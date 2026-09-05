Přeskočit na obsah
Benative
5. 9. Boris
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Mýtus o elixíru mládí. Doplňování testosteronu má háček, o kterém se nemluví

Jan Němec, týdeník Ekonom
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Testosteronová terapie může problémům mužů přicházejícím s věkem pomoci, pokud mají hormonu nedostatek. Může mít ale i vedlejší účinky.

Man,With,Handful,Of,Pills,Indoors,,Closeup.,Doping,Concept
Testosteron si řada lidí spojuje s dopingem a „pumpováním“ svalů v posilovně. Běžná doplňovací terapie z muže agresora ani svalovce neudělá.Foto: Shutterstock – New Africa
Reklama

Testosteron je v představách veřejnosti spojen s mužností, silou a sexuální výkonností, ale také s agresivitou či dopingem. Zejména v posledních letech se k tomu přidává další obraz: testosteron jako téměř elixír mládí. Mužům má jeho doplňování s přibývajícím věkem vrátit energii, libido, svaly a výkonnost jako zamlada. Medicínská realita je ovšem mnohem méně bombastická. 

Nedostatek testosteronu není vysvětlením všech problémů, které u mužů přicházejí s věkem. A přestože testosteronová terapie jim může pomoci, pokud ho mají nedostatek, není všelékem, Může mít i nepříjemné vedlejší účinky. Co tedy o testosteronu a jeho doplňování opravdu víme a co jsou spíš mýty?

Související

Jedno vyšetření nestačí

Mezi nejčastější příznaky nedostatku testosteronu u mužů patří ty sexuální. Evropská studie EMAS na více než 3300 mužích ukázala, že s nízkou hladinou tohoto hormonu je nejsilněji spojen pokles sexuální touhy, méně ranních erekcí a erektilní dysfunkce. Vedle funkce „pohonu libida“ má ale testosteron v organismu i další důležité úkoly: ovlivňuje například svalovou hmotu, zdraví kostí či tvorbu červených krvinek.

K diagnóze jeho nedostatku ovšem nestačí pouze konstatovat úbytek sexuální touhy nebo častější únavu. A jeden laboratorní test neposkytne ani zdaleka úplnou informaci.

Reklama
Reklama

„Jednorázové stanovení hladiny testosteronu bez doplnění dalších příslušných vyšetření není pro stanovení diagnózy nedostatku testosteronu dostatečné,“ upozorňují endokrinologové Mikuláš Kosák a Václav Hána. Hladina podle nich během dne kolísá a ovlivňují ji další faktory, například obezita, cukrovka či akutní onemocnění. Odborná doporučení proto vyžadují příznaky a opakovaně naměřenou nízkou hodnotu při ranním odběru.

Zázraky na počkání jsou iluze

Pokud opakovaná vyšetření spolu s odpovídajícími příznaky potvrdí skutečný nedostatek testosteronu, nabízí se léčba v podobě testosteronové substituční terapie (TRT). Co od ní může muž skutečně očekávat a co jsou spíš plané naděje, ukázaly americké zkoušky nazvané Testosterone Trials.

Téměř osm stovek mužů nad 65 let s nízkou hladinou testosteronu dostávalo rok hormon, nebo placebo. Léčba zvýšila sexuální aktivitu a touhu a zlepšila erektilní funkci. U vitality byl efekt mnohem skromnější a navazující studie neprokázala zlepšení paměti ani dalších kognitivních funkcí. Naopak léčba zvyšovala hustotu kostí a podporovala tvorbu červených krvinek.

Testosteronová terapie tedy může mužům pomoci zvýšit hladinu hormonu, není však univerzálním prostředkem proti únavě, zhoršující se kondici nebo stárnutí. Není ani totéž co doping. „Zatímco zneužívání nelegálních anabolických steroidů znamená podávání výrazně vyšších dávek za účelem zvýšení sportovního výkonu nebo růstu svalové hmoty, při TRT se doplňuje hormon, který organismu chybí k jeho běžnému fungování,“ vysvětluje Marek Dvořák z kliniky ALPHALABS.

Reklama
Reklama

Zjednodušená je také představa, že doplňování testosteronu udělá z muže agresora. Metaanalýza výzkumů našla mezi jeho přirozenou hladinou a agresivitou u mužů jen velmi slabou souvislost. Při experimentálním zvýšení testosteronu nebyl celkový vliv ve formě agresivního chování statisticky významný.

Marek Dvořák je nejslavnější český záchranář.
Testosteronová terapie může mužům pomoci zvýšit hladinu hormonu. Ale Marek Dvořák z kliniky ALPHALABS vysvětluje, že řadě z nich také postačí změnit životní styl..Foto: Aktuálně.cz – Lukáš Bíba

Léčba není jednoznačně prospěšná. Studie Traverse na více než 5200 mužích s nedostatkem testosteronu a existujícím či vysokým kardiovaskulárním rizikem nezjistila oproti placebu zvýšený výskyt sledovaných závažných kardiovaskulárních příhod. U léčených mužů se však častěji objevovala například fibrilace síní, akutní poškození ledvin či plicní embolie. Podávání testosteronu navíc může utlumit tvorbu spermií, a proto se TRT nedoporučuje mužům plánujícím otcovství.

Boostery jsou reklamní trik

Pokud chce muž svou hladinu testosteronu ovlivnit bez hormonální léčby, zkratku většinou nepředstavují volně prodejné přípravky slibující jeho „přirozené zvýšení“. Analýza padesáti takových produktů zjistila, že pouze u zhruba čtvrtiny jejich složek existovaly studie ukazující zvýšení testosteronu. U většiny pro takový účinek žádná data nebyla.

Související

Větší smysl má zaměřit se na životní styl. „Základem je kvalitní spánek, pravidelný silový trénink, dostatek zdravých tuků a práce se stresem. U řady mužů se po těchto změnách hormonální profil zlepší i bez nutnosti léčby,“ doporučuje Dvořák.

Reklama
Reklama

Ani tady ale nelze čekat zázraky. Evropská urologická asociace doporučuje zejména mužům s nadváhou či obezitou redukci hmotnosti a pravidelný pohyb, podle dostupných studií však vedou zpravidla jen k mírnému zvýšení testosteronu.

Pokud typické obtíže přetrvávají, nemá proto smysl snažit se za každou cenu „optimalizovat“ testosteron svépomocí. Namístě je lékařské vyšetření a teprve při potvrzeném nedostatku případná léčba. „Pokud jsou hodnoty testosteronu v pořádku nebo není jasný zdravotní důvod, léčbu nenabízíme. Je důležité vědět, že nejde o univerzální řešení, ale o cílenou pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují,“ uzavírá Dvořák.

Video: Doplňky stravy mohou být jen marketing

Doktore, poraďte! – doplňky stravy | Video: Jakub Zuzánek, Veronika Rodriguez

Zdroj: autor je redaktorem týdeníku Ekonom

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
USS Abraham Lincoln docks at Laem Chabang Port in Chonburi province, Thailand
USS Abraham Lincoln docks at Laem Chabang Port in Chonburi province, Thailand
USS Abraham Lincoln docks at Laem Chabang Port in Chonburi province, Thailand

Dobývají "město hříchu". Thajská vláda určila vyloděným vojákům zóny zákazu

Po rekordních 286 dnech nepřetržitě strávených na moři dorazily do Thajska tisíce amerických námořníků z letadlové lodi USS Abraham Lincoln. Po měsících nasazení a zprávách o vyčerpání, psychických problémech a zhoršujících se podmínkách na palubě teď dostali několik dní volna. Jejich cílem je mimo jiné Pattaya, thajské letovisko proslulé nočním životem a přezdívané „město hříchu“.

U.S. Open
U.S. Open
U.S. Open

Nosková přežila noční můru a je v osmifinále. Muchová je smutnou senzací US Open

Wimbledonská finalistka Karolína Muchová dohrála na tenisovém US Open ve 3. kole. Nasazená sedmička dnes podlehla na newyorském betonu domácí Emmě Navarrové 3:6, 5:7. Utkání s předloňskou semifinalistkou turnaje prohrála za hodinu a 47 minut. Wimbledonská vítězka Linda Nosková je naopak poprvé v kariéře v osmifinále US Open. Ann Liovou porazila 6:2, 6:7, 6:2 a utká se s Martou Kosťukovou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama