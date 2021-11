Američan koupil ve výprodeji kresbu za pár dolarů. Zjistil, že má milionovou cenu

Tereza Beranová skončila dvacátá v klasickém sprintu, kterým dnes v Ruce začal Světový pohár v běhu na lyžích. Do vyřazovacích bojů z českých reprezentantů postoupil ještě Luděk Šeller, jenž obsadil 27. pozici. Vyhráli Švédka Maja Dahlqvistová a Rus Alexander Terentěv.

Beranová se ze třicátého místa dostala do čtvrtfinále díky lepšímu postavení v žebříčku FIS na úkor Němky Pii Finkové, která měla shodný čas. V prvním vyřazovacím kole Češka dojela čtvrtá a mohla doufat v postup na čas. Nakonec se ale její výkon mezi dva nejlepší nevešel.

"Myslím, že jsme všichni udělali to nejlepší, co bylo v našich silách. Všechny jsme se výsledkově oproti loňsku výrazně zlepšily, což je na začátek sezony moc hezké. Tvoříme ale pořád velmi mladý tým, a to včetně servismanů, a tak jsme asi ještě nedospěli k tomu, abychom postoupili dál," hodnotila Beranová nejen svůj výkon v tiskové zprávě svazu.