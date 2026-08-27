Iluze, že vapování jde skrýt, svádí na palubách letadel stále více lidí. Aerolinky v posledních letech evidují výrazný nárůst používání e-cigaret. Pasažéři se totiž často mylně domnívají, že diskrétní „potáhnutí“ na toaletě nebo pod dekou nevadí.
Podle mezinárodních statistik dojde k incidentu s problémovým pasažérem zhruba na každém třistapadesátém letu. Až čtvrtinu všech těchto případů má na svědomí právě porušování zákazu kouření a vapování.
„V současnosti jednoznačně převažují incidenty spojené s elektronickými cigaretami, vapy a zařízeními na zahřívaný tabák. Mnoho lidí podléhá mylnému dojmu, že když z e-cigarety nevychází zápach spáleného tabáku, zákaz se na ně nevztahuje nebo si jich nikdo nevšimne,“ popisuje Jan Oplatek, pilot Boeingu 737.
Snaha zamaskovat vapování v letadle je marná: palubní senzory totiž nepoznávají zápach spáleného tabáku, ale fungují na optické bázi.
„Detektory kouře na toaletách letadel fungují nejčastěji na optickém principu – sledují rozptyl světelného paprsku v detekční komoře. Hustý aerosol vylučovaný z e-cigarety nebo vapu rozptýlí světelný paprsek úplně stejně jako kouř z hořícího papíru a tabáku, čímž okamžitě spustí hlasitý poplach v kabině,“ doplňuje Oplatek.
Odhalení incidentu a tvrdé následky
Pokud personál zjistí porušení pravidel, postupuje podle instrukcí. „Spouští se jasně stanovený bezpečnostní protokol. Posádka nejprve prověří místo (zejména toaletu a odpadkový koš), aby se ujistila, že nehrozí skryté ohnisko požáru. O incidentu je okamžitě informován kapitán letadla. Záleží pak na chování cestujícího – pokud nespolupracuje nebo je agresivní, posádka mu předá oficiální písemné varování (tzv. Warning Letter, neboli žlutou kartu). Kapitán zároveň může na cílové letiště přivolat asistenci policie,“ uvádí pilot.
V krajních případech může situace skončit i neplánovaným přistáním. „Pokud by kouření způsobilo nekontrolovaný požár nebo pokud by byl neukázněný cestující agresivní a ohrožoval bezpečnost letu či posádky, kapitán rozhodne o odklonění letu a nouzovém přistání na nejbližším vhodném letišti. Tam je cestující okamžitě předán místním bezpečnostním složkám a vyloučen z další přepravy,“ pokračuje pilot.
Důsledky pro neukázněného pasažéra mohou být fatální. „Porušení zákazu kouření je porušením zákona o civilním letectví a mezinárodních předpisů. Cestujícímu hrozí vysoká pokuta od leteckých úřadů či policie,“ doplňuje Jan Oplatek.
Co vám hrozí
Náhrada obří škody: „Pokud kvůli incidentu dojde k odklonu letadla, letecká společnost vymáhá po viníkovi veškeré vzniklé náklady (spotřebované palivo, letištní poplatky za neplánované přistání, ubytování a kompenzace pro ostatní cestující). Tyto částky se pohybují ve stovkách tisíc až milionech korun.“ vysvětluje Jan Oplatek. Pro spoustu cestujících může být taková částka naprosto likvidační.
Zákaz létání (Blacklist): Podle pilota může letecká společnost dokonce stanovit zákaz: „Aerolinka může cestujícímu udělit dlouhodobý nebo trvalý zákaz využívání jejích služeb.“
Proč lidé na palubě tolik riskují?
Důvodem, proč se cestující k takovému riziku vůbec odhodlají, bývá silná fyzická závislost a nástup nepříjemných abstinenčních příznaků, které se při nedostatku nikotinu dostavují už po zhruba dvou hodinách.
„Závislost na nikotinu je klinická diagnóza, nikoliv pouhý zlozvyk, a úspěšnost léčby výrazně roste s odbornou podporou a vhodnými přípravky. Vedle náhradní nikotinové terapie jsou velmi účinné přípravky s cytisiniklinem, jako je například Defumoxan, které se vážou na nikotinové receptory v mozku, pomáhají potlačit abstinenční příznaky a umožňují kuřákovi stabilně fungovat i v situacích, kdy si zapálit nemůže,“ vysvětluje adiktolog Adam Kulhánek.
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