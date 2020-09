AppGallery od Huawei je třetím největším obchodem s aplikacemi

Obchod s aplikacemi na chytrých telefonech Huawei se během posledních několika měsíců stal 3. největším na světě a těší se rostoucí popularitě uživatelů nejen celosvětově, ale i v České republice. Victor Dragnea, manažer divize partnerství a vývoje aplikací pro střední a severní Evropu region, odhalil detaily ze zákulisí fungování AppGallery a podělil se o čísla ze světa mobilních služeb Huawei.

"V první řadě je důležité předeslat, že Huawei nechce se svým aplikačním obchodem AppGallery dosáhnout prvenství v počtu publikovaných aplikací," řekl Victor Dragnea. "Největší aplikační obchod současnosti obsahuje téměř tři miliony aplikací a jejich počet roste denně o 6 000. Ale k čemu to je, když polovina z nich nikdy není ani jednou stažena a nainstalována? Pro nás jen mnohem důležitější vytvořit platformu, která poskytne uživatelům přístup k lokálním a globálním aplikacím, zajistí soukromí a bezpečnost dat a bude inovovat. Naše tvrzení o tom, že jsme třetím největším aplikačním obchodem je tedy založeno spíše na měsíčním počtu aktivních uživatelů, který se za druhé čtvrtletí pohybuje celosvětově kolem 460 milionů."

Počet uživatelů je pro Huawei důležitým měřítkem nejen v celosvětovém kontextu, ale i v dílčích oblastech. AppGallery v Evropě měla například v první polovině roku 73 milionů uživatelů, což je meziroční nárůst o 62 %. Toto číslo reflektuje počet uživatelů, kteří AppGallery vyzkoušeli, počet aktivních uživatelů by se pohyboval odhadem kolem 33 milionů. Velkým úspěchem je pak počet aktivních uživatelů aplikací s mobilními službami Huawei v Evropě. Cloud používá 19 milionů uživatelů, Motivy využije měsíčně 8 milionů lidí a Hudbu 5 milionů uživatelů.

Huawei podporuje i vývojáře

Další klíčovou metrikou pro rozvoj AppGallery je počet aplikací, které byly upraveny pro použití v ekosystému Huawei. Pro vývojáře a uživatele aplikací tento proces znamená, že aplikace pak mohou využívat všechny jedinečné funkce telefonů Huawei - například při focení je možné využívat všechny dostupné režimy fotoaparátu. Tímto procesem prošlo od února letošního roku více než 25 tisíc aplikací. Jejich počet se tak zvýšil z 55 tisíc na více než 81 tisíc v červnu - toto číslo ovšem nereflektuje celkový počet aplikací v AppGallery.

Díky tomu, že v Číně je AppGallery k dispozici od roku 2011 a těší se velké popularitě, je aktivně podporována a vyvíjena velkým množstvím subjektů, bylo uvedení na další světové trhy v roce 2018 velmi rychlé a efektivní. Počet vývojářů, kteří využívají platformu Huawei pro vývoj a publikování svých aplikací se v první polovině roku 2020 meziročně zvýšil o 76 % na 1,6 milionu. Tomuto nárůstu nepochybně pomohla i miliarda dolarů, kterou společnost Huawei investovala do podpory vývojářů.

Kromě toho dostali vývojáři postupně k dispozici 44 různých sad nástrojů, téměř dvojnásobek oproti počtu těchto nástrojů v únoru, které jsou optimalizovány pro zařízení Huawei a poskytují při vývoji velkou míru flexibility. Tyto sady se těší obrovské popularitě - například využití sady Mapy na začátku roku 2020 vzrostlo o 1 300 % a analytické nástroje zaznamenaly růst o 500 %. Běžná aplikace využije těchto nástrojů přibližně 24, takže Huawei nabízí mnohem širší výběr těchto nástrojů, aby měli vývojáři méně práce implementací klíčových funkcí a uživatelé dostali co nejlepší produkt.

Uživatelé potřebují maximálně stovku aplikací

Před uvedením řady chytrých telefonů P40 v Huawei proběhl interní průzkum, který zjišťoval, kolik aplikací uživatelé běžně využívají. Výsledkem bylo, že běžnému uživateli stačí 80 (v evropských zemích) až 100 aplikací (Čína a Japonsko) a mnoho z nich je již předinstalováno na smartphonech od výrobců. Není tedy až tak důležité, kolik aplikací je v aplikačním obchodě k dispozici, ale jaká je jejich relevance, oblíbenost a užitečnost, tedy jak kvalitní jsou pro koncové uživatele.

U Čechů je nejpopulárnější Seznam a Mall.cz

Na českých mobilních telefonech v AppGallery se nejvíce stahuje Televize Seznam, následují Mapy.cz a oblíbená aplikace pro vizualizaci předpovědi počasí na základě radarů a satelitů Windy.com. Mezi nejoblíbenější aplikace v ČR dále patří mall.tv, CZC.cz, Kupi.cz, FlashScore - livescore, doNET.TV, Seznam.cz nebo třeba Klara weather, CSFD.cz a Novinky.cz

V AppGallery čile publikují své výtvory také čeští vývojáři. Za rok 2020 přispěli do AppGallery téměř dvěma stovkami aplikací. Díky velkému důrazu na kvalitu aplikací se do AppGallery některé výtvory vůbec nedostanou. Těchto odmítnutých aplikací je zhruba pětina z celkového počtu. Huawei těmto vývojářům může pomoci s dalším vývojem jejich aplikace, aby dosahovala potřebných požadavků, dokonce k tomu zřídil i speciální vývojová centra po celém světě. Od začátku června je nejvíce nových českých aplikací v kategoriích financí, vzdělávání a her, přičemž za tuto dobu celkový počet nových přírůstků dosahuje téměř devadesáti.