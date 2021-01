Američanky kradly, aby děti nepřišly o vánoční večeři. Policista jídlo zaplatil za ně

Zákon mluví jasně, mohl by si strážník Matt Lima říct v situaci, kdy narazil na zákaznice, které se pokusily ukrást zboží v supermarketu. Když ale americký policista zjistil, že se dvojice žen ocitla ve finanční nouzi a chtěla za každou cenu dopřát dětem vánoční večeři, rozhodl se přimhouřit oči.

Policejní strážník Matt Lima dostal 20. prosince hlášení, že se v supermarketu ve městě Somerset v americkém státě Massachussetts objevily dvě ženy, které chtěly odejít, aniž zaplatily za svůj nákup. Ostraha mu sdělila, že zákaznice se dvěma malými dětmi použily samoobslužnou pokladnu, ale několik položek ze svého košíku vůbec nenaskenovaly.

Když Lima na místo dorazil, požádal zaměstnance supermarketu, aby na chvíli zabavili děti, a šel si s jednou z žen promluvit. Zjistil, že se ženy ocitly ve finanční nouzi a pokusily se zboží ukrást, aby pro děti připravily plnohodnotnou vánoční večeři. Informoval o tom zpravodajský web stanice Sky News.

"Žena, s níž jsem mluvil, mi vysvětlila, že sama pracuje, ale že druhá z žen, která je matkou dětí, zaměstnaná není a prochází si nějakými rodinnými problémy," prozradil policista. Skutečnost, že dvojice chtěla udělat o svátcích dětem radost, Limu přiměla, aby pro jednou přimhouřil oči.

"Ty dvě děti mi připomněly moje vlastní potomky, a tak jsem se rozhodl ženám pokutu nedat a místo toho jim pomoct. Neumím si představit, co bych sám dělal, kdybych se v tak těžké situaci sám ocitl. Koupil bych jenom to, co si můžu dovolit, nebo bych udělal všechno proto, abych děti nezklamal?" vysvětlil Lima, jak v tu chvíli uvažoval.

Ženy skončily jen s napomenutím a k tomu jim chápavý strážník daroval peněžní poukázku na nákup v hodnotě 250 dolarů (5320 korun), aby jídlo na vánoční večeři nemusely krást. "Hodně je to překvapilo, byly v šoku, že jsem se k nim zachoval tak vstřícně. Spousta lidí by v podobné situaci asi jednala jinak a myslela by si, že zlodějky mají skončit v policejní cele," připustil Lima.

Jeho dobrý skutek nakonec ocenil i místní policejní náčelník George McNeil. "Tenhle případ svědčí o Limově charakteru a o tom, co skutečně znamená poslání pomáhat a chránit," vyzdvihl strážníkův nadřízený.

