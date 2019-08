Aktivistka Greta Thunbergová je supermodelka, mění svět, tvrdí Eva Herzigová

Podle české topmodelky Evy Herzigové v současnosti nejsou ve světě módy supermodelky, jak tomu bylo v 90. letech, ale lidé s názorem. Za příklad takové osobnosti považuje švédskou ekologickou aktivistku Gretu Thunbergovou.

Herzigová to řekla německé redakční skupině Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Modelkám se dnes dostává více respektu za to, kým jsou - a co říkají," uvedla Herzigová, jejíž kariéra dosáhla vrcholu právě v 90. letech.

"Greta Thunbergová je supermodelka, byla na titulní stránce (časopisu) Vogue," řekla 46letá rodačka z Litvínova o mladé bojovnici proti změnám klimatu. "Je skvělé, čeho už ve svém věku dosáhla. Zná ji každý politik, mění svět. Ztělesňuje to, co dnes musí mít supermodelka. Souvisí to právě nejen s estetikou," vysvětlila.

Introducing the September 2019 issue of British Vogue, guest-edited by HRH The Duchess of Sussex: https://t.co/b3xZpXBiyQ #ForcesForChange pic.twitter.com/YcW4ydOWXN — British Vogue (@BritishVogue) July 28, 2019

Šestnáctiletá Thunbergová bude jednou z tváří zářijového vydání britské mutace módního časopisu Vogue. Toto vydání bude věnované 15 ženám, které ve svých oblastech odvádějí vynikající práci. Hostující šéfredaktorkou tohoto čísla je Meghan, vévodkyně ze Sussexu.

Švédská aktivistka kritizuje politiky v prosinci 2018