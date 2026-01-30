AI ministr proti korupci podezřelý z korupce. Albánský experiment naráží na realitu

Albánie chtěla světu ukázat, že to s bojem proti korupci myslí vážně. Vytvořila proto něco, co žádná jiná země: vládního „ministra“ z umělé inteligence. Digitální avatar jménem Diella - albánsky Slunce - měl přinést světlo do temných koutů státní správy z pozice ministryně pro veřejné zakázky. Jenže díky ironii osudu se právě instituce, která Diellu vyvinula, sama ocitla v podezření z korupce.
Diella, zahalená do tradičního oděvu a s klidným, téměř záhadným úsměvem, se během posledního roku stala symbolem moderní Albánie. Vystupovala na mezinárodních konferencích, promlouvala k poslancům a byla prezentována jako důkaz, že umělá inteligence může vnést transparentnost tam, kde lidské slabosti selhávají.
„Nemám žádné osobní ambice ani zájmy,“ ujistila loni parlament. „Mám jen data, znalosti a algoritmy, které slouží občanům nestranně.“
V praxi Diella pomáhá lidem žádat o úřední dokumenty online, čímž obchází starý, dobře známý systém úplatků za rychlejší vyřízení. Do budoucna má také vyhodnocovat nabídky ve veřejných zakázkách a rozhodovat, který uchazeč splňuje kritéria nejlépe. Vše auditovatelně, bez emocí, bez známostí. Přesně tak, jak si to Brusel přeje.
Napětí v zemi roste
Boj proti korupci je totiž jednou z klíčových podmínek vstupu Albánie do Evropské unie. Premiér Edi Rama, který zemi vede od roku 2013, to otevřeně přiznává. Albánii s nadsázkou popisuje jako „zemi bratranců“, kde jsou osobní vazby silnější než paragrafy. Diella má být nástrojem, jak tento začarovaný kruh přerušit.
Jenže právě tady přichází zádrhel. Speciální protikorupční prokuratura, která si v posledních letech vybudovala pověst nekompromisního hráče, zahájila vyšetřování Národní agentury pro informační technologie - tedy úřadu, který stojí za digitální infrastrukturou státu včetně Dielly. Ředitelka agentury i její zástupkyně skončily v domácím vězení kvůli podezření z manipulace veřejných zakázek, zjistil The New York Times.
Obvinění zatím nepadla, premiér Rama proto vyčkává. Zároveň ale čelí složitému dilematu, protože politické napětí v zemi roste. Protikorupční razie se dotkly i vysoce postavených politiků a vyvolaly protesty v ulicích Tirany.
Například minulou sobotu se hlavní albánská opoziční strana vrátila do ulic. Při druhé celostátní demonstraci namířené proti premiérovi Edimu Ramovi zpochybnila legitimitu jeho čtvrtého funkčního období. Protest přerostl v otevřené střety s policií před vládními budovami v centru Tirany. Podle úřadů bylo zraněno jedenáct policistů a zadrženo zhruba dvacet účastníků demonstrace.
Problémy přetrvávají
Celá situace má téměř kafkovský rozměr. Umělá inteligence, která má hlídat čistotu veřejné správy, je provozována institucí podezřelou z přesně těch praktik, proti nimž má bojovat. Nabízí se otázka: může být algoritmus skutečně nezávislý, pokud jsou data, která dostává, v rukou lidí s vlastními zájmy?
Odborníci upozorňují, že Diella sama o sobě korupci „neodhaluje“, ale snaží se jí předcházet. Jaký reálný dopad má na albánskou realitu, proto zatím nelze přesně změřit. Evropské instituce sice mluví o dílčím pokroku, zároveň však varují, že problémy přetrvávají - zejména ve stavebnictví a turistických projektech.
Přesto lze na celé kauze najít i pozitivní moment. Vyšetřování nebylo zameteno pod koberec, naopak se stalo veřejným tématem. Podle analytiků je to signál, že Albánie si začíná připouštět vlastní slabiny. Jak říká sám Rama: boj proti korupci je chaotický, plný chyb a nedokonalostí, ale je to boj, který se vede.
Mohlo by vás zajímat:
Zdroje: The New York Times, Tirana Times
"Studená Země". Vědci objevili obyvatelnou planetu vzdálenou 146 světelných let
Mezinárodní tým vědců objevil potenciálně obyvatelnou planetu vzdálenou asi 146 světelných let. Planeta s podobnou velikostí jako Země může nabízet podmínky vhodné pro život, pokud by to dovolila teplota na povrchu. Nachází se totiž v oblasti, kde se může teplota pohybovat až kolem minus 70 stupňů, napsal web listu The Guardian.
Chtějí, abych jim políbil prsten, tvrdí Rakušan. A nabízí zcela nečekané řešení
Předseda STAN Vít Rakušan už několikrát za poslední dny sledoval, jak ho mnozí vládní poslanci ANO, SPD a Motoristů sobě odmítají zvolit místopředsedou sněmovny. Aktuálně.cz přesto řekl, že to bude zkoušet dál, byť si je vědom, že bez jejich hlasů neuspěje. Zároveň kritizoval vládu a tvrdil, že by byl pro její konec a vypsání předčasných voleb.
Velkolepé tenisové divadlo. Nezničitelný Djokovič v pěti setech srazil Sinnera a je ve finále
Ve finále Australian Open se první hráč žebříčku Španěl Carlos Alcaraz utká s osmatřicetiletým srbským tenistou Novakem Djokovičem. Desetinásobný vítěz australského grandslamu porazil v druhém semifinále světovou dvojku a obhájce titulu Itala Jannika Sinnera 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Zjednodušení pravidel pro evropské firmy. Start-up založíte online do dvou dnů
Stačí jedno euro a do dvou dnů bude na světě inovativní firma, která může působit napříč celou EU. Právě tuto vizi přináší tzv. 28. právní režim, na stole se má objevit v březnu. Výrazně zjednodušit život by mohl i existujícím společnostem.
Chytré měřiče budou pro moderní energetickou síť nezbytné
V liberalizaci energetiky a otevřenosti energetického trhu je Česko daleko, v těsném závěsu za Německem či Nizozemskem. Ale co se týče dat o fungování elektrické sítě, má ještě co zlepšovat. „Chybí nám nainstalovat chytré elektroměry, abychom věděli, co se v síti děje, a také dívat se na síť jako celek.