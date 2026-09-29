Anděl smrti mohl být dopaden. Josef Mengele byl v hledáčku švýcarské policie

V Osvětimi dělal pokusy na vězních, vybíral lidi do plynových komor a hledal dvojčata pro své experimenty. Josef Mengele, přezdívaný Anděl smrti, po válce uprchl do Jižní Ameriky. V roce 1961 ale jeho stopa vedla do Švýcarska. Nově zveřejněný spis ukazuje, jak blízko k jeho dopadení tehdy byla.
Ráno 8. března 1961 stáli policisté v Klotenu nedaleko curyšského letiště a sledovali dům, v němž bydlela Martha Mengeleová. Její manžel Josef, někdejší lékař z Osvětimi, patřil mezi nejhledanější nacistické válečné zločince.
Pátrání začalo už o několik dní dříve. Šéf informační služby curyšské kantonální policie Otto Marthaler 5. března požádal německého novináře Günthera Schwarberga o fotografii Mengeleho. Ve 13:07 pak odeslal telegram na Spolkový kriminální úřad do Wiesbadenu a žádal přesné údaje, podle nichž by policisté mohli hledaného muže poznat.
Marthaler současně položil v Bernu jednoduchou otázku: Má policie Mengeleho zatknout, nebo by tím mohla způsobit mezinárodní komplikace?
Odpověď z Bernu dorazila až 8. března. Policisté dostali pokyn, aby Mengeleho v případě identifikace zadrželi kvůli vydání do Německa. Jenže právě toho rána Martha Mengeleová nastoupila s neznámým mužem do modrého Volkswagenu a vůz odjel. Policisté v civilu ho nezastavili. Německý novinář Schwarberg tvrdil, že muže předtím zahlédl na balkoně a poznal v něm Mengeleho. Zda skutečně seděl v autě, ale švýcarské dokumenty nepotvrzují ani nevyvrací.
O pětašedesát let později se k případu vracejí historici. Švýcarská Federální zpravodajská služba 10. září 2026 zveřejnila na internetu spis Josefa Mengeleho, který dlouhá desetiletí ležel ve Švýcarském federálním archivu.
Co přesně švýcarské úřady o Mengelem věděly? Jak blízko k němu byly? A proč se jeden z nejhledanějších nacistických zločinců dokázal desítky let vyhýbat zatčení? Aby šlo sledovat jeho poslední stopu ve Švýcarsku, je potřeba vrátit se na začátek.
Lékař, který dostal moc rozhodovat
Josef Mengele se narodil v roce 1911 v bavorském Günzburgu. Vystudoval medicínu a antropologii a zabýval se výzkumem dědičnosti. V roce 1938 vstoupil do SS. V květnu 1943 zamířil jako lékař do Auschwitz-Birkenau a v táboře zůstal až do ledna 1945.
Mengele se účastnil selekcí na příjezdové rampě. Tam lékaři a příslušníci SS rozhodovali, kdo půjde na nucené práce a kdo zamíří přímo do plynových komor. Mengele zároveň vyhledával vězně vhodné pro svůj výzkum, především dvojčata a děti.
Vězni pod jeho dohledem podstupovali měření, odběry krve, injekce a další bolestivé zákroky. Mengele se zajímal o dědičnost vlastností, která měla podle nacistické rasové ideologie dokazovat údajné rozdíly mezi lidskými skupinami. Některá dvojčata po smrti nechával pitvat současně, aby mohl porovnávat jejich orgány.
V lednu 1945 se fronta přiblížila k Osvětimi. SS začala tábor evakuovat a ničit důkazy. Mengele 18. ledna uprchl spolu s ostatními příslušníky SS. Sověti dorazili do osvětimského komplexu o devět dní později.
První chyba pátračů
Po útěku z Osvětimi se Mengele přesunul do Gross-Rosenu. V posledních dnech války se připojil k vojenské jednotce. Když se jednotka vzdala Američanům, Mengele padl do zajetí.
Američané ho propustili už začátkem srpna 1945. Nevěděli, koho mají před sebou. Mengele se pak ukryl v Bavorsku a do jara 1949 pracoval pod falešným jménem jako zemědělský dělník nedaleko Rosenheimu.
Američtí vyšetřovatelé mezitím pátrali po jeho jménu. Mengeleho rodina jim tvrdila, že zemřel. Vyšetřovatelé této verzi uvěřili a on získal čas k dalšímu útěku.
Přes Itálii k lodi do Argentiny
V roce 1949 už Mengele pochopil, že v Německu nemůže zůstat. Rodina mu poskytla peníze i kontakty. Přes Itálii se dostal k dokladům na jméno Helmut Gregor. Dokumenty z něj dělaly německého katolického mechanika narozeného v Jižním Tyrolsku.
S doklady Mezinárodního výboru Červeného kříže pak získal možnost odjet do Jižní Ameriky. V červenci 1949 dorazil do Argentiny.
Nebyl zdaleka jediný. Po válce vznikly takzvané ratlines, únikové trasy, které vedly bývalé nacisty přes několik evropských zemí do Jižní Ameriky. Argentina pod vládou Juana Peróna patřila mezi hlavní cíle těchto uprchlíků.
