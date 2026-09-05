Testosteronová terapie může problémům mužů přicházejícím s věkem pomoci, pokud mají hormonu nedostatek. Může mít ale i vedlejší účinky.
Testosteron je v představách veřejnosti spojen s mužností, silou a sexuální výkonností, ale také s agresivitou či dopingem. Zejména v posledních letech se k tomu přidává další obraz: testosteron jako téměř elixír mládí. Mužům má jeho doplňování s přibývajícím věkem vrátit energii, libido, svaly a výkonnost jako zamlada. Medicínská realita je ovšem mnohem méně bombastická.
Nedostatek testosteronu není vysvětlením všech problémů, které u mužů přicházejí s věkem. A přestože testosteronová terapie jim může pomoci, pokud ho mají nedostatek, není všelékem, Může mít i nepříjemné vedlejší účinky. Co tedy o testosteronu a jeho doplňování opravdu víme a co jsou spíš mýty?
Jedno vyšetření nestačí
Mezi nejčastější příznaky nedostatku testosteronu u mužů patří ty sexuální. Evropská studie EMAS na více než 3300 mužích ukázala, že s nízkou hladinou tohoto hormonu je nejsilněji spojen pokles sexuální touhy, méně ranních erekcí a erektilní dysfunkce. Vedle funkce „pohonu libida“ má ale testosteron v organismu i další důležité úkoly: ovlivňuje například svalovou hmotu, zdraví kostí či tvorbu červených krvinek.
K diagnóze jeho nedostatku ovšem nestačí pouze konstatovat úbytek sexuální touhy nebo častější únavu. A jeden laboratorní test neposkytne ani zdaleka úplnou informaci.
„Jednorázové stanovení hladiny testosteronu bez doplnění dalších příslušných vyšetření není pro stanovení diagnózy nedostatku testosteronu dostatečné,“ upozorňují endokrinologové Mikuláš Kosák a Václav Hána. Hladina podle nich během dne kolísá a ovlivňují ji další faktory, například obezita, cukrovka či akutní onemocnění. Odborná doporučení proto vyžadují příznaky a opakovaně naměřenou nízkou hodnotu při ranním odběru.
Zázraky na počkání jsou iluze
Pokud opakovaná vyšetření spolu s odpovídajícími příznaky potvrdí skutečný nedostatek testosteronu, nabízí se léčba v podobě testosteronové substituční terapie (TRT). Co od ní může muž skutečně očekávat a co jsou spíš plané naděje, ukázaly americké zkoušky nazvané Testosterone Trials.
Téměř osm stovek mužů nad 65 let s nízkou hladinou testosteronu dostávalo rok hormon, nebo placebo. Léčba zvýšila sexuální aktivitu a touhu a zlepšila erektilní funkci. U vitality byl efekt mnohem skromnější a navazující studie neprokázala zlepšení paměti ani dalších kognitivních funkcí. Naopak léčba zvyšovala hustotu kostí a podporovala tvorbu červených krvinek.
Testosteronová terapie tedy může mužům pomoci zvýšit hladinu hormonu, není však univerzálním prostředkem proti únavě, zhoršující se kondici nebo stárnutí. Není ani totéž co doping. „Zatímco zneužívání nelegálních anabolických steroidů znamená podávání výrazně vyšších dávek za účelem zvýšení sportovního výkonu nebo růstu svalové hmoty, při TRT se doplňuje hormon, který organismu chybí k jeho běžnému fungování,“ vysvětluje Marek Dvořák z kliniky ALPHALABS.
Zjednodušená je také představa, že doplňování testosteronu udělá z muže agresora. Metaanalýza výzkumů našla mezi jeho přirozenou hladinou a agresivitou u mužů jen velmi slabou souvislost. Při experimentálním zvýšení testosteronu nebyl celkový vliv ve formě agresivního chování statisticky významný.
Léčba není jednoznačně prospěšná. Studie Traverse na více než 5200 mužích s nedostatkem testosteronu a existujícím či vysokým kardiovaskulárním rizikem nezjistila oproti placebu zvýšený výskyt sledovaných závažných kardiovaskulárních příhod. U léčených mužů se však častěji objevovala například fibrilace síní, akutní poškození ledvin či plicní embolie. Podávání testosteronu navíc může utlumit tvorbu spermií, a proto se TRT nedoporučuje mužům plánujícím otcovství.
Boostery jsou reklamní trik
Pokud chce muž svou hladinu testosteronu ovlivnit bez hormonální léčby, zkratku většinou nepředstavují volně prodejné přípravky slibující jeho „přirozené zvýšení“. Analýza padesáti takových produktů zjistila, že pouze u zhruba čtvrtiny jejich složek existovaly studie ukazující zvýšení testosteronu. U většiny pro takový účinek žádná data nebyla.
Větší smysl má zaměřit se na životní styl. „Základem je kvalitní spánek, pravidelný silový trénink, dostatek zdravých tuků a práce se stresem. U řady mužů se po těchto změnách hormonální profil zlepší i bez nutnosti léčby,“ doporučuje Dvořák.
Ani tady ale nelze čekat zázraky. Evropská urologická asociace doporučuje zejména mužům s nadváhou či obezitou redukci hmotnosti a pravidelný pohyb, podle dostupných studií však vedou zpravidla jen k mírnému zvýšení testosteronu.
Pokud typické obtíže přetrvávají, nemá proto smysl snažit se za každou cenu „optimalizovat“ testosteron svépomocí. Namístě je lékařské vyšetření a teprve při potvrzeném nedostatku případná léčba. „Pokud jsou hodnoty testosteronu v pořádku nebo není jasný zdravotní důvod, léčbu nenabízíme. Je důležité vědět, že nejde o univerzální řešení, ale o cílenou pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují,“ uzavírá Dvořák.
Video: Doplňky stravy mohou být jen marketing
Zdroj: autor je redaktorem týdeníku Ekonom
Dobývají "město hříchu". Thajská vláda určila vyloděným vojákům zóny zákazu
Po rekordních 286 dnech nepřetržitě strávených na moři dorazily do Thajska tisíce amerických námořníků z letadlové lodi USS Abraham Lincoln. Po měsících nasazení a zprávách o vyčerpání, psychických problémech a zhoršujících se podmínkách na palubě teď dostali několik dní volna. Jejich cílem je mimo jiné Pattaya, thajské letovisko proslulé nočním životem a přezdívané „město hříchu“.
Kampaň bude stát ANO a ODS desítky milionů, ostatní strany proti loňsku spíš ušetří
Nejsilnější sněmovní strany ANO a ODS chystají na kampaň pro letošní volby do obecních zastupitelstev vyšší desítky milionů korun. Další strany většinou počítají s výrazně nižšími náklady, než jaké měly na loňské volby do Sněmovny, vyplynulo z jejich vyjádření na dotaz ČTK.
Bizarní scéna v New Yorku. Sabalenková přerušila zápas kvůli zápachu z publika
Měla skvěle rozjetý začátek bitvy osmifinále US Open, ale stejně jí to nedalo. Aryna Sabalenková se sebrala a šla si stěžovat na ostrý zápach, který se k ní dostal z publika. I přes bizarní pauzu v utkání pak slavila postup mezi šestnáctku nejlepších závěrečného grandslamu sezony.
Nosková přežila noční můru a je v osmifinále. Muchová je smutnou senzací US Open
Wimbledonská finalistka Karolína Muchová dohrála na tenisovém US Open ve 3. kole. Nasazená sedmička dnes podlehla na newyorském betonu domácí Emmě Navarrové 3:6, 5:7. Utkání s předloňskou semifinalistkou turnaje prohrála za hodinu a 47 minut. Wimbledonská vítězka Linda Nosková je naopak poprvé v kariéře v osmifinále US Open. Ann Liovou porazila 6:2, 6:7, 6:2 a utká se s Martou Kosťukovou.
ŽIVĚ Ruský útok na jihovýchodě Ukrajiny si vyžádal čtyři životy
Při útoku Ruska na jihovýchodě Ukrajiny zemřeli čtyři lidé. Dalších pět bylo zraněno, včetně 30leté ženy, která je v intenzivní péči. Uvedl to podle agentury AFP šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.