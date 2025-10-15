Voda místo otroků a mimozemšťanů? Nová studie odhaluje geniální trik

Mluvilo se o kladkách, rampách i nekonečné lidské síle. Teď, po 4 500 letech, ale vědci z francouzského výzkumného institutu Paleotechnic přišli s překvapivou hypotézou, která by dávný rébus mohla rozlousknout. Podle nich mohli stavitelé stupňovité egyptské Džoserovy pyramidy v Sakkáře využívat k přesouvání obrovských kamenných bloků vážících několik tun důmyslný hydraulický systém, tedy sílu vody.
"Toto je zlomový objev," říká hlavní autor studie Xavier Landreau. "Náš výzkum by mohl zcela změnit status quo o tom, jak byla pyramida postavena."
Jeho tým se domnívá, že vodu z Nilu přiváděly kanály do oblasti Sakkáry, kde se zadržovala v obrovské přehradě Gisr el-Mudir. Odtud pak proudila do údolí, které kdysi bývalo jezerem, a dál do tzv. suchého příkopu obklopujícího pyramidový komplex faraona Džosera. Tlak vody v šachtách pod pyramidou by tak mohl pomáhat zvedat a posouvat těžké kamenné bloky do přesně určených pozic.
"Když prozkoumáte průřez zdi, uvidíte, že má technické znaky otevřené přehrady s přechodovými filtry," říká o Gisr el-Mudir Landreau. "Ukažte ji egyptologovi a pravděpodobně řekne ‚ne, je to jen klasická zeď‘. Ale stačí ji ukázat studentovi hydrauliky ve druhém nebo třetím ročníku a on by řekl ‚ano, samozřejmě, je zřejmé, že je to přehrada‘."
A právě slavný egyptolog Zahi Hawaas, který prováděl vykopávky v Gisr el-Mudiru, s touto hypotézou nesouhlasí a označuje ji za "zcela mylnou". "Neexistuje žádný důkaz, že by pyramidy používaly vodu k přepravě nebo zdvihání kamenů. Šachty, o kterých Landreau mluví, jsou pohřební komory, ne hydraulické zařízení," oponuje.
Podobně skeptická je také profesorka Julia Budka z Univerzity Ludwiga Maxmiliána v Mnichově. "Můj největší problém s touto studií je, že se na ní nepodíleli žádní egyptologové," říká a myšlenku sice označuje za zajímavou, ale spekulativní.
Většina egyptologů stále zastává tradičnější vysvětlení, tedy používání systémů ramp a pák, po kterých stavitelé kamenné bloky posouvali. Tyto "pozemní" metody zatím podporují i dostupné archeologické důkazy. Ať už ale pyramidy vznikly jakkoli, jedno je jisté: starověcí Egypťané byli geniálními inženýry své doby.