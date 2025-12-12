Přeskočit na obsah
Benative
12. 12.
A tuhle pohádku znáte? Vydejte se do nejkrásnější vánoční vesnice Česka

Nikola Bernard

Malá vesnička Kladruby u Libice nad Doubravou v srdci Železných hor se každým rokem promění v pohádkové místo plné světel, zvonků a ladovské atmosféry. Ačkoli zde trvale žije jen kolem dvaceti obyvatel, díky jejich nadšení a úsilí se toto místo stává vyhlášenou vánoční vesničkou, kterou ročně navštíví tisíce lidí z celé republiky i ze zahraničí. Potřebujete se vánočně naladit? Cíl cesty je jasný.

Tradice plná světýlek

S vánoční výzdobou začali místní před více než dvěma desetiletími. Původně věšeli pár světýlek na stavení, postupně se však místní tradice rozrostla do podoby, která dnes přitahuje pozornost návštěvníků z Německa, Rakouska, Chorvatska, ale dokonce i Brazílie. V minulé sezóně prošlo Kladruby dokonce zhruba 20 tisíc návštěvníků.

Chalupy, zahrádky, stromy i ploty dnes obyvatelé zdobí tisíci LED světélek, jejichž přesný počet už ani nesčítají - jisté ale je, že jich je mnohem více než kdysi uváděných sto tisíc. "Nejde o rekordy, od začátku jsme to chtěli mít hlavně příjemné pro lidi," vysvětluje koordinátor výzdoby Jiří Štekl.

Zdroje: Kudy z nudy, iRozhlas, České noviny

Sameček orangutana sumaterského Kawi

Smutný den pro pražskou zoo. Oblíbený orangutan Kawi se nešťastnou náhodou utopil

V Zoo Praha dnes ráno nešťastně zahynul pětiletý sameček orangutana sumaterského Pustakawan, kterému nikdo neřekl jinak než Kawi. Tragickou událost bohužel způsobila Kawiho mladická nerozvážnost a hra, při které neodhadl své fyzické schopnosti. Půl hodiny před otevírací dobou zoologické zahrady se při houpání pustil lana a spadl do vodního příkopu, kde se následkem nehody utopil.

