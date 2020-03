Američané zaplatí i sto tisíc, aby prodloužili psům životy. Léčí se i srdeční arytmie

Američani zajišťují svým stárnoucím psům nejnovější kardiologické zákroky, aby zůstali déle naživu. Platí za ně v přepočtu až 150 tisíc korun. "Psi jsou jako lidé, členové rodiny," myslí si zvěrolékařka Anna Gelzerová.

"Byli nejlepší přátelé. Moje matka zemřela minulý květen a Sophie byla u toho. Udělala bych cokoliv, aby mohla Sophie podstoupit zákrok, díky kterému by déle žila," řekla majitelka devítileté boxerky Karen Cortenillová. Když se k ní domů nastěhovala matka, byl pes jejím jediným společníkem, když všichni odešli do práce.

Devítiletá fenka Sophie podstoupila loni v srpnu ablaci arytmie jako vůbec první pes v USA. I u lidí se jedná o poměrně novou formu léčby poruch srdečního rytmu. Dojde při ní ke zničení srdeční tkáně, která může za arytmii, a to nechirurgickou cestou, pomocí speciálních elektrod. Zvěrolékařce při operaci asistoval lékař, který léčí arytmii u lidí.

"Chceš sušenku? Chceš na procházku?" snažila se vyprovokovat fenku Sophie veterinářka, aby zrychlila její tep. Jedná se o součást zátěžových testů, které musí "pacient" po zákroku podstoupit. Tep psa se podle monitoru dramaticky zrychlil, ale zvíře zůstalo navenek klidné, zvěrolékařka proto byla s operací spokojená.

"Musíte milovat práci se zvířaty i s jejich majiteli. Já mám ráda obojí," cituje veterinářku agentura Reuters. Zákrok stojí v přepočtu až 160 tisíc korun. Cortenillová měla to štěstí, že jej nemusela platit, neboť se jednalo o klinický test pro psy. Tvrdí však, že by částku rozhodně zaplatila, pokud by Sophie potřebovala další zákrok.

Nespočet psů podstupuje také jiné než kardiologické zákroky, jedná se třeba o transplantaci kmenových buněk, léčbu dýchacích a tracheálních kolapsů a zavádění kardiostimulátorů a jiných sofistikovaných metod, které prodlužují psí životy. Podle americké veterinární asociace psí populace stárne po vzoru té lidské. Starší šesti let je skoro polovina amerických psů, což je o patnáct procent více než v roce 1987.

Zvěrolékaři považují větší plemena za "stará" právě od šesti let věku, menší pak od sedmi. Trápí je pak stejné zdravotní obtíže jako lidi, s rakovinou se například potýká téměř polovina psů starších deseti let.