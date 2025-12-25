Přeskočit na obsah
25. 12.
ANKETA: Princové a princezny našich srdcí. Kdo nás z herců a hereček okouzlil nejvíc?

Václav Vorlíček - Tři oříšky pro Popelku
Tajemství staré bambitky
Princové jsou na draka
Prostí lidé jako ti nejlepší. Humorná pohádka s Werichem kopíruje komunistické hodnoty
Pyšná princezna
Václav Vorlíček - Tři oříšky pro Popelku
Foto: Filmové studio Barrandov / DEFA
Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Kdo si získal naše srdce na filmovém plátně i mimo něj? Vybrali jsme herce a herečky, jejichž šarm, charisma a talent nás nadchl. Teď je řada na vás – prohlédněte si naši galerii a dejte hlas své milované princezně a svému oblíbenému princi.

Pohádky k Vánocům neodmyslitelně patří - a právě jejich princové a princezny nás provázejí už celá desetiletí. Každý z nich v sobě nese kus kouzla své doby: někteří jsou okouzlující, jiní dobrosrdeční, další zase stateční nebo trochu rebelové. V našich anketách se můžete vrátit k některým z nejkrásnějších filmových postav.

Princezny filmových pohádek mají jedno společné - pokaždé nám ukážou jiný druh odvahy i povahy. Od něžných a křehkých hrdinek přes veselá děvčata až po odhodlané dívky, které se nebojí postavit zlu. Každá z nich vyniká svým půvabem i osobitostí, díky nimž si získaly srdce diváků napříč generacemi.

A k princeznám neodmyslitelně patří i princové. I oni mají v českých pohádkách nezastupitelné místo - někdy jsou galantní a čestní, jindy až rošťácky sympatičtí nebo romanticky zasnění. A mnozí z nich se stali ikonami. Který princ je vaším favoritem a kdo si podle vás zaslouží titul nejoblíbenějšího pohádkového hrdiny?

Z pekla štěstí
Princ a večernice
Princezna ze mlejna
Jak se budí princezny
