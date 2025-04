Námořníci nebes uhořeli ve vodíkovém pekle. Explozi Afrického zepelínu nikdo nepřežil

LZ 104 známá také jako L 59 či "Africká loď" (Das Afrika-Schiff) byla německá vzducholoď postavená během první světové války. Proslavila se především více než 6 757 km dlouhým letem do východní Afriky bez jediného mezipřistání. Její osud se však tragicky završil 7. dubna 1918, kdy explodovala nad Středozemním mořem poblíž Malty. Zahynulo všech 21 členů posádky.

LZ 104 byla navržena jako transportní vzducholoď s cílem zásobovat německé jednotky v Africe. V listopadu 1917 podnikla ambiciózní misi, během níž měla dopravit zásoby přes Středozemní moře a nepřátelská území do německé východní Afriky. Vzducholoď zvládla překonat více než 6757 km bez mezipřistání, což byl v té době rekordní dálkový let. Po více než 95 hodinách ve vzduchu už byla nad Súdánem, když přišel rozkaz k návratu. Němci tehdy dostali falešné informace, že jednotky v Africe kapitulovaly, a let tedy neměl smysl. LZ 104 se otočila zpět a po dalším dlouhém letu bezpečně přistála v Bulharsku.

Po této misi byla LZ 104 přestavěna pro bombardovací a průzkumné účely. Při jedné z těchto misí, 7. dubna 1918, explodovala z dosud neznámých příčin nad mořem poblíž Malty. Přesné okolnosti tragédie nejsou dodnes zcela jasné. Na základě tehdejších nehod vzducholodí a jejich konstrukčních vlastností existuje několik pravděpodobných scénářů.

LZ 104 byla naplněna vodíkem, což byl běžný, ale extrémně hořlavý plyn. Pokud došlo k jiskření v motorovém prostoru, statické elektřině nebo mechanickému poškození obalu, mohl vodík vzplanout a explodovat. To by vedlo k okamžité destrukci vzducholodi a posádka by pravděpodobně zahynula v plamenech nebo při pádu z výšky. Kromě výbuchu mohlo dojít i ke kolapsu konstrukce vlivem turbulence, silného větru nebo mechanického poškození, vzducholoď mohla ztratit vztlak a spadnout. Žádná z těchto teorií však nebyla nikdy definitivně potvrzena.

Tragédie LZ 104 připomíná rizika spojená s ranými leteckými technologiemi a zdůrazňuje odvahu posádek, které se vydávaly na neprobádané cesty v nebezpečných podmínkách. Přestože vzducholodě jako LZ 104 byly později nahrazeny modernějšími letadly, jejich příběhy zůstávají důležitou kapitolou z historie letectví.