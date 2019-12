Televize odmítla vysílat reklamu s líbajícími se lesbami. Po kritice se omluvila

Americká televizní stanice Hallmark odvolala své původní rozhodnutí stáhnout z vysílání reklamy, ve kterých se objevují páry stejného pohlaví. Učinila tak poté, co společnost Crown Media Family Networks, pod kterou spadá, čelila negativním reakcím od LGBTQ komunity.

Spoty, které stanice Hallmark odmítla vysílat, jsou reklamou na svatební agenturu Zola a vedle heterosexuálních novomanželů v nich vystupují i partneři stejného pohlaví. Diváci a inzerenti, které rozhodnutí televizního kanálu rozhořčilo, hrozili tím, že budou jeho vysílání bojkotovat. Informoval o tom zpravodajský web CNN.

Vlna kritiky Hallmark zřejmě vystrašila, a tak se jeho výkonný ředitel Mike Perry nechal slyšet, že stanice udělala špatné rozhodnutí a chce reklamy přece jenom uvést.

"Trápí nás, že jsme svým původním rozhodnutím neúmyslně způsobili újmu. Naším cílem je lidi spojovat, zobrazovat významné momenty jejich života a oslavovat jejich tradice. Čemukoli, co tomuto záměru odporuje, se proto snažíme vyhýbat a je nám líto, pokud jsme někoho zklamali," uvedl Perry pro CNN.

Svatební agentura Zola sdělila, že Hallmark ze svého vysílání stáhl jen spoty, které zobrazovaly líbající se lesbický pár, a reklamy ze stejné série, v nichž byly jen heterosexuální páry, bez připomínek schválil. Takové rozhodnutí učinil poté, co konzervativní hnutí One Million Moms (Milion matek) rozjelo kampaň, které po stanici požadovalo odstranění obsahu s homosexuálními páry.

"Debata, která se okolo reklam strhla, se neslučovala s cílem naší televize, jímž je přinášet zábavu," zdůvodnil Hallmark původní rozhodnutí ve svém dřívějším vyjádření. Nyní však hodlá reklamy znovu nasadit a zároveň začít spolupracovat s neziskovou organizací GLAAD, která má stanici pomoct lépe reprezentovat LGBTQ komunitu.

Tu totiž chování Hallmarku nemile překvapilo, což lidé, kteří se k ní hlásí, projevili na sociálních sítích. "Hallmark poklonkuje konzervativním aktivistům, kteří se naši komunitu snažit vymazat z veřejné debaty. Je smutné, že jeden z našich oblíbených kanálů podporuje strach a diskriminaci," napsala například na Twitteru organizace Human Rights Campaign.

Práv LGBTQ komunity se ovšem zastaly i některé konkurenční stanice. "Takhle to vypadá, když všechnu svou energii investujete do společenské exkluze místo do chytrých dějových zvratů ve svých pořadech. Ať agentura Zola radši zavolá nám. My totiž nikoho nevylučujeme," ozval se na Twitteru kabelový kanál Freeform ze stáje společnosti Disney.