Mengele v Buenos Aires postupně přestal svůj pohyb skrývat tak pečlivě jako bezprostředně po útěku. V roce 1956 dokonce získal argentinské občanství pod vlastním jménem José Mengele. Téhož roku se překvapivě vydal zpět do Evropy a jeho cesty vedly právě do Švýcarska.
Švýcarská zastávka
V roce 1956 přijel Mengele do Švýcarska. Na dovolenou do Engelbergu se vydal se synem a rodinou. Je zarážející, že po celou dobu cestoval pod vlastním jménem. Švýcarsko mělo během války specifické postavení neutrální země a významného finančního centra.
Pozdější vyšetřování amerického ministerstva zahraničí a Bergierovy komise se zabývala také tím, jak se do země dostávalo zlato uloupené nacistickým Německem. Švýcarská národní banka ho během války nakupovala; část pocházela z centrálních bank okupovaných zemí a část takzvaného perzekučního zlata pocházela od obětí nacistického pronásledování. O několik let později se právě Švýcarsko stalo místem, kde po něm policie skutečně pátrala.
Dostal strach
V roce 1959 se západoněmečtí vyšetřovatelé dozvěděli, že Mengele žije v Argentině. V červnu téhož roku na něj ve Freiburgu vydali zatykač. Mengele ale znovu zmizel. Přesunul se do Paraguaye, kde získal občanství. Pak přišel okamžik, který změnil jeho způsob života. 11. května 1960 izraelská tajná služba Mossad unesla Adolfa Eichmanna z Argentiny. Eichmann patřil mezi hlavní organizátory deportací evropských Židů. Izraelci ho převezli do Izraele, kde stanul před soudem.
Mengele se začal obávat, že po Eichmannovi přijde řada také na něj. V roce 1960 proto opustil Paraguay a přesunul se do Brazílie. Tam až do své smrti používal falešné jméno Wolfgang Gerhard. Podle švýcarského historika Christopha Mörgeliho jeho obavy z únosu také vysvětlují, proč se od počátku 60. let vyhýbal cestám do Evropy.
A potom se objevil Kloten
Mengeleho jméno se přesto na začátku roku 1961 znovu objevilo ve Švýcarsku. Jeho manželka Martha si pronajala byt v Klotenu, aby tam mohla přihlásit syna do soukromé školy. Švýcarská policie věděla, že její manžel patří mezi hledané válečné zločince, a proto začala ženu sledovat. Policisté hlídali dům z protějšího bytu, kontrolovali její poštu a sledovali její pohyb.
Pak přišel Schwarbergův tip. Německý novinář tvrdil, že Mengeleho zahlédl na balkoně. Jenže téhož rána Martha Mengeleová nastoupila do modrého Volkswagenu s neznámým mužem. Auto odjelo a policisté ho nezastavili.
Spis, který měl zůstat zavřený do roku 2071
Dokumenty shromáždila policejní služba švýcarského generálního prokurátora, předchůdce dnešní Federální zpravodajské služby. V roce 2001 je švýcarská policie předala Švýcarskému federálnímu archivu. Na spis se následně vztahovala prodloužená ochranná lhůta až do konce roku 2071. Ještě v únoru 2026 úřady odmítly žádost historika Gérarda Wettsteina o přístup k dokumentům.
Pak se ukázalo, že případ spadá pod zvláštní režim dokumentů souvisejících s Bergierovou komisí, která zkoumala roli Švýcarska za druhé světové války. Úřady své rozhodnutí přehodnotily. 8. září 2026 vydaly nové rozhodnutí a o dva dny později zveřejnily Mengeleho spis na internetu.
Některé části úřady začernily. Švýcarská služba uvedla, že redakce omezila na minimum a týkají se ochrany zdrojů, zaměstnanců státní správy a osobních údajů třetích osob. Po více než šesti desetiletích se tak veřejnost může vrátit ke stopě, která tehdy skončila v Klotenu. Mengeleho už ale nikdo nedostihl.
Poslední stopa
Po přesunu do Brazílie žil Mengele pod falešným jménem a pohyboval se mezi několika místy v okolí São Paula. V roce 1979 se při koupání nedaleko Bertiogy utopil. Hrob označili jménem Wolfgang Gerhard. Ani tím však pátrání neskončilo.
V roce 1985 začaly Německo, Izrael a Spojené státy znovu spolupracovat na zjištění, zda Mengele skutečně zemřel. Brazilská policie jeho tělo exhumovala a američtí, němečtí a brazilští znalci dospěli k závěru, že jde o Mengeleho. Definitivní potvrzení přineslo až porovnání DNA v roce 1992.
Josef Mengele nikdy nestanul před soudem a spravedlnosti unikal neuvěřitelných 34 let. A jedna z jeho evropských stop – ta, která v roce 1961 vedla do švýcarského Klotenu – zůstává i po zveřejnění nového spisu otevřená.
Zdroj: sepos.admin.ch, swissinfo.ch, wikipedia.org, apnews.com, srf.ch, encyclopedia.ushmm.org, auschwitz.org, justice.gov
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