pavoučková z ateliéru Flera, realizaci zajistila společnost Virtoni a vodní prvek vznikl ve spolupráci s Kořenovky.cz.

Související

Od tůňky ke koupacímu jezeru

Hlavní ideou návrhu bylo vytvořit zahradu, která bude žít – nejen vizuálně, ale i funkčně. Klíčovou roli v tom sehrála voda, která se postupně proměnila z drobného prvku v dominantní kompozici.

„Cílem bylo vytvořit přírodně laděnou zahradu, kde bude zachován sad a hlavně do zahrady dokážeme dostat život pomocí vodního prvku. Klienti nejprve uvažovali o menší tůňce s potůčkem linoucím se zahradou. Návrh jsme několikrát přepracovali, až jsme skončili s požadavkem na koupací jezero,“ říká Lenka Táborská.

Reklama
Reklama

Jezero se tak stalo výsledkem dlouhého hledání rovnováhy mezi estetikou, přírodou a reálným užíváním prostoru, díky promyšlenému kořenovému systému se čistí samo. Nejde o dekorativní vodní plochu, ale o funkční ekosystém, který má v zahradě zásadní roli.

Související

Předzahrádka a krajina za domem

Samotné rozdělení zahrady na dvě výrazně odlišné části nevzniklo uměle, ale přirozeně reagovalo na charakter domu i jeho zasazení do krajiny. Přední část působí klidněji a formálněji, zatímco zadní část se otevírá do svahu a postupně přechází v krajinu.

„To vzešlo zcela přirozeně z charakteru domu a jeho usazení na pozemku. Jelikož se jedná o prvorepublikový dům v zástavbě, předzahrádka si žádala trochu formálnější přístup, zatímco v hlavní části zahrady za domem už jsme si mohli dovolit se zvětšující se vzdáleností od domu dát větší prostor přirozenější zahradě s ovocným sadem,“ vysvětluje Táborská.

Zahrada v podhůří Šumavy | Video: ateliér Flera

Tento přechod mezi strukturou a volností je jedním z hlavních principů celého návrhu. Zatímco u domu zahrada rámuje architekturu, v dálce se rozpouští v přírodě.

Reklama
Reklama

Živá pergola místo stavby

Jedním z nejvýraznějších zásahů je netradiční řešení zastínění v blízkosti domu. Místo klasické pergoly vznikl živý prvek tvořený tvarovanými lipami, které vytvářejí zelený strop.

„Byl to určitý kompromis. K původnímu prvorepublikovému domu byla přistavěna zimní zahrada a už jsme nechtěli do zahrady přidávat další pevné objekty, pergolu v obvyklém pojetí. Zároveň ale majitelé chtěli vytvořit přistíněné venkovní posezení a právě takové, z tvarovaných topiarů klienti viděli u realizátora jejich pražské zahrady,“ dodává Táborská.

Šlo o kompromis mezi zachováním původního prvorepublikového domu a novými požadavky. Místo další pevné stavby vzniklo lehké přistíněné posezení inspirované tvarovanými topiary z pražské zahrady.
Rostlinné kompozice vycházejí z přirozené vegetace Šumavy a historických druhů z doby vzniku domu. Výběr byl přizpůsoben místním podmínkám i přání majitelů.
Ptačí budky lákají k nastěhování.
Součástí jezera je kořenová čistička, která funguje jako přirozený filtrační systém. Na první pohled působí jako běžný záhon, ve skutečnosti jde o promyšlený biologický proces. Voda protéká štěrkovým substrátem s mokřadními rostlinami, kde se nejprve mechanicky čistí od nečistot. Na povrchu štěrku a kořenů pak mikroorganismy rozkládají organické látky a rostliny zároveň odebírají živiny, čímž omezují růst řas.
Zobrazit
26 fotografií

Výsledná atmosféra nevzniká z jednotlivých prvků, ale z jejich vztahů. Klíčovým místem je spojení vody a sadu, které definuje celou kompozici. „U této zahrady je zásadním momentem umístění přírodního jezera na okraj ovocného sadu ve svahu, který se pomalu mírně zvedá nad jezerem. Toto spojení vytváří zcela jedinečnou atmosféru a přitahuje pohledy. Myslím, že pokud jste v domě nebo v zahradě, jen těžko se budete koukat jinam.“

Zdroj: autorský text, ateliér Flera

Prohlédnout 26 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Festival Mezi ploty v areálu Bohnické psychiatrické nemocnice běží už přes 30 let. Letošní ročník se uskuteční o posledním květnovém víkendu.
Festival Mezi ploty v areálu Bohnické psychiatrické nemocnice běží už přes 30 let. Letošní ročník se uskuteční o posledním květnovém víkendu.
Festival Mezi ploty v areálu Bohnické psychiatrické nemocnice běží už přes 30 let. Letošní ročník se uskuteční o posledním květnovém víkendu.

