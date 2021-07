Bob Odenkirk zkolaboval při natáčení seriálu Volejte Saulovi, zůstává v nemocnici

Americký herec Bob Odenkirk v úterý zkolaboval během natáčení seriálu Volejte Saulovi ve státě Nové Mexiko a musel být převezen do nemocnice.

Better Call Saul. | Foto: AMC

Členové natáčecího týmu zavolali sanitku, která 58letého herce odvezla do nemocnice. Zatím není jasné, co jeho kolaps způsobilo, ani jak dlouho by mohl v nemocnici zůstat. Informovala o tom v noci na dnešek agentura AP.

Volejte Saulovi je spin-off dějově předcházející oblíbenému seriálu Perníkový táta a stejně jako on se natáčí převážně v Albuquerque. Nyní se točí šestá a poslední řada seriálu Volejte Saulovi, kterou má v premiéře odvysílat v příštím roce televizní stanice AMC.

Odenkirk byl čtyřikrát nominován na cenu Emmy za roli titulní postavy, smůlou pronásledovaného právníka Jimmyho McGilla, který je čím dál tím zkorumpovanější a přijme pseudonym Saul Goodman. Stejnou roli hrál i v Perníkovém tátovi.