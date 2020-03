Aktuálně.cz otevírá sekci pro školy. Najdete tam zajímavé kvízy pro zpestření výuky

Se zájemci o koupi akcií hokejového Dynama začnou Pardubice jednat nejspíš příští týden. ČTK to řekl náměstek primátora Jan Mazuch (ODS). Město plánuje prodat většinu akcií, majoritním akcionářem bylo opakovaně, naposledy od roku 2017.

"První schůzky bychom rádi učinili příští týden. O způsobu se budeme dohadovat, snad to bude možné v nějakých větších prostorách osobně," řekl náměstek primátora.

Osobní jednání Mazuch preferuje, nicméně kvůli prevenci zamezení šíření nákazy novým koronavirem mohou jednající strany zvolit online komunikaci prostřednictvím videohovorů.

Radní dnes zrušili poptávkové řízení. Domluvili se, že budou jednat s Vladimírem Pitterem, který se do něj přihlásil, i s dalším podnikatelem Petrem Dědkem, jenž projevil zájem bez toho, aniž by zvolil formální postup přihlášením do městské poptávky.