Advokátní kancelář, která boří bariéry mezi advokáty a klienty

Žádná otázka není příliš hloupá! Takový přístup razí manželé a spolupracující advokáti Tereza a Vladimir Churcev.
U mnoha lidí stále ještě převládá dojem, že advokát se kontaktuje až když je problém opravdu urgentní nebo velmi závažný.
Ve velkém množství případů by při tom pomohlo zmírnit dopady problému nebo by problém nemusel vůbec vzniknout, pokud by správný zásah přišel včas.
Lidé však často váhají a mají obavu obrátit se na advokáty, protože neví, co je čeká, zda si s konkrétním poradcem lidsky sednou, zda jim skutečně poradí nebo zda je někdo skutečně vyslechne bez pocitu, že je někdo soudí.
Přesně pro takové případy nabízí advokátní kancelář Churcev & Churceva svoji úvodní konzultaci pro nové klienty.
Jedná se o konzultaci v délce 60 minut, v rámci které můžete probrat cokoliv, co vás zajímá. Tato konzultace je zcela nezávazná. Během této úvodní konzultace advokáti zmapují váš případ, vysvětlí právní možnosti, doporučí možné postupy a odpoví na otázky, které vás skutečně zajímají.
Na základě toho potom sami zvážíte, jak chcete nebo nechcete dále postupovat.
A pokud nemáte čas jezdit za advokáty do jejich kanceláře, může úvodní konzultace proběhnout i online.
Více informací o samotné konzultaci můžete zjistit zde: https://churcev.cz/cenik/
Vladimir Churcev v této souvislosti dodává "Cílem úvodní konzultace je, aby lidé odcházeli s pocitem, že vědí, na čem jsou, jak se mají zachovat a na co si dát pozor. A že v případě potřeby na to nejsou sami."
A pokud zrovna neřešíte konkrétní právní otázku, vždy se můžete dovědět něco praktického na sociálních sítích advokátní kanceláře Churcev & Churceva na Instagramu, Tik Toku nebo YouTube, kde advokáti sdílí užitečné rady a tipy ze světa práva srozumitelně zpracované i pro laiky.