V roce 2002 reprezentoval na zimních olympijských hrách v Salt Lake City. O více než dvacet let později ho FBI označuje za „moderního Pabla Escobara“ - muže, který vyměnil sportovní slávu za miliardové zisky z obchodu s kokainem. Jak se stalo, že se talentovaný sportovec Ryan Wedding proměnil v drogového bosse, před kterým se třásly Spojené státy i Kanada?
Muselo to být k vzteku. Na olympiádě v Salt Lake City v únoru v roce 2002 bral v paralelním obřím slalomu až 24. místo, ale o týden později a nějakých pět set kilometrů dál vyhrál.
Ve Steamboat Springs ve Spojených státech na snowboardu kraloval. Jistěže můžete namítnout, že závod kategorie FIS těžko snese srovnání s olympijskou bitvou, navíc ani konkurence logicky nebyla taková. Ale stejně to byl úspěch, malá náplast na olympijské zklamání. Ve zbytku sezony ještě na národním šampionátu posbíral dvě druhá místa. V jedenadvaceti patřil do absolutní kanadské špičky. Zdálo by se, že má budoucnost jasně nalinkovanou, vždyť měl za sebou i pořád čerstvé medaile z juniorských světových šampionátů.
Přesto se v něm něco zlomilo.
Chyběl mu adrenalin
V další sezoně se už v kolotoči Světového poháru neobjevil. Snowboard pověsil na hřebík. Vrátil se do Vancouveru a zapsal se na univerzitu. Hodně posiloval. Vedl spořádaný život. Jenomže paralelní slalom je disciplína, kde je spousta adrenalinu a kde se jezdí na maximální riziko. A to mu začalo chybět. Ryan Wedding byl kus chlapa a tak si našel práci vyhazovače v nočním klubu.
Právě tehdy se ale podle všeho rozjela i jeho temná kariéra - zpočátku „jen“ s marihuanou. Studium po dvou letech zahodil a pustil se do realitních spekulací, které financoval z pěstování konopí. To byl začátek konce, ale o tom až později.
Na farmě s názvem Eighteen Carrot Farms policie později našla 6 800 rostlin marihuany, brokovnici, střelivo a drogy za zhruba 10 milionů dolarů. Wedding však při razii v roce 2006 zmizel a bez něj neměli policisté dost důkazů, aby ho obvinili.
Skutečný pád přišel až v roce 2008. V San Diegu ho zadrželi při pokusu koupit 24 kilogramů kokainu v rámci sítě napojené na Vancouver - netušil přitom, že jedná s nastrčeným zdrojem FBI. O dva roky později už stál před soudem a verdikt byl neúprosný: čtyři roky za mřížemi.
Závodit před domácím publikem na další olympiádě ve Vancouveru v roce 2010 už určitě nechtěl, v texaském vězení tvrdě trénoval na jinou kariéru - čas za mřížemi využil k budování své kriminální sítě. FBI monitorovala Weddingovy telefonáty z vězení a podle bývalého zvláštního agenta Bretta Kaliny pravidelně pronášel komentáře jako: „Setkávám se s lidmi, učím se.“ „Věděli jsme, co tím myslí,“ vysvětloval Kalina.
Právě za mřížemi podle soudních spisů proběhlo osudové setkání. Wedding se tam seznámil s montrealským drogovým bossem Jonathanem Acebedo-Garciou - mužem, který byl nejprve jeho spojencem, pak zrádcem a nakonec informátorem FBI. Příběh neměl šťastný konec: Acebedo-Garciu loni zastřelili a americké úřady jsou přesvědčené, že příkaz k jeho likvidaci přišel právě od Weddinga.
Moderní Pablo Escobar
Wedding neřídil gang jako partu pouličních dealerů. Podle FBI ho vybudoval po vzoru nadnárodní korporace - s hierarchií, logistickou precizností a brutální efektivitou, ale když bylo potřeba, sáhl i po starých osvědčených praktikách. Jeho organizace měla ročně přepravit až 60 tun kokainu a ovládnout přibližně pětinu kanadského trhu, což mu podle vyšetřovatelů vynášelo kolem miliardy dolarů ročně.
„Ryan Wedding je moderní Pablo Escobar,“ prohlásil ředitel FBI Kash Patel. „Když jdete po chlápkovi jeho kalibru, potřebujete jednotnou frontu. Byl to boj proti nadnárodnímu zlu, který žádný stát nemohl vyhrát sám.“ S vyšetřováním proto pomáhali kanadské i mexické úřady. FBI svou operaci proti Weddingově organizaci cynicky pojmenovala „Obří slalom“ - podle olympijské disciplíny, v níž kdysi závodil.
Údajně pod ochranou obávaného kartelu Sinaloa si Wedding v Mexiku vybudoval vlastní království. Nechal si upravit obličej plastickými operacemi, změnil identitu a žil životem, který měl k někdejší sportovní kariéře hodně daleko.
Okázalý luxus, jímž se obklopil, bere dech i zkušeným vyšetřovatelům: při raziích narazili na desítky špičkových motocyklů v hodnotě přes 40 milionů dolarů, flotilu luxusních aut i cenná umělecká díla. Mezi zabavenými předměty byly dokonce dvě zlaté olympijské medaile – které nikdy sám nevyhrál, ale zřejmě ho sportovní ambice neopustily. Třešničkou na dortu byl extrémně vzácný Mercedes CLK-GTR z roku 2002, supersport s cenovkou kolem 13 milionů dolarů.
Mezi nejhledanějšími uprchlíky světa
Sportovní férovost dávno vystřídal chladnokrevný teror a krvavá stopa se táhla Kanadou i Spojenými státy. Podle obžalob si Wedding objednával vraždy konkurentů i svědků, aby své impérium udržel.
V listopadu 2023 byli v Ontariu brutálně zavražděni dva rodiče před očima své dcery. Podle obžaloby za tím stál Ryan Wedding a jeho údajný zástupce Andrew Clark, kteří měli nařídit odvetnou vraždu drogového dealera, o němž se domnívali, že jim ukradl 300 kilogramů kokainu. Nájemní vrazi ale omylem zaútočili na rodinu, která pouze pronajímala dům, a dcera byla při útoku několikrát postřelena, přesto přežila. Další vraždy následovaly na jaře 2024, často kvůli dluhům z drog.
V září téhož roku federální žalobci podali rozšířenou obžalobu proti Weddingovi, Clarkovi a dalším čtrnácti lidem, viníc je z vražd, pokusů o vraždu a rozsáhlého pašování kokainu z Mexika přes Kalifornii do Kanady.
Wedding mezitím dál unikаl spravedlnosti. FBI na něj vypsala odměnu, která postupně vzrostla až na 15 milionů dolarů, a v březnu 2025 ho zařadila na seznam deseti nejhledanějších uprchlíků světa.
Podle obžaloby šel Wedding dokonce tak daleko, že po radě svého právníka vypsal pětimilionovou odměnu na vraždu federálního svědka - tím neměl být nikdo jiný, než jeho známý z vězení Acebedo-Garcia. Ta měla být o několik měsíců později uskutečněna - 31. ledna 2025 v restauraci v kolumbijském Medellínu měl neznámý pachatel zastřelil Acebedo-Garciu pěti ranami do hlavy. Wedding poté údajně zajistil převod zhruba 500 tisíc dolarů členům své kolumbijské sítě.
Symbolický konec „Sněžného barona“
Po letech života na útěku a s neustálou hrozbou dopadení se Ryan Wedding ve čtvrtek 22. ledna 2026 konečně vzdal - a to přímo na americké ambasádě v Mexico City. Podle předního mexického bezpečnostního experta probíhaly s americkými úřady intenzivní kontakty už několik dní před jeho vzdáním.
David Saucedo, analytik pravidelně komentující bezpečnostní a politické otázky v mexických médiích, popsal, že ředitel FBI Kash Patel přiletěl do Mexico City poté, co se s Weddingem dohodl na přesném okamžiku jeho kapitulace. „Podle mých informací byla tato jednání zahájena už před několika dny,“ uvedl Saucedo.
Více než deset let se Wedding měl skrývat právě v Mexiku, kde podle šéfa FBI Patela „vedl a přímo se účastnil mezinárodního obchodu s drogami“. Před soudem v Los Angeles má Wedding poprvé vystoupit v pondělí.
Pád „Sněžného barona“ tak přišel tiše, ale symbolicky - daleko od horských svahů, v cele, která uzavřela cestu od olympijského snu k jednomu z nejbrutálnějších drogových impérií posledních let. Past nad čtyřiačtyřicetiletým Ryanem Weddingem v lednu 2026 definitivně zaklapla v Mexico City.
Mohlo by vás zajímat:
Zdroje: CBC, NBC, BBC, The Gazette, Abc News, El Pais, Toronto Life
Kvůli raziím ICE v Minnesotě odstoupil republikán z primárek na guvernéra státu
Z republikánských primárek na příštího guvernéra Minnesoty v pondělí odstoupil dosavadní přední kandidát této strany Chris Madel. Za hlavní důvody svého rozhodnutí uvedl to, co označil za odvetnou kampaň federálních úřadů proti tomuto státu, a také praktickou nemožnost zvítězit ve volbách v barvách strany po zátazích republikánské administrativy v Minnesotě.
Švédská vláda chce snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let
Švédská vláda předloží návrh zákona o snížení věku trestní odpovědnosti u závažných trestných činů z 15 na 13 let, píše agentura AFP. V určitých případech by pak bylo možné ukládat i tresty odnětí svobody. Podle ministra spravedlnosti Gunnara Strömmera se návrh netýká všech trestných činů, ale pouze těch nejzávažnějších.
ŽIVĚRusko vybombardovalo ukrajinský klášter, který je na seznamu UNESCO
Ruská vojska při útoku na ukrajinské hlavní město poškodila i dva objekty v proslulém pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra. Řekl to agentuře Interfax-Ukrajina ředitel toho památkově chráněného objektu, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
NATO chystá revoluční změny. Před ruskou agresí se chce bránit nevídanou cestou
Severoatlantická aliance se připravuje na obranu svého východního křídla, s čímž přichází i revoluční změny, které se dotknou jejích hranic od Finska po Rumunsko. Projekt s názvem Eastern Flank Deterrence Lince (EFDL) počítá s vytvořením automatizované zóny plné robotických systémů. V rozhovoru pro welt.de to popsal brigádní generál Bundeswehru Thomas Lowin působící v pozemním velitelství NATO.
Izraelská armáda ohlásila nález těla posledního rukojmího v Pásmu Gazy
Podle armády tělo policisty Rana Gviliho bylo nalezeno při pátrání na hřbitově ve východní části města Gaza, napsal zpravodajský server The Times of Israel. Ozbrojené křídlo teroristické skupiny Hamás podle stanice Al-Džazíra uvedlo, že k nálezu přispělo tím, že zprostředkovatelům sdělilo podrobnosti ohledně toho, kde by pozůstatky mohly být.