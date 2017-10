Necháváme prarodiče napospas šmejdům i samotě. Pomoci jim může 55 postižených "andělů" z Dobrušky

před 1 hodinou

Ty příběhy jsou stále stejné, stále se opakují, přesto se nedělá zrovna moc, aby se neopakovaly. Jen kolika seniorům denně změní navždy život banální pád v bytě, případně "šmejd", který zazvoní u jejich dveří a připraví je ozkoušenými triky o úspory. Ve vesničce u východočeské Dobrušky nyní vzniklo centrum Anděl na drátě, které ví, jak bdít nad starými osamělými lidmi na dálku. Stačí náramek s tlačítkem a 65 "andělů" připravených nonstop pomoci. Mimochodem, 55 z nich je zdravotně postižených, dohledové centrum je totiž chráněnou dílnou. "Projekt jsem rozjel poté, co moje maminka spadla a den ležela bez pomoci na zemi v bytě," říká zakladatel Petr Lindr. Hlavním problémem jsou finance.

O Dobrušce lidé vědí asi tolik, že se jedná o město na Rychnovsku, kde se narodil František Vladislav Hek, národní buditel, podle nějž napsal spisovatel Alois Jirásek F. L. Věka. Ovšem asi sotvakdo kromě místních bude znát vesničku Mělčany, ležící asi dva kilometry odtud. Přesto se zde v bývalé fabrice nachází asistenční centrum "andělů strážných", kteří bdí nad českými seniory. Jen pro dokreslení, osamělých seniorů žijících samostatně v domácnosti je v České republice cca 500 tisíc, takže síť pečovatelských služeb nemá zdaleka šanci všechny pokrýt.

Nápad na službu Anděl na drátě dostal její zakladatel Petr Lindr poté, co jeho pětaosmdesátiletá maminka v bytě upadla a nemohla se dovolat pomoci. Podobné traumatizující chvíle totiž denně zažívá řada seniorů. Přitom se může jednat o okamžik, který dotyčnému nenávratně změní život.

"Ačkoliv si maminka nic nezlomila, byla potlučená a podchlazená a do domácího prostředí se už nikdy nevrátila. Stačilo by včas se dovolat pomoci. Navíc ten pocit beznaděje, když jste někde daleko a nevíte, co se děje, je hrozný," říká Petr Lindr.

Dříve provozoval chráněnou dílnu, která obsluhovala zákaznické linky pro klientské firmy. Od září "chráněnka", kde z 65 zaměstnanců je 55 zdravotně postižených, své služby rozšířila o Anděla na drátě. Projekt na dálku pečuje o seniory - pomocí jednoho náramku či hodinek s tlačítkem, které dovede fungovat jako mobil, ale také ohlídá, zda dotyčný nespadl či neopustil koridor, v němž se má pohybovat. Anděl na drátě také seniorovi připomene, že si má vzít léky, nebo mu poradí v nenadálých situacích. A nebo si s ním prostě jen tak popovídá.

Díky osobní zkušenosti myslí jeho aparát na všechno. Pomoc stačí přivolat jediným stiskem tlačítka. Dohledové centrum, fungující nonstop, však bude například v případě pádu zalarmované i bez toho, přístroj totiž vyšle signál při prudkém otřesu.

V podstatě se dá říct, že pomocí náramku je senior na dálku hlídán. Anděl na drátě totiž zná jeho rituály a pozná, když se děje něco mimořádného. Ve spolupráci s rodinou udělá centrum komplexní šetření a zmapuje jeho každodenní režim.

"Víme, kdy chodí na procházky a kam. Na zařízení se dá nastavit oblast, kde se dotyčný pohybuje, a když se ocitne mimo tuto zónu, opět nás náramek zalarmuje. To se nám zrovna stalo před pár dny u pána s Alzheimerem, jenž se nevrátil z vycházky domů. Tak jsme hned zavolali jeho synovi, řekli mu, kde se nachází, a on si tatínka vyzvedl," líčí zakladatel projektu.

Senior i jeho rodina tak mohou mít jistotu, že například banální pád v noci cestou na toaletu se nemusí stát osudovým okamžikem.

Jak už bylo řečeno, Anděl na drátě slouží i jako "linka důvěry". "Člověk si nedokáže představit, kolik mají staří lidé starostí a jak sami na ně jsou. Když se nám svěřují, říkají: 'Mladejm volat nebudu, ti mají svých starostí dost, nechci jim být na obtíž.' Čekají pak u telefonu, den, dva, tři, zda mu 'mladí' nezavolají sami. Často se nedočkají," líčí Lindr.

Jeho centrum asistenční péče pomáhá starým opuštěným lidem řešit také problémy s chodem domácnosti a sjednávat řemeslníky. "Máme zkušenosti, že někteří totiž dědečky a babičky s oblibou 'natáhnou' a spoléhají na to, že tito lidé neznají tržní ceny a také tak zvaně 'nechtějí dělat problémy'."

Takto si řemeslníci dají pozor, aby s nimi byli všichni spokojení a dostali znovu doporučení.

Oblíbeným terčem jsou senioři i pro podomní obchodníky, kteří v poslední době nabízejí hlavně nesmyslné přehlašování energií, telefonů či internetu.

"Několikrát jsme již taky naše klienty zachránili před podomními prodejci a tzv. šmejdy, kteří na ně zvonili. Zavolají nám, že nevědí, co mají dělat, my se prodejce zeptáme, co a jak - no, za pár minut je ze dveří a většinou už tam nepřijde," usmívá se Petr Lindr.

Na náramek se lze dovolat a jde z něho volat, vejde se do něj dvanáct kontaktů. Jelikož někteří důchodci již nezvládají listovat adresářem mobilu nebo zvolit číslo na náramku, stačí se opět spojit s centrem v Mělčanech u Dobrušky. Jeho zaměstnankyně mají poznamenané telefony na nejbližší rodinu a známé a dotyčného s nimi na přání propojí.

Dnešní senioři jsou ještě ze staré školy, stále myslí na dceru, na syna, na vnoučata, raději si nic nekoupí, nikam moc nevolají, aby si neprovolali kredit a šetří na "mladé", a to i když oni mají třeba peněz dost. V případě Anděla na drátě však vědí, že volání mají v rámci každoměsíčního paušálu a že nic navíc neplatí.

"Máme zkušenosti, že začínají volat. Může jít o věci, které se nám mohou zdát banální, ale pro ně jsou důležité. Takže nám třeba volají, že se jim zatoulala kočka, a o pár hodin později zvoní znovu a jsou nadšení, že už se našla. Ale nedovedete si představit, jak u toho pookřejí, a jak jsou šťastni, že s někým mohou sdílet své radosti i strasti."

Největším problémem jsou finance. Placeným paušálem se pokryje sotva polovina služeb, takže provozovatel Anděla na drátě vítá sebemenší podporu či zakoupení služby od firem či jednotlivců.

Na dotaz, čím to je, že synové a dcery nechávají své staré rodiče mnohdy na holičkách, napospas nepoctivým řemeslníkům, šmejdům a vlastně i samotě, otec projektu Anděl na drátě odpovídá: "Do značné míry za to může paternalismus státu, jenž se prakticky stará o všechny občany, ponížil význam rodiny jako základu, otupěl zodpovědnost za blízké. Pak to bohužel nefunguje. Také žijeme v jiné, rychlejší době, lidé mají daleko víc možností a nových příležitostí a nemají čas," uzavírá Petr Lindr.

Video: Dům pro seniory uspořádal módní přehlídkou. Hvězdou byla 103letá modelka