Architekti představili "špageťáka", český pavilon na světovou výstavu Expo v Dubaji

Architekti dnes v Praze představili návrh českého pavilonu na světovou výstavu Expo. Takzvaný špageťák, který bude v Dubaji ve Spojených arabských emirátech příští rok, je mrakem trubic. Jádrem národní expozice bude systém S.A.W.E.R vyrábějící vodu ze vzduchu s využitím solární energie. Cena za výstavbu a provoz je kolem 80 a 85 milionů korun, řekl dnes na vernisáži spoluautor projektu Jindřich Ráftl. Stavební práce v Dubaji už začaly.

"Pavilon je mrakem trubic - je to výtvarné vyjádření toho, jak funguje systém S.A.W.E.R - vytváří vodu ze vzduchu," uvedl Ráftl. Pavilon bude postavený ze sklopolymerových trubic, původně se počítalo s bioplastem. "Ten systém má obrovský potenciál v tom, že může pomoci v místech, kde je reálně potřebný. Je to český patent a nápad. Pokud se použije v poušti, tak by lidé nemuseli mít tendenci se kvůli suchu stěhovat," dodal.

Kromě vzorku fasády, která je vystavená v areálu Galerie Jaroslava Frágnera na pražském Betlémském náměstí, Ráftl představil také výtvarné skici projektu. V Dubaji bude na výstavě zabírat plochu na prostoru o velikosti 25 krát 50 metrů, pozemek bude podle Ráftla zastavený ze tří čtvrtin. "Na návrhu pracujeme od června loňského roku, máme už všechny papíry hotové," dodal architekt.

Vědci z buštěhradského Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) chtějí systém testovat v poušti. V červnu dva kontejnery se zařízením odjely z Buštěhradu do Spojených arabských emirátů, uvedl tehdy Tomáš Matuška z UCEEB, který má projekt na starosti. Nyní testovaný systém, který se vejde do dvou lodních kontejnerů, vyrobí 100 litrů destilované vody denně.

Další úpravou pomocí minerálů z ní vznikne pitná voda. "Cíl je udělat zařízení a nabízet ho pro opravdu odlehlé oblasti bez infrastruktury," uvedl Matuška. Zařízení bude stát u velbloudí farmy, kde žije několik stovek závodních velbloudů. Na farmu chodí pro vodu například i beduíni, právě jim by mohlo podle Matušky zařízení sloužit.

Zařízení pro českou expozici v Dubaji by mělo začít vznikat letos na podzim. Kapacita vystavované technologie by měla být pětinásobná oproti té, která se nyní testuje. Spojená bude též s dalšími systémy, například pro speciální zavlažování.

Expo 2020 potrvá od 20. října 2020 do 10. dubna 2021. Jde o první světovou výstavu, která se uskuteční v regionu Středního východu, Afriky a jižní Asie. Poprvé je hostitelem arabská země. Organizátoři předpokládají, že ji navštíví 25 milionů lidí, z toho zhruba tři čtvrtiny ze zahraničí.