Ambiciózní projekt Prahy 3. Nový obecní dům má změnit budoucnost dostupného bydlení

"V lokalitě Červeného dvora vlastní Praha 3 pozemek, který umožňuje bytovou výstavbu. S ohledem na trvající bytovou krizi a drahé bydlení jsme se rozhodli neotálet, a naopak spustit co nejrychleji stavbu obecního bytového domu, a zvýšit tak počet bytů na trhu," vysvětluje starosta Prahy 3 Michal Vronský.
Výběr z 23 návrhů
Městská část vypsala architektonicko-urbanistickou soutěž, do které dorazilo celkem 23 návrhů zpracovaných renomovanými architekty. Mezinárodní porota, složená mimo jiné z architektek Lenky Milerové, Barbory Šlechty Vlčkové či Arilda Eriksena, posuzovala projekty podle kvality architektury, udržitelnosti, technického řešení a ekonomické přiměřenosti.
Z nejlepších sedmi návrhů pak bylo určeno pořadí čtyř oceněných. První cena putovala do studia choc s.r.o., druhé místo získalo Martin Neruda Architektura s.r.o. a třetí Kota atelier s.r.o. Právě vítězný návrh od choc s.r.o. představuje moderní, udržitelný a zároveň ekonomicky realistický koncept městského bydlení, ve kterém vznikne více než 40 obecních bytů a denní stacionář pro seniory se sdíleným vnitroblokem.
Komunita a stárnutí populace
Nový dům nebude jen o bydlení. Koncept počítá také s komunitními prostory a zahradou ve vnitrobloku, které propojí obyvatele všech generací.
"Celý projekt koncipujeme i s ohledem na stárnutí populace a neoddiskutovatelnou potřebu zajištění služeb právě pro starší generaci," říká místostarosta pro územní rozvoj Pavel Dobeš.
Hledání investora
Se třemi nejlépe hodnocenými ateliéry nyní městská část zahajuje jednání o přípravě projektové dokumentace. Finální verzi zpracuje tým, s nímž se Praha 3 dokáže dohodnout na rozsahu i podmínkách spolupráce. "Cílem je vytvořit projekt, získat stavební povolení a souběžně hledat investora, se kterým výstavbu realizujeme," dodává starosta Vronský.
Výstavba bude probíhat etapově, mimo jiné i proto, aby bylo možné pružně reagovat na možnosti financování - například formou dotačních programů.
Budoucí ukázka kvalitního městského bydlení
Projekt Červený dvůr je prvním takto rozsáhlým soutěžním zadáním tohoto volebního období Prahy 3. Na začátku roku 2026 se navíc veřejnost může těšit na výstavu všech přihlášených návrhů, kde si bude možné prohlédnout různé přístupy k městské bytové výstavbě.
Praha 3 tak jasně ukazuje, že dostupné bydlení lze dělat moderně, architektonicky kvalitně a s důrazem na reálné potřeby obyvatel - včetně těch nejzranitelnějších.