"A kurýři nebudou mít co žrát." V pražském Karlíně začnou jídlo rozvážet roboti

Na rozvoji robota firma Foodora intenzivně pracuje, přesný termín nasazení ale zatím nesdělila. "Jsme teprve na začátku jednání s některými obcemi, se kterými společně zjišťujeme, jak by nové technologie mohly přispět k rozvoji moderního a udržitelného městského prostředí," uvedla mediální zástupkyně Foodory Marie Cicvárek pro ČTK. Dodala, že podobně firma postupuje i v dalších zemích, kde působí, například ve Švédsku či Norsku.
Autonomní doručovací roboti jsou z pohledu zákona vedeni jako chodci. Pro svůj pohyb tedy nepotřebují žádné zvláštní povolení a jejich přítomnost na chodníku je legální. Nepoužívají silnice a nepřechází mimo vyznačené přechody, jejich provoz stojí na maximální bezpečnosti vůči okolí. "Senzory a kamery rozpoznají lidi, kola, kočárky, invalidní vozíky. Robot se chová ohleduplně," uvedl radní pro dopravu Tomáš Slabihoudek (TOP 09).
Vozítko na elektrický pohon je vybaveno 12 kamerami, ultrazvukovými senzory a radarem s 360° rozsahem, který mu zajišťuje přehled po celém okolí. 99 % pohybu zvládne samo, pokud přece jen dojde k nejasné situaci, ihned kontaktuje vzdáleného operátora. Pohybuje se průměrnou rychlostí tři až čtyři kilometry za hodinu, maximální rychlost může dosáhnout až osm kilometrů. Při kontaktu s chodci, psy či auty zastaví nebo zpomalí a poradit si bez problémů zvládne i s obrubníky či menšími schody, nevadