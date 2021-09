Agent 007 byl sexuální násilník, dnes by mu to neprošlo, říká režisér nové bondovky

Režisér nejnovější bondovky Cary Fukunaga se těsně před premiérou filmu Není čas zemřít nechvalně vyjádřil o tom, jak postava agenta 007 vyznívala v nejstarších dílech akční série. V době, kdy postavu hrál Sean Connery, se podle něj James Bond choval jako násilník.

Čtyřiačtyřicetiletý Cary Fukunaga popsal svoje dojmy z filmu Thunderball z roku 1965. Tehdy Jamese Bonda ztvárňoval Sean Connery, který v jedné scéně bez zábran políbí Molly Petersovou v roli zdravotní sestřičky, aniž by o to její postava stála. V další části příběhu Bond využije toho, že o sestřičce ví tajemství, která by ji mohla stát pracovní místo, a přiměje ji, aby se ním vyspala.

"Moje mlčení má svou cenu," říká Conneryho Bond. "Snad nemyslíte… To ne!" odpovídá vyděšená zdravotnice v roli Petersové. Agent 007 se však neostýchá a vtlačí ji do sauny, kde z ní svléká oblečení. "Thunderball? To je ten díl, ve kterém postava Seana Conneryho v podstatě znásilní ženu, že? To by mu dneska neprošlo," uvedl Fukunaga pro deník The Hollywood Reporter.

V předchozím díle Goldfinger z roku 1964 se zase Connery násilím zmocní postavy Pussy Galore, kterou hraje Honor Blackmanová. Autor knižní předlohy Ian Fleming v roce 1959 tuto scénu vysvětlil tak, že osahávání ze strany Bonda je jediným způsobem, jak se ženská hrdinka může "vyléčit ze své patologické lesbické orientace". Informoval o tom deník The Guardian.

Nejnovější bondovka Není čas zemřít, kterou režíroval Fukunaga, má být naopak dílem, kde jsou mužské a ženské postavy nejvíc rovnoprávné. Herečka Lashana Lynchová v 25. pokračování ztvárňuje agentku, která podle všeho převezme Bondův úkol. Agent 007 si totiž na začátku příběhu užívá ve výslužbě na Jamajce.

"Myslím, že někteří diváci budou při sledování nového Bonda křičet a kopat. Budou muset přijmout, že některé chování agenta 007 už je dnes nepřípustné. Díky bohu! Postava totiž vznikla v roce 1952, takže se mezitím leccos změnilo," zdůraznila výkonná producentka Barbara Broccoliová.

Podívejte se na trailer nové bondovky Není čas zemřít: