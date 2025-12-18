Komentář: "Andrej ví, jak uzavírat dohody." Proč je Trumpovo přání Babišovi výhrůžka

Blahopřání mohou být upřímná, mohou být formální, ba i škrobená. A mohou být taky (skrytě) výhrůžná. Trumpovo blahopřání Andreji Babišovi patří do té poslední kategorie. Bylo to jasné připomenutí: „Jestli se chceš kamarádit, koukej koupit naše ef-pětatřicítky!“
„Je skvělé vidět Andreje Babiše opět jmenovaného premiérem České republiky. Společně opět dosáhneme velkého úspěchu v oblasti obrany, energetiky a nelegální imigrace – stejně jako tomu bylo během našeho prvního funkčního období. Andrej ví, jak uzavírat dohody, a očekávám od něj fantastické věci, včetně F-35. Gratuluji, Andreji!“ Tak zní Trumpovo přání Babišovi, jak jej napsal na své sociální síti Truth Social.
Nutno říct, že Andrej Babiš má oproti ostatním srovnatelně velkým zemím u Trumpa několik výhod – Donald Trump, který není v zeměpise a všeobecném přehledu zrovna jednička – alespoň tuší, že Česká republika existuje. Pocházela odtud jeho druhá manželka Ivana, se kterou má tři děti, u kterých dosud žije jeho tchyně. On sám u ní s dětmi dokonce ve Zlíně několikrát byl. A Donald jr. dokonce umí trochu česky. V tomto ohledu máme štěstí…
V trochu zjednodušeném pohledu zpoza oceánu považuje navíc Babiše americká administrativa za ideově bližšího než Petra Fialu. Bere ho jako jakéhosi menšího Orbána. Marketingový národní konzervativec Babiš tak trumfl učebnicového konzervativce Fialu a můžeme se jen dohadovat, kdo z nich dvou za to může.
A konečně, Babiš je byznysmen a Trump má rád lidi od byznysu, se kterými se dají dělat jeho vysněné „dealy“. Přesně to ostatně popsal ve svém blahopřejném statusu. Bylo to v podstatě sdělení: „S Babišem sdílíme stejné (konzervativní) hodnoty a dá se s ním dělat byznys.“ Tím největším byznysem s USA je u nás ale koupě stíhaček F-35 za 150 miliard korun. Trump miluje obchod se zbožím vyrobeným v Americe, chce znovu „industrializovat“ Ameriku a neopomene na každé státní návštěvě zdůraznit, že „americké zbraně jsou nejlepší na světě“. Dobře tomu porozuměl faktický vládce Saúdské Arábie, korunní princ Muhammad bin Salmán. Když pozval Trumpa na jeho první zahraniční návštěvu na začátku jeho prvního funkčního období, připravil si velkou ceduli, kde měl vytištěné fotografie a ceny všech zbraní, které si u Trumpa během jeho návštěvy objednal. Bylo to v ceně neuvěřitelných 110 miliard dolarů a Trump zářil spokojeností.
Andrej Babiš zoufale touží, aby ho „velcí hoši“ vzali mezi sebe. Chce fotografie s Macronem, setkání s Merzem, ale nic netrumfne návštěvu Bílého domu. To je pomyslný Olymp, kam chce každý světový státník dosáhnout. Jenže to musí hrát podle Trumpových notiček. To znamená rozpomenout se na dobu (a není to tak dávno – rok 2021), kdy vychvaloval F-35 jako vynikající supermoderní stroje. A naopak zapomenout dobu (2024), kdy vyhrožoval odstoupením od smlouvy o jejich nákupu. To by se Donaldovi nelíbilo…
