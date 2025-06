Sport nebo šílenství? Závod v srdci Alp je jako z jiného světa, kdo nezabere, končí

Představte si, že máte ani ne za dva týdny přeletět celé Alpy tam a zpět. Bez motoru. Jen pomocí termiky, padáku a vlastních nohou. Když nefouká? Běžíte po svých. Když prší? Běžíte dál. Tak vypadá Red Bull X-Alps – nejtěžší a nejdobrodružnější závod světa, kde se setkává paragliding, vytrvalostní běhání, lezení po skalách i po ledovcích, navigační strategie a neúprosná fyzická dřina.

S délkou 1283 km je trasa letošního dvanáctého ročníku závodu zatím nejdelší v celé jeho historii. Obsahuje 16 povinných otočných bodů v pěti zemích - Rakousku, Francii, Německu, Itálii a Švýcarsku. Závod odstartoval 15. června v Kitzbühelu a končí v rakouském Zell am See na plovoucím molu na hladině jezera.

Organizátoři závod nazývají jedním z nejtěžších na světě. Proč? Žádná jiná soutěž na planetě tělo, a hlavně mysl závodníka neprověří podle nich tak, jako tohle alpské dobrodružství. Závodníci se mohou pohybovat pouze po vlastních nohách nebo létat pomocí paraglidu. Celou asi desetikilovou výbavu si nesou na zádech a překonávají s ní každé ráno převýšení okolo dvou tisíc výškových metrů.

Poté se snaží ukrojit co největší část trasy během několikahodinového letu na paraglidu. Samotný let je extrémně náročný na soustředění, nemluvě o zkušenostech a dovednostech, které musí pilot mít. Nejedná se o přelety za sousední kopec, ale o stokilometrové vzdálenosti ve vysokých nadmořských výškách - paraglidisté si musí dávat pozor, aby alpské čtyřtisícové vrcholky neškrtli vlastní botou.

Live Tracking aneb tady vám nic neunikne Výkony obou atletů, jejich postřehy přímo z trati stejně jako průběh celého závodu můžete v češtině sledovat na blogu hlavního partnera závodu značky Salewa. V on-line reportáži z X-Alps 2025 tam najdete jak odkaz na Live Tracking, tak podrobné aktuální informace včetně exkluzivních fotografií a videí.

Po přistání většinou běží sportovci další desítky kilometrů a stoupají další stovky výškových metrů, aby měli ráno lepší startovací pozici pro vzlétnutí. Podmínkou pro bezpečný průběh závodu je týmová podpora. Každý závodník má svůj tým, který mu nosí jídlo, vodu i náhradní oblečení. Tzv. supporteři jsou často opomíjení hrdinové závodu, jejichž úkol je téměř stejně náročný jako samotné závodění. Dělají řidiče, kuchaře, zdravotníka, psychologa, meteorologa, závodního stratéga, kouče, mentora a pravděpodobně ještě pár dalších funkcí navrch.

Atleti musí každý den dodržet povinnou sedmihodinovou pauzu, během níž se nesmí pohnout z místa. Od čtvrtého dne závodu se tým na posledním místě vyřadí. To se opakuje každých dalších 48 hodin. Proto je úspěch, když se zúčastněným podaří závod vůbec dokončit, a každý, kdo se nakonec objeví na molu v Zell am See, je pomyslným vítězem.

"Trasa nikdy nebyla tak náročná"

Létání je zakázáno od deváté hodiny večerní do šesté ranní. Jednou za závod mohou ale závodníci využít "divokou kartu", díky které se můžou pohybovat i přes noc. Na trase čeká na atlety vše: od ferrat po ledovce, od asfaltu po horské pěšiny, od úmorného vedra po vítr a zimu.

"Sportovci musí čtyřikrát překročit hlavní hřeben Alp. Silný vítr, složité letové podmínky nebo omezené možnosti přistání jsou samozřejmostí. Nemluvě o extrémní fyzické náročnosti, které představují tři zajištěné skalní cesty. Pokud bude špatné počasí, bude se hodně běhat. Trasa nikdy nebyla tak složitá a náročná," říká spoluzakladatel závodu Ulrich Grill.

Na dokončení závodu mají účastníci 12 dní, i když osminásobný výherce závodu Christian Maurer, přezdívaný "Chrigel the Eagle" to zvládl v roce 2023 za šest dní, šest hodin a jednu minutu. V závodě letos startují i Češi a Slováci. České barvy hájí v Kitzbühelu Ondřej Procházka, akrobatický pilot, držitel dvou světových rekordů v paraglidingu. Za Slovensko pak nastoupil Juraj Koreň "Ďurifuk", který se do závodu vrací po šesti letech a je známý svou mírně řečeno velmi dobrodružnou a nebojácnou povahou.