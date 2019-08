Komik na Netflixu urazil oběti zneužívání. Nevěřím obviněním Michaela Jacksona, řekl

před 44 minutami

Dave Chappelle v novém stand-up speciálu zpochybňuje obvinění Jacksona ze zneužívání dětí | Video: Netflix | 01:00

Americký stand-up komik David Chappelle v pořadu na Netflixu sdělil, že nevěří obětem zneužívání Michaela Jacksona. "Víte co, i kdyby to udělal... Je to Michael Jackson," řekl a několikrát se vysmál obětem sexuálního násilí. Není to přitom poprvé, kdy se David Chappelle ve svých pořadech dotýká citlivých témat. Dříve byl například kritizován za homofobní a transfobní vtipy, které si neodpustil ani tentokrát.

Britský deník The Guardian tvrdí, že Chappelle chtěl svými komentáři záměrně vyvolat vlnu kritiky. Komik se ve své poslední show zaměřil na "kulturu ponížení", ve které diváci dohání celebrity k zodpovědnosti a v médiích se propírají jejich údajné či skutečné zločiny a prohřešky. V pořadu se dlouze rozpovídal o obviněních Michaela Jacksona ze sexuálního zneužívání dětí a dotkl se i dokumentu Leaving Neverland. V něm se o své zážitky podělily hned dvě údajné Jacksonovy oběti - Wade Robson a James Safechuck. Americký komik uvedl, že jim nevěří, a odvolal se na bývalou dětskou hvězdu Macaulayho Culkina, který se zpěvákem také trávil čas a z ničeho ho neobvinil. David Chappelle dodal, že si je vědom toho, že "říká něco, co by neměl říkat". Dokonce uznal, že se tak dopouští obviňování obětí. "Kdyby za mnou někdo přišel s tím, že Chris Brown právě zmlátil Rihannu, řekl bych mu: 'Co udělala?' Nebo kdyby někdo řekl: 'Dave, Michael Jackson sexuálně zneužíval děti!', odvětil bych: 'Co měly na sobě?'," sdělil Chappelle. A následně v rámci stand-upu dodal: "Víte co, i kdyby to udělal… Je to Michael Jackson. Je mi jasné, že víc než polovina lidí tady v sále byla sexuálně zneužita. Ale, zatraceně, nebyl to Michael Jackson, že?" "Být celebritou je teď nejhorší" Obě údajné Jacksonovy oběti na komikovy průpovídky uvedly, že si může říkat, co chce, protože to akorát ukazuje, jaký ve skutečnosti je. "Je nešťastné, že se rozhodl takovýmto způsobem zostudit oběti sexuálního obtěžování a ignorovat sexuální násilí na dětech jen proto, aby vzkřísil svou kariéru," řekl právník, který zastupuje Wadea Robsona. Film Leaving Neverland usvědčuje Jacksona z pedofilie. Co bude s jeho odkazem? číst článek S kritickou reakcí na další díl speciálního pořadu Sticks & Stones na Netflixu Chappelle údajně počítal. Podle něj je to důvod, proč se objevuje na veřejnosti tak málo. "Je mi z toho zle. Teď je ten nejhorší čas stát se celebritou. Skončíte, všichni jsou zatracováni," řekl. Předchozí dva jeho díly byly kritizovány za homofobii a transfobii. "Nezáleží na tom, co jsem řekl. A pokud se doma díváte na tuhle blbost na Netflixu, pamatujte si, že jste klikli na můj ksicht. Je tady sezona lovení celebrit. Nemyslím si, že jsem řekl něco špatného, ale uvidíme," dodal komik. Video: Podívejte se na trailer k filmu Leaving Neverland Dvoudílný dokument Leaving Neverland odvysílá česká HBO v dubnu. | Video: HBO | 01:49