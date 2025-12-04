Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Adresa pro náročné: poslední byty v oceněném projektu v Troji

JRD
před 3 hodinami
Projekt Rezidence Bella Vista v pražské Troji získal 2. místo v soutěži Best of Realty. Nyní nabízí poslední dva volné byty, které představují spojení zdravého bydlení, moderních technologií, kvalitní architektury a výjimečné pražské lokality.
Rezidence Bella Vista
Rezidence Bella Vista | Foto: JRD

Lokalita určující styl

Rezidence Bella Vista se nachází v těsné blízkosti ZOO, v místě, které spojuje klidné prostředí s výjimečnými výhledy do zeleně i na panorama města. Rezidence stojí v nadčasově řešeném území, kde okolní rodinné domy a vila domy vytvářejí komorní atmosféru a dopřávají místním obyvatelům vysokou míru soukromí.

Architekti při návrhu pracovali s členitou morfologií trojského údolí, se širokými výhledy do zeleně i směrem k výhledu na Prahu. Dům je zasazen tak, aby navazoval na charakter vilové zástavby, která je pro Troju typická, a zároveň umožnil maximální propojení interiéru s exteriérem prostřednictvím velkorysých teras a prosklení.

Foto: JRD

Technologický standard, který se v bytové výstavbě nevidí

JRD patří dlouhodobě mezi průkopníky zdravého a technologicky vyspělého bydlení. I v případě Rezidence Bella Vista je silnou stránkou její technické řešení. Objekt využívá tepelná čerpadla systému země voda s hlubinnými vrty o hloubce 160 metrů. Díky tomu má dům stabilní a energeticky úsporný zdroj tepla. Nechybí ani podlahové topení a stropní chlazení, které funguje bezhlučně, rovnoměrně a bez průvanu. Chlazení stropem přináší maximální míru komfortu, která nejen do luxusního segmentu moderního bydlení jednoznačně patří. Součástí řešení je také pro developera JRD již typické řízené větrání s rekuperací, které udržuje v interiérech trvale čerstvý vzduch při minimálních tepelných ztrátách.

Foto: Komerční sdělení

Zdravé vnitřní prostředí akcentuje i důraz na akustický komfort a chytré řízení domácnosti. Obyvatelé mohou pomocí aplikace ovládat teplotu, stínění, světlo i zabezpečení a přizpůsobit si tak domácnost svému dennímu rytmu.

Důležitou roli v návrhu sehrála výjimečná krajinná architektura. Součástí domu je zelená střecha, která přispívá k lepšímu mikroklimatu i k zadržování dešťové vody. Přízemní byty mají zahrádky a k projektu patří i společná jedlá zahrada, v níž jsou vysazeny ovocné keře, byliny a další jedlé plodiny.

Foto: JRD

Rezidence Bella Vista propojuje architekturu, technologie a přírodní prostředí v harmonický celek. Projekt ukazuje, že i prémiový segment může spojit vysoký uživatelský standard s ekologickými řešeními a respektem k místu.

Rezidence Bella Vista

JRD_Bella_Vista_7
7 fotografií
 
