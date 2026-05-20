Áčkovka nedaleko Dolního Bukovska vznikla ze stromů, které vysadil dědeček majitele

Na místě zarostlého rybníka v jižních Čechách vznikla nenápadná černá chata ve tvaru písmene A, kterou si její majitel navrhl i postavil podle vlastních představ. Stavba ukrytá mezi stromy ale není jen architektonickým experimentem - vznikla ze dřeva, které před desítkami let vysadil jeho dědeček.
Když se večer rozsvítí trojúhelníkový prosklený štít a jeho světlo se odrazí na hladině rybníka Adam, působí malá černá chata uprostřed jihočeských lesů skoro nereálně. Stojí na místě bývalého kamenolomu nedaleko Dolního Bukovska, kde si dnešní majitel Aleš Polák jako dítě hrával u vody.
Rybník ale v polovině osmdesátých let zanikl po protržení hráze a krajina zůstala dlouhé roky opuštěná. Až v roce 2020 se Polák rozhodl místo znovu oživit - obnovit rybník a postavit vedle něj chatu, kterou nosil v hlavě několik let.
Jednoduchost a propojení s krajinou
„Mým cílem bylo postavit rekreační objekt ve tvaru písmene A. Viděl jsem totiž podobné chaty na dovolené v Srbsku a okamžitě se mi zalíbily,“ popisuje majitel. Výsledkem je minimalistická stavba ukrytá mezi stromy, která zvenku působí téměř nenápadně. Černý falcovaný plech splývá s lesem, velká trojúhelníková okna otevírají interiér směrem k vodě a celý objekt stojí na principu jednoduchosti a maximálního propojení s okolní krajinou.
Pro Poláka ale projekt znamenal ještě něco osobnějšího než jen architektonický experiment. „Chatička je pro mě velmi významná i z toho důvodu, že jsem ji nechal kompletně postavit z borovicového dřeva, které v lese vysázel můj dědeček. Chtěl jsem tím i poctít jeho práci, aby jím vlastnoručně zasázené stromky přispěly k něčemu smysluplnému,“ říká.
Stavbu si navrhl sám a rozhodl se pro takzvanou suchou montáž bez použití klasických mokrých procesů. „Jedná se o metodu stavebnictví, která se od klasických způsobů liší především použitím ‚suchých‘ materiálů a technologií. Díky tomu se celý proces stavby výrazně zrychlil. Nepoužili jsme ani litr vody,“ vysvětluje Polák.
Na hrubé stavbě spolupracoval s firmou Teklepo, většinu detailů ale řešil osobně. Důraz kladl hlavně na přírodní materiály a střídmost. „Velice si zakládáme na přírodních materiálech, což ani v tomto případě nebylo výjimkou. Pro celkový vzhled exteriéru chatičky jsme zvolili černou barvu – tím jsme chtěli docílit minimalistického a vůči okolní přírodě nerušivého vzhledu,“ dodává.
Industriál, ale i doplňky v boho stylu
Nejvýraznějším prvkem celé stavby je čelní prosklená stěna složená z trojúhelníkových oken a vstupních dveří. Interiér díky ní působí mnohem větší, než ve skutečnosti je, a zároveň vytváří téměř nepřetržitý kontakt s okolní přírodou. Dřevěná okna a dveře vznikla na míru právě pro atypický tvar chaty.
Uvnitř chata kombinuje syrovější industriální prvky s měkčími doplňky v boho stylu, na kterých se podílela majitelova manželka. Prostor je malý, ale promyšlený do posledního detailu - dole se nachází obytná část s kuchyní a kamny na dřevo, nad ní ložnice přístupná po dřevěném žebříku. Televizi ani další elektroniku tu člověk hledá marně.
„Interiér jsme co nejvíce zachovali v přirozených barvách dřeva. Chatku jsme se snažili ladit tak, abychom se v ní cítili příjemně nejen my, ale i další návštěvníci,“ říká Polák.
Dnes slouží chata hlavně rodině a přátelům, ale majitel ji příležitostně otevírá i hostům, kteří hledají klid mimo civilizaci. Kolem rybníka se dá rybařit, večer posedět u ohně nebo jen sledovat les skrz obří okna. Právě jednoduchost a absence zbytečností jsou podle něj tím největším luxusem.
„Je to pro mě skutečně splněný sen, do kterého jsem vložil spoustu úsilí a pojí mě k němu silné citové pouto. Toto místo jsem vybudoval hlavně pro svoji rodinu, ale budu velmi rád, když sem přijedou sdílet stejné hodnoty i jiní hosté,“ uzavírá Aleš Polák.
Zdroj: autorský článek, VEKRA
