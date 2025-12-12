Malá vesnička Kladruby u Libice nad Doubravou v srdci Železných hor se každým rokem promění v pohádkové místo plné světel, zvonků a ladovské atmosféry. Ačkoli zde trvale žije jen kolem dvaceti obyvatel, díky jejich nadšení a úsilí se toto místo stává vyhlášenou vánoční vesničkou, kterou ročně navštíví tisíce lidí z celé republiky i ze zahraničí. Potřebujete se vánočně naladit? Cíl cesty je jasný.
Tradice plná světýlek
S vánoční výzdobou začali místní před více než dvěma desetiletími. Původně věšeli pár světýlek na stavení, postupně se však místní tradice rozrostla do podoby, která dnes přitahuje pozornost návštěvníků z Německa, Rakouska, Chorvatska, ale dokonce i Brazílie. V minulé sezóně prošlo Kladruby dokonce zhruba 20 tisíc návštěvníků.
Chalupy, zahrádky, stromy i ploty dnes obyvatelé zdobí tisíci LED světélek, jejichž přesný počet už ani nesčítají - jisté ale je, že jich je mnohem více než kdysi uváděných sto tisíc. "Nejde o rekordy, od začátku jsme to chtěli mít hlavně příjemné pro lidi," vysvětluje koordinátor výzdoby Jiří Štekl.
Ladovské obrázky ožívají
Výzdoba pak místní časem nejen rozšířili, ale i zjemnili do podoby, která evokuje kouzlo obrázků Josefa Lady. Návštěvníci mohou obdivovat betlém a Tři krále, anděly a hvězdy na stromech, slaměného ponocného či ovčáka se stádem, muzikanty doplňující idylický obraz vesničky či postavičky vytvořené tak, aby bavily i děti.
A letos dodali také instalace věnovaná zimnímu slunovratu. Na jejím kmeni je umístěná kovaná vážka měřící zhruba půldruhého metru, která symbolicky připomíná, že Kladruby leží v Geoparku Železné hory.
Přípravy už od podzimu
Za magickou atmosférou stojí ohromné množství práce - každý rok to zabere kolem 600 hodin. Některé dekorace zůstávají na stromech po celý rok, ale většina se instaluje od září či října. Jeden z dlouholetých "světelných tvůrců" Milan Stehno pak připravil louče a nový projektor - a když zapíná svou výzdobu, spustí se zároveň koledy, které doplňují slavnostní atmosféru.
A přestože po celé obci vedou více než dva kilometry prodlužovacích kabelů, je spotřeba elektřiny díky úsporným technologiím překvapivě nízká - zhruba na úrovni jedné varné desky.
Každodenní krása
Tisíce světélek rozzáří každodenně kolem páté hodiny odpolední, a to přibližně na dvě hodiny. Tato světelná podívaná potrvá až do 5. ledna 2026.
Kladruby ale nejsou jen o světlech. Obyvatele i návštěvníky provází i příjemné melodie a cinkání zvonků, které společně se sněhem dotvářejí atmosféru typickou pro českou vesničku právě z Ladových ilustrací.
Parkování a podpora výzdoby
A co je nutné následovat? Návštěvníci musí ponechat svá auta na odstavné ploše na začátku vesnice. Do Kladrub se totiž během adventu nesmí zajíždět - kvůli kabelům a ochraně travnatých ploch, které by obleva mohla poškodit.
A vstupné platit nemusíte. Výzdoba je financována pouze dary do kasičky nebo prostřednictvím QR kódu. "Lidé vlastně rozhodují o tom, jak budou vypadat příští Vánoce v Kladrubech," uzavírá Štekl.
Zázrak v malé vesnici
Kladruby v Železných horách tak dokazují, že i malá vesnička může vytvořit zázrak. Stačí chuť přinést radost - sobě i ostatním.
Pokud hledáte místo, kde nasajete pravou vánoční atmosféru, cílová stanice vašeho příštího výletu je jasná.
