adidas otevírá RUNBASE Prague. Unikátní sportovní prostor bude sloužit zdarma

Běžecká mapa Prahy se mění. Jejím centrem se nově stává Karlín, kde své brány otevírá adidas RUNBASE Prague. Zázemí tohoto jedinečného sportovního prostoru může zdarma využívat kdokoliv se zájmem o aktivní životní styl.

Tisícovky běžeckých cest a sportovních příběhů se propojí v jediném prostoru - v RUNBASE Prague. Kromě pravidelných běžeckých tréninků se můžete těšit na silové tréninky, hodiny jógy, workshopy a spoustu různých komunitních akcí.

RUNBASE Prague je novým domovem běžecké komunity adidas Runners Prague, která pořádá pro veřejnost tréninky pod vedením profesionálních koučů. Především ale spojuje lidi milující pohyb a pomáhá jim růst nejen po sportovní stránce. A to všude na světě. Komunita adidas Runners funguje v 64 metropolích a má téměř 400 tisíc členů, se kterými můžete běhat v New Yorku, Los Angeles, Berlíně, Tokiu…

"S RUNBASE Prague začíná úplně nová éra adidas Runners v Česku. Nyní máme daleko víc možností, které jsou zajímavé nejen pro běžce, ale pro všechny vyznavače aktivního životního stylu," říká Adél Blahovcová, kapitánka adidas Runners Prague. "Nejedná se totiž o obyčejnou tělocvičnu, ale především o zázemí pro naši komunitu. Každý den tu vznikají nová přátelství, členové se vzájemně podporují i motivují. To je pro nás stejně důležité jako samotné běhání."

Praha je výjimečná

RUNBASE Prague je unikátní nejen díky tomu, že veškeré služby poskytuje zdarma, ale také svým konceptem. Funguje na adrese Pobřežní 78, Karlín ve speciálně vybudovaných prostorách, které se rozkládají na téměř 540 m2. Najdete v nich zónu pro funkční tréninky a jógu, nářadí na cvičení, šatny se sprchami nebo třeba chill zónu.

Po celém světě už mají adidas Runners několik desítek základen, ta pražská je ale mezi nimi výjimečná: "Je nejoriginálnější. Vznikla totiž v úplně novém prostoru, který byl uzpůsoben speciálně pro RUNBASE. Zároveň se nachází ve skvělé lokalitě a v rámci Evropy má největší vnitřní prostor," říká Adéla Blahovcová.

Připojte se

Jedinou podmínkou pro to, abyste mohli RUNBASE Prague využívat, je členství v komunitě adidas Runners Prague. Do té se připojíte prostřednictvím aplikace adidas Running (dříve Runtastic), ve které najdete také přehled plánovaných tréninků vedených profesionálními kouči. Zapojovat se můžete také do dalších akcí adidas Runners. Vše je zdarma.

Jak na to? Všechny důležité informace a rozvrh tréninků najdete na Facebooku ve skupině adidas Runners Prague. Pak už stačí obout běžecké boty a užít si tréninky ve skvělé partě.