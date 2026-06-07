Z bahamského Nassau přichází objev, který může změnit pohled na pirátskou historii Karibiku. Mezinárodní tým archeologů v přístavu identifikoval šest vraků, mezi nimi i ohořelý trup s výzbrojí a stopami po požáru. Podle odborníků může jít o jednu z lodí z éry Černovouse nebo Calica Jacka Rackhama.
Mezinárodní tým archeologů našel v přístavu u bahamského Nassau první lodní vraky spojené s obdobími, kdy se v oblasti plavili piráti Edward Teach zvaný Černovous a Calico Jack Rackham. Výzkumníci identifikovali šest vraků. Místo sloužilo v 17. a 18. století jako hlavní pirátská základna v Karibiku a tři vraky podle odborníků pocházejí ze zlatého věku pirátství. Informoval o tom britský list The Guardian.
Podle vedoucího výzkumu, britského mořského archeologa Seana Kingsleyho, jde o mimořádný objev i proto, že zatímco několik pirátských vraků se podařilo najít mezi Mauriciem a Severní Karolínou, v samotném Nassau dosud žádný takový nález neexistoval. Právě tento přístav v Nassau označil za domovský přístav pirátů Karibiku.
Kingsley připomněl, že obraz pirátů dnes často formuje hollywoodská představa. "Díky filmům Piráti z Karibiku lidé milují legendu. Ale za tou fantazií vlastně nevíme, jak tito mořští vlci žili a co se stalo s jejich loděmi, nástroji jejich násilí," uvedl.
Nassau na ostrově New Providence tehdy sloužilo jako pirátské útočiště. Z přístavu vyrážely posádky na útoky proti obchodním lodím a po návratu si zde dělily kořist. Archeologové nyní získali poprvé povolení ponořit se do dříve uzavřené části přístavu a narazili na stopy, které podle nich patří době, kdy moře ovládaly pirátské lodě.
Mezi nejvýraznější nálezy patří ohořelý trup lodi zatížený kameny. Výzkumníci zvažují, zda by mohlo jít o loď spojenou s Henrym Averym, jedním z nejhledanějších pirátů své doby, který se proslavil jednou z nejvýnosnějších loupeží v dějinách pirátství. Jeho kořist tehdy zahrnovala zlato, stříbro i drahé kameny v dnešní hodnotě přes 85 milionů liber (2,3 miliardy korun).
Archeologové popsali, že trup lodi nesl stopy po požáru až po úroveň vodní hladiny. Spojovaly ho dřevěné kolíky, což podle nich odpovídá konstrukci lodí z té doby. Právě tento nález podle nich vyvolal otázku, zda nepatřil právě Averyho legendární lodi Fancy.
Ve vrstvě sedimentu objevili také otočné dělo, zhruba 25 olověných kulek do mušket a brusný kámen na ostření zbraní. Právě takové vybavení podle archeologů doprovázelo přepady na otevřeném moři, při nichž piráti zabírali náklad i výzbroj a lodě často ničili.
Kingsley, který expedici vedl, označil objev za mimořádný a za návrat do dávno zapomenuté kapitoly dějin. „Tyto nálezy představují jen začátek. V přístavu může ležet mnohem víc vraků,“ uvedl a dodal, že okamžik, kdy tým objevil ohořelý trup, patřil k nejsilnějším zážitkům celé výpravy.
Další nálezy - skleněné lahve, cihly, části lodní kuchyně a 143 keramických dýmek - ukazují i druhou tvář Nassau, tedy období, kdy se z pirátského útočiště postupně stal běžný obchodní přístav. Některé dýmky nesly motivy jednorožce, koruny a britského znaku a pocházely pravděpodobně z Londýna, kde byly vyrobeny v polovině 18. století.
Výzkumníci zároveň upozornili, že i přes zásahy do mořského dna se v přístavu zachovalo překvapivé množství stop po pirátské éře, které mohou odhalit další poznatky o skutečném životě námořních lupičů. Mezi ponory tým prostudoval 300 let staré dokumenty a staré mapy a prozkoumal také jeskyně v Nassau, kde piráti údajně ukrývali cennosti. Zdá se ale, že námořní lupiči si své poklady vzali s sebou.
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Zdroj: ČTK, The Guardian
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