ANKETA: Princové a princezny našich srdcí. Kdo nás z herců a hereček okouzlil nejvíc?

Kdo si získal naše srdce na filmovém plátně i mimo něj? Vybrali jsme herce a herečky, jejichž šarm, charisma a talent nás nadchl. Teď je řada na vás – prohlédněte si naši galerii a dejte hlas své milované princezně a svému oblíbenému princi.
Pohádky k Vánocům neodmyslitelně patří - a právě jejich princové a princezny nás provázejí už celá desetiletí. Každý z nich v sobě nese kus kouzla své doby: někteří jsou okouzlující, jiní dobrosrdeční, další zase stateční nebo trochu rebelové. V našich anketách se můžete vrátit k některým z nejkrásnějších filmových postav.
Princezny filmových pohádek mají jedno společné - pokaždé nám ukážou jiný druh odvahy i povahy. Od něžných a křehkých hrdinek přes veselá děvčata až po odhodlané dívky, které se nebojí postavit zlu. Každá z nich vyniká svým půvabem i osobitostí, díky nimž si získaly srdce diváků napříč generacemi.
A k princeznám neodmyslitelně patří i princové. I oni mají v českých pohádkách nezastupitelné místo - někdy jsou galantní a čestní, jindy až rošťácky sympatičtí nebo romanticky zasnění. A mnozí z nich se stali ikonami. Který princ je vaším favoritem a kdo si podle vás zaslouží titul nejoblíbenějšího pohádkového hrdiny?
Mačeta zhasla hlas pralesa. Tragický osud Dian Fosseyové a její boj za záchranu goril
Byla milovaná i nenáviděná. Zatímco svět ji uctíval jako neohroženou ochránkyni primátů, pro rwandské pytláky a zkorumpované úředníky byla nebezpečným nepřítelem. Před 40 lety ukončila život slavné bioložky Dian Fosseyové mačeta neznámého útočníka. Zanechala po sobě nevyjasněnou vraždu a populaci goril, která díky její oddanosti přežila vlastní klinickou smrt.
ŽIVĚZelenskyj představil nový mírový plán. Od původního se částečně liší
Nejnovější verze amerického plánu na ukončení ruské války proti Ukrajině počítá se zmrazením fronty na současných liniích a zahájením jednání o vytvoření demilitarizovaných zón. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Policie v Istanbulu zatkla 115 lidí podezřelých z plánování teroristických útoků
Policie v Istanbulu zatkla 115 lidí podezřelých z členství v teroristické organizaci Islámský stát (IS). Podle prokuratury plánovali teroristické útoky v Turecku během vánočních a novoročních svátků, informovala ve čtvrtek agentura Anadolu.
Sbohem, vánoční lenošení. Zkuste fotbal na běžkách nebo koledovou taneční party
Vánoce jsou svátky klidu a pohody, ale také dávají prostor k pohybové aktivitě. Sport je účinnou obranou proti útoku cukroví i zpestřením společných rodinných chvil. Odbourává stres a vylepšuje náladu. Pokud nechcete být zalezlí za pecí, máme v rámci projektu Generace bez pohybu, který připravuje Aktuálně.cz, pár tipů, jak vyplnit čas mezi pohádkami a návštěvami příbuzných a přátel.
"Ostře sledované vlaky jsem dělal za 16 tisíc." Menzelův dvorní kameraman vypráví
Před 40 lety natočil vánoční klasiku S čerty nejsou žerty, jinak byl dvorním kameramanem Jiřího Menzela a ve svém bohatém rejstříku má třeba i Panelstory Věry Chytilové. "To je dobrý člověk, který se bez pomoci strany a vlády zapsal do diváckých duší v Čechách," říká výrazný kameraman Jaromír Šofr o Hynkovi Bočanovi, režisérovi čertovské pohádky.