Aktivní dovolená ve Švýcarsku: Nezapomenutelné zážitky v srdci Alp

Switzerland Tourism

Plánujete aktivní dovolenou v horách? Švýcarsko vám nabídne jedinečnou kombinaci dechberoucí přírody a špičkových technických atrakcí. Od nejstrmější lanovky světa přes nejvýše položenou železniční stanici Evropy až po nejdelší údolní ledovec Alp – inspirujte se pěti regiony, které vás nadchnou svými zážitky a ukážou vám, jak si užít léto v horách naplno.

Schilthorn | Foto: © Schilthorn Cableway Ltd.

Schilthorn - nejstrmější lanovka světa a panoramatické výhledy

V oblasti Schilthornu se letos otevřel opravdový technický zázrak - nejstrmější lanovka světa spojující Stechelberg s Mürrenem. Během čtyřminutové jízdy překonáte ohromující výškový rozdíl se sklonem až 159,4 %. Po krátkém zastavení v Mürrenu vás nová lanovka přes Birg vyveze až na ikonický vrchol Schilthorn (2 970 m n. m.), kde vás čeká první otáčivá restaurace světa - Piz Gloria. Kromě slavné bondovské atmosféry si zde užijete i výborný Schilthorn Brunch s výhledem na slavné vrcholy Eiger, Mönch a Jungfrau. V létě spojte návštěvu Schilthornu s pěší túrou do údolí Lauterbrunnental, které nabízí jedny z nejkrásnějších vodopádů Švýcarska.

Pilatus - nejstrmější zubačka světa a noc na vrcholu

Hora Pilatus u města Lucern je legendární nejen svou krásou, ale i technickými unikáty. Nejstrmější zubačka světa, která místy překonává stoupání až 48 %, vás vyveze z Alpnachstadu na samotný vrchol. Po výjezdu si můžete užít letní pěší túry kolem vrcholových stezek nebo vystoupat na nejvyšší bod Tomlishorn (2 132 m n. m.). Ti, kdo chtějí zažít něco opravdu výjimečného, by neměli vynechat nocleh v hotelu Pilatus Kulm ****, kde vás probudí východ slunce nad mořem mlhy. Pokud hledáte více adrenalinu, na mezistanici lanovky Fräkmüntegg, kterou se můžete dopravit dolů do Kriens u Lucernu, vás čeká lanový park, letní bobová dráha a stezka korunami stromů.

Jungfraujoch - nejvýše položená železniční stanice Evropy

Jízda k nejvýše položené železniční stanici Evropy, Jungfraujoch - Top of Europe (3 454 m n. m.), je zážitkem, na který se nezapomíná. Díky moderní lanovce Eiger Express se na Jungfraujoch dostanete z Grindelwaldu za méně než hodinu. Na vrcholu vás čeká ledový palác s ledovcovou jeskyní, vyhlídka na Aletschský ledovec i panorama sahající až do Itálie a Francie. Aktivní návštěvníci by neměli minout letní aktivity v oblasti Grindelwald-First - od adrenalinových zipline sjezdů po lehké vysokohorské túry, například k fotogenickému jezeru Bachalpsee.

Aletsch Arena - nejdelší ledovec Alp a poklidné vesnice

Aletsch Arena je rájem pro milovníky klidné, ale aktivní dovolené. Dominuje jí nejdelší údolní ledovec Alp - majestátní Aletschgletscher, který se táhne přes 20 kilometrů. Ideálním výchozím bodem jsou vesničky Riederalp, Bettmeralp a Fiescheralp, kam auta nemají přístup a kde si užijete absolutní klid. V létě můžete vyrazit na túry s výhledy na ledovec, například k ikonickému vyhlídkovému bodu Moosfluh nebo Eggishorn. Pokud hledáte něco speciálního, Aletsch Arena nabízí novinku v podobě nabídky Workation - práce na dálku s výhledem na Alpy.

Zermatt - nejvýše položená lanovka Evropy a věčný sníh

Kdo touží vidět slavný Matterhorn z jiné perspektivy, neměl by vynechat Matterhorn Glacier Paradise - nejvýše položenou lanovku Evropy (3 883 m n. m.). Odsud se otvírá svět věčného sněhu a ledovců, včetně ledovcové jeskyně nebo vyhlídkové plošiny s panoramatem 38 čtyřtisícových vrcholů. Letní návštěvníci ocení také Matterhorn Alpine Crossing, novou možnost přejezdu lanovkami až do italské Cervinie - unikátní zážitek překračující hranice v srdci hor. Aktivní duše potěší bike trasy v Zermattu, kde se nachází jedny z nejlepších singletrailů v Alpách.