„Za tou zdí nejsou žádné příšery.“ Unikátní festival tři dekády otevírá psychiatrii

Začínal s 200 návštěvníky a bez plánu. Dnes patří festival Mezi ploty, který se odehrává v bohnické psychiatrické nemocnici, k nejnavštěvovanějším akcím v Praze. Jeho zakladatel Robert Kozler v pořadu Spotlight říká, že klíčem byla vytrvalost. Terapeut Martin Tittmann dodává, že festival pomohl lidem zjistit, že psychiatrie není nebezpečné, cizí místo, ale prostor, kde žijí lidé jako oni.

Linda Klimovicova Vs Oleksandra Oliynykova - Billie Jean King Cup Qualifiers, Gliwice, Poland - 11 Apr 2026
Linda Klimovicova Vs Oleksandra Oliynykova - Billie Jean King Cup Qualifiers, Gliwice, Poland - 11 Apr 2026
Linda Klimovicova Vs Oleksandra Oliynykova - Billie Jean King Cup Qualifiers, Gliwice, Poland - 11 Apr 2026

Nežádoucí. Neumlčitelná. Ukrajinka se vrhla do střetu s mocnými, jaký nemá obdoby

Ještě před půl rokem ji málokdo znal, teď je Oleksandra Olijnyková jedním z nejskloňovanějších jmen tenisového světa. Ukrajinská hráčka od svého nástupu mezi širší elitu ostře kritizuje účast Rusů a Bělorusů včetně největších hvězd typu Aryny Sabalenkové. Je při tom nesmlouvavá, sžíravá a nevídaně konkrétní. Nově obvinila tenisovou organizaci WTA, že se ji v zákulisí vehementně snaží umlčet.

Umělec a malíř Jiří David
Umělec a malíř Jiří David
Umělec a malíř Jiří David

„Obrazy se mi zjevovaly z nepředvídatelného gesta,“ říká Jiří David o svých malbách

V pražské Galerii Václava Špály se 8. května otevře výstava Jiřího Davida Být obrazem. Představí umělcovy olejové malby z posledních dvou let, na nichž barva není nositelem významu, ale významem samotným. Vzniklé obrazy jsou tak dle autorových slov více prožitkem než čímsi zobrazeným. Výstava, jejímž kurátorem je Jiří Fajt, bude k vidění do 21. června 2026.

Reklama
Série vzdušných útoků podle OSN od pátku připravila o životy nebo poranila civilisty v řadě ukrajinských regionů. Při některých úderech zahynuli nebo utrpěli zranění i záchranáři, když se původně zasažená místa stala terčem dalšího útoku, uvedla ve středu Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině. Foto je ilustrační.
Série vzdušných útoků podle OSN od pátku připravila o životy nebo poranila civilisty v řadě ukrajinských regionů. Při některých úderech zahynuli nebo utrpěli zranění i záchranáři, když se původně zasažená místa stala terčem dalšího útoku, uvedla ve středu Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině. Foto je ilustrační.
Série vzdušných útoků podle OSN od pátku připravila o životy nebo poranila civilisty v řadě ukrajinských regionů. Při některých úderech zahynuli nebo utrpěli zranění i záchranáři, když se původně zasažená místa stala terčem dalšího útoku, uvedla ve středu Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině. Foto je ilustrační.

ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Od začátku května zahynulo na Ukrajině podle OSN přes 70 civilistů

Od začátku května zemřelo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších bylo zraněno. Ve středu to uvedla Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině, která informace o mnohých hlášených civilních obětech ověřila. Jen v úterý podle zatím neověřených zpráv ruské útoky připravily o život 28 lidí a dalších 194 osob zranily, sdělila mise.

Reklama
Reklama
Reklama