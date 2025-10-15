Akademie věd ČR otevírá veřejnosti své brány. Začíná největší vědecký festival!

Praha, Brno, České Budějovice, Turnov, Ústí nad Labem… Nejenom v těchto městech můžou lidé během Festivalu Týden Akademie věd ČR navštívit tamější výzkumná pracoviště a univerzity. Vědci zájemce provedou laboratořemi nebo provozními prostory a představí obsáhleji svůj výzkum i novinky v poznání. Připravené jsou také hravější varianty, aby si z návštěvy každý něco odnesl.
Lidé budou mít příležitost zavítat do oceňované budovy Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze na Petřinách postavené podle projektu architekta Karla Pragera, kde se zkoumají polymery, jejich užití v medicíně či v technických odvětvích nebo šetrná likvidace plastů. V pražském Archeologickém ústavu AV ČR se můžou přihlásit do keramického restaurátorského workshopu a otevřený bude třeba i brněnský Biofyzikální ústav AV ČR.
"Zatímco na Veletrhu vědy si návštěvníci ‚osahají‘ nejrůznější obory na jednom místě, Týden Akademie věd ČR nabízí možnost jít více do hloubky a přímo v prostorech, kde vědci pracují," říká předseda AV ČR Radomír Pánek.
Zajímavou přednášku připravila Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy - Antibiotika a společnost: Proč medicína potřebuje i sociální vědy, nebo Slezská univerzita v Opavě, která mimo jiné zájemcům o astronomii vysvětlí, jak se orientovat na aktuální noční obloze.
Vesmírná mise, přednášky i Science ON
Pestrý program se uskuteční i v sídle Akademie věd na Národní v Praze. Základem jsou přednášky, debaty a rozhovory - například s Alešem Svobodou, který zprostředkuje jedinečný pohled do zákulisí příprav historicky prvního českého astronauta na misi na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS).
Řeč bude také o budoucnosti české energetiky. Tři výrazné osobnosti české vědy budou diskutovat o možných scénářích vývoje i o technologických inovacích, nebude chybět fúze ani vodík.
Novinkou letošního ročníku je vědecké kino.
"Návštěvníci se můžou těšit na oblíbené díly NEZkreslené vědy, krátká populárně-naučná videa Víte, že… a další vizuální dokumenty, které je provedou světem vědy zábavně, srozumitelně a bez zkreslení," říká Petr Borovský ze Střediska společných činností AV ČR, jež festival koordinuje.
Víkend na Národní bude patřit zejména rodinám díky dvěma show Science ON, při kterých se bude mluvit o pupku světa i klamu.
Celý týden bude také otevřená Galerie Věda a umění v přízemí budovy s výstavou Věda ve službách veřejnosti. Její futuristický design i interaktivní prvky návštěvníky přenesou do světa vědy, která reaguje na současné výzvy a přináší konkrétní řešení.
Další informace a celý festivalový program najdete na adrese www.tydenavcr.cz. Z kapacitních důvodů je třeba si na většinu akcí udělat rezervaci. Vstup na všechny akce je zdarma.
Děkujeme všem partnerům za podporu festivalu!