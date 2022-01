Africký pohár národů budí emoce

První týden afrického šampionátu je za námi a fanoušci se zatím rozhodně nenudí. To nejzábavnější z turnaje však zatím nenabídl fotbal.

V dosavadních 20 zápasech padlo pouze 30 gólů a většina utkání skončila 1:0. Nevalnou úroveň na hřišti však divákům kompenzují skandály. Ať už jde o bizarní ukončení zápasu v 85. minutě, hrozivé zákroky, nebo červenou kartu za ruční výměnu názorů pro exsparťana Benjamina Tetteha.

Úvodní duel mistrovství Afriky obstaral domácí Kamerun s Burkinou Faso. Pořadatelé turnaje si na finálovém Stadionu Olembe poradili a vyhráli 2:1. První kolo skupiny A následně dovršila výhra Kapverd nad oslabenou Etiopií. Kamerun byl úspěšný i ve svém druhém zápase, kdy k radosti domácích fanoušků porazil Etiopii 4:1. Útočník Vincent Aboubakar se navíc vyšvihl do čela střelců turnaje se 4 góly. Domácí jsou také dle bookmakerů Fortuny druhým největším favoritem turnaje hned za Senegalem. Tomu se ale v rámci skupiny B na turnaji zatím příliš nedaří. Ve dvou zápasech ještě nedal gól ze hry. O jedinou branku se postaral Sadio Mané z penalty v 97. minutě. Země nejslavnějšího really závodu světa si tak bude muset na jistý postup počkat do posledního zápasu skupiny s Malawi.

Prvním jistým postupujícím se překvapivě stalo Maroko. To si zatím bez inkasované branky poradilo s Ghanou i Komory a v posledním utkání se popere s Gabonem o první místo ve skupině C. Naopak Ghana je ve svízelné situaci. Její jedinou nadějí je výhra v posledním duelu a postup z tabulky třetích týmů. V tom už ji ale nepomůže Benjamin Tetteh, který se nechal v zápase s Gabonem v 94. minutě za pěstní napadení vyloučit. Emoce vzplály krátce po vyrovnávacím gólů, který asistencí režíroval druhý exsparťan Guélor Kanga. V nejisté pozici je i historicky nejúspěšnější stát turnaje - Egypt. Tým Mohameda Salaha totiž první utkání skupiny D vůbec nezvládl a po gólu leicesterského Kelechiho Iheanacha prohrál s Nigérií 0:1. V dalším zápase s Guineaou-Bissau už přišlo výrazné zlepšení a Mo vystřelil výhru 1:0. Nigérijští Orli však se Súdánem také nezaváhali a Egypt tak pro jistotu postupu z druhého místa nesmí prohrát v posledním utkání.

Ani další favorité nevstoupili do poháru příliš ambiciózně. Pobřeží Slonoviny v obraně se Simonem Delim uhájilo těsnou výhru nad Rovníkovou Guineou a Alžírsko v sestavě s Riyadem Mahrezem začalo pouť za obhajobou bezbrankovou remízou se Sierrou Leone. Skupina E viděla ve dvou utkáních jediný gól a zůstává nadále velmi otevřená. Ve skupině F jsme byli svědky zatím největšího šoku. Postaral se o něj zambijský sudí Janny Sikazwe, který zápas mezi Mali a Tuniskem nepochopitelně dvakrát ukončil před 90. minutou. Africký svaz rozhodčích to odůvodnil dehydratací hlavního a požádal oba kluby k dohrání posledních minut. Tunisané však už tou dobou byli ve vířivkách a znovu nastoupit odmítli. Mali tak vyhrálo 1:0 a v tabulce má stejně bodů jako Gambie. Ta si při svém historicky prvním utkání na turnaji poradila s Mauritánií.

Africký pohár národů je plný hvězd z Premier League a postupové boje obvykle nabízí strhující podívanou. Je proto poměrně nešťastné, že se u nás nenajde program, na kterém lze šampionát sledovat. Zoufat však nemusíte, přenosy utkání lze po registraci sledovat live na Fortuna TV.

