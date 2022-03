Afrika skrývá odpovědi na eurounijní energetickou krizi způsobenou ruskou invazí

Aktuální krize na Ukrajině zasáhla také energetický trh. Evropa tak bude muset hledat alternativní dodávky ropy a plynu. Podaří se je získat v Africe?

Plyn z Afriky nahradí ruské zdroje

Plán Evropské komise s označením REPowerEU si klade za cíl v roce 2022 snížit poptávku plynu pocházejícího z Ruska o dvě třetiny. Zároveň do roku 2030 hodlá učinit Evropu zcela nezávislou na ruských fosilních palivech.

V roce 2021 Evropská unie z Ruska dovezla celkem 155 miliard metrů krychlových zemního plynu, což představuje téměř 40 % její celkové spotřeby.

Omezení dodávek ruské ropy a plynu nevyhnutelně podnítí hledání nových zdrojů v Africe, která je v celosvětovém měřítku regionem dosud neprobádaným. Již v polovině února na summitu Evropské unie a Africké unie tanzanský prezident Samia Hassan uvedl, že napětí na Ukrajině vyvolává rostoucí zájem o zásoby plynu v zemi, která je šestou největší v Africe.

Kromě solárního potenciálu a "zelené" vodní energie by se Afrika mohla stát další světovou oblastí pro průzkum ložisek uhlovodíků. Aktuální vývoj na Ukrajině a v Rusku jednoznačně zvyšuje poptávku po neruské ropě a plynu. Jen v roce 2021 ostatně již byly ropa a plyn objeveny v Angole, Namibii, Ghaně, Pobřeží slonoviny, Egyptě, Jihoafrické republice a Zimbabwe.

Obnovení a rozšíření solárních projektů v severní Africe by mohlo Evropě plně nahradit ruský plyn jako zdroj energie. Ruská invaze na Ukrajinu by tak mohla odstartovat africkou energetickou renesanci, která by zároveň dokázala výrazně snížit využívání fosilních paliv v Evropě a Africe.

Afrika má šanci na ekonomický rozvoj

Iniciativa by mohla by také stimulovat a diverzifikovat stagnující ekonomiky severní Afriky a učinit komerčně životaschopnými velké projekty, jako je například hydroelektrárna Grand Inga v Konžské demokratické republice.

Nadace DESERTEC již desítky let podporuje využívání rozsáhlých solárních farem na Sahaře. V severní Africe nicméně plány zhatila nestabilita arabského jara a překvapivý nedostatek předvídavosti Německa, které vsadilo na ruský plyn.

Teoreticky by Sahara dokázala pokrýt až čtyřnásobek současné světové poptávky po energii. Dokonce i zlomek z toho by pak stačilo k nahrazení energie dnes získávané z dovozu ruského plynu. Solární energie se může také rychle rozšířit, což možná ve výsledku nakonec zastaví i plány na výstavbu dalších terminálů na zkapalněný zemní plyn.

Dovoz solární elektřiny ze severní Afriky by ovšem vyžadoval vybudování další infrastruktury. Jakmile budou solární systémy zprovozněny, bude třeba je propojit. To především znamená, že projekt tzv. Středomořského elektrického okruhu by musel být jednoznačně odpovídajícím způsobem posílen. Do jižní Evropy a dále do evropské energetické sítě by bylo třeba rozvést pod mořem další soustavu kabelů.

K zajištění čisté elektrické energie ze slunce je v ČR i celé EU příhodné sáhnout po řešení, které nabízejí společnosti realizující fotovoltaické elektrárny na klíč. I díky výhodným EU dotacím je možné získat až 50 % z ceny zpět, což představuje zrychlení návratnosti investice na dobru výrazně kratší i než 10 let.

Které projekty se již realizují

U některých projektů již realizace započala. Tunisko a Alžírsko plánují propojení pod Sicilským průlivem do Itálie a Španělska. Projednávají se plány na propojení s Marokem pomocí podmořských vysokonapěťových stejnosměrných kabelů o kapacitě 3,6 GW. Řecko a Egypt se nacházejí v závěrečné fázi dohody o podmořském interkonektoru s kapacitou 2 GW.

Zároveň však takové řešení může přinést i některé problémy. Pokrytí 20 % saharské pouště solárními panely by mohlo zvýšit teplotu v poušti o 1,5 °C, jak uvádí server premiumtimesng.com. Na druhou stranu je však nutné uvážit, že by to vykompenzovalo snížení emisí CO2, které by takové solární farmy přinesly.

Podmínkou k tomu, aby k podobné situaci na Sahaře nemohlo dojít, je jednoznačně pečlivé územní plánování a zvýšená účinnost solárních panelů. Takto rozsáhlému projektu musí předcházet výzkum jeho vliv na globální klima.

I projekty menšího rozsahu by však již mohly kompenzovat energetický deficit, který by nastal po ukončení dovozu plynu z Ruska.

Potenciální využití "zeleného" vodíku z velkých projektů vodních elektráren v Africe je druhým řešením, které je na pořadu dne, i když je z ekologického a environmentálního hlediska kontroverznější.

Afrika má největší nevyužitý hydroenergetický potenciál na světě, s pouhými 37 GW instalovaného výkonu, což je zhruba 11 % jejího potenciálu. Kontinent přidal v roce 2020 méně než 1 GW výkonu ve srovnání s 14,5 GW ve východní Asii a Tichomoří.

Jaké jsou limity využívání afrických zdrojů

Hlavním důvodem nízké míry implementace je potřeba existence přenosových sítí pro přepravu elektřiny od zdroje ke spotřebiteli, jako je například navrhovaný projekt Grand Inga s potenciálem až 42 GW.

První dvě přehrady, Inga I a Inga II, jsou již realizovány a Inga III se nachází v přípravě. Větší přehrada Grand Inga se však plánuje již od 50. let 20. století. Tento ambiciózní projekt neustále brzdí mnoho aspektů jako špatné plánování, neefektivita a korupce. A hlavně nutnost realizovat přenosové vedení dlouhé několik tisíc kilometrů pro Jižní Afriku a Nigérii.

Grand Inga by se přitom mohla stát okamžitě komerčně životaschopnou, pokud využije svou obrovskou produkci elektřiny k výrobě vodíku a k přeměně ložisek železné rudy a bauxitu na ocel. Ty by se mohly přepravovat do Evropy a dalších zemí po moři.

Před ruskou invazí na Ukrajinu se předpokládalo, že roční poptávka po vodíku vzroste z 90 milionů tun na 140 milionů tun v roce 2030, přičemž podíl "zeleného" vodíku bude činit 20 %. Evropa. Zejména Německo "zelený" vodík intenzivně prosazovalo a mínění o jeho potenciálu po invazi na Ukrajinu prudce vzrostlo.

Přestože snížení závislosti na ruském plynu nebude pro EU snadné, Afrika má v tomto směru výrazný potenciál a mohla by také pomoci globální ekonomice rychleji přejít na obnovitelné zdroje energie.