Falešný člen poroty stranil Deppovi. Amber je blázen, říká blbosti, tvrdil na TikToku

Soudní spor herců a bývalých manželů Johnnyho Deppa a Amber Heardové ukázal potenciální budoucnost zpravodajství, kde samostatní tvůrci ze sociálních sítí zastávají roli informátorů a zároveň utvářejí postoje lidí k významným událostem. Jedním z nich byl i údajný člen poroty, která v soudním procesu zasedala. Nakonec se ukázalo, že se jedná o podvodníka. Jeho videa viděly stovky tisíc lidí.

Údajný porotce na sociální síti TikTok zveřejnil sérii videí, v nichž popsal své postřehy ze zákulisí soudního procesu. Příspěvky dohromady nasbíraly více než dva miliony zhlédnutí a objevily se i na YouTube či Instagramu.

Muž, který videa natáčel, však není obyvatelem Virginie, kde se soud konal, a ve skutečnosti v porotě ani neseděl. Zpravodajskému webu CNN přiznal, že "jen žertoval". Jedná se o jeden z mnoha případů, které ilustrují, jak se mediálně sledovaného procesu chopili tvůrci obsahu a influenceři na TikToku.

Web Business Insider v dubnu napsal, že youtuberka Alyte Mazeikaová si za jeden týden vydělala 5000 dolarů, když svůj kanál zasvětila neustálému pokrývání procesu. Anonymní youtuber vystupující pod přezdívkou ThatUmbrellaGuy, jehož kanál přinášel výhradně obsah na podporu Deppa, si v květnu přišel až na 80 tisíc dolarů, odhadla analytická společnost Social Blade.

Podle Casey Fieslerové, odborné asistentky informační vědy na Coloradské univerzitě v Boulderu, má TikTok tendenci podporovat obsah, který je v některých ohledech kontroverzní nebo jenž podle algoritmu platformy uživatelé chtějí vidět. "Lidé věří tomu, čemu věřit chtějí," řekla.

Falešný porotce, který na TikToku publikoval pod jménem "seekinginfinite", uvedl, že chce prozatím zůstat v anonymitě. Ve videích neukazoval obličej a podle CNN jen opakoval kritiku a postřehy ze sociálních sítí. Tvrdil, že mu byl "krajně nepříjemný" oční kontakt s Amber Heardovou a fandil Deppově právničce Camille Vasquezové, která se stala internetovou senzací.

Tiktoker dal jasně najevo, že Heardové nevěří, čímž potvrdil názor, který mnozí na sociálních sítích vyjadřovali celé týdny: "Všechno, co říkala, mi přišlo jako blbost," uvedl ve svém původním příspěvku a označil Heardovou za "bláznivou ženskou".

Muži je podle zjištění CNN kolem 20 let a pracuje jako kameraman. Podle příspěvků na Instagramu se zdá, že během jednání a po vynesení rozsudku byl na Havaji. Na otázku, zda se účastnil soudního procesu, nejprve napsal: "Je mi líto, ale do toho vám nic není," než připustil, že za účtem stojí on: "Všechno jsem smazal, nechte mě na pokoji a nešiřte o mně informace, prosím. Nedávám vám svolení k použití jakýchkoli informací v jakémkoli článku," uvedl. "Jsou důležitější věci, o kterých by se mělo psát, například o masové střelbě, klimatických změnách, válce atd."

Depp měl po celou dobu soudního procesu na TikToku velkou podporu. Podle Fieslerové existuje motivace pro tvůrce, aby zveřejňovali obsah, který lidi zaujme - získají tak více zhlédnutí, sledujících a s tím spojenou finanční odměnu.

Ohlas, který proces na internetu vyvolal, jen povzbudil influencery k tomu, aby se více věnovali aktuálním událostem a soutěžili víc napřímo s tradičními zpravodajskými organizacemi. Marlon McLeod, který ve svých 20 letech spravuje instagramový profil se třemi miliony fanoušků věnovaný sdílení videí atraktivních mužů, řekl, že plánuje na své stránce dávat větší prostor zprávám. Jeho nedávné video o soudním sporu nasbíralo 34 milionů zhlédnutí.

"Chci se víc zabývat zprávami a velkými věcmi, co se dějí ve světě," řekl. "Předtím byl můj účet o sdílení náhodných videí s muži, ale s tím, jak můj účet roste, se chci víc ponořit do těchhle událostí a informovat o nich. Asi jako zpravodajská média," dodal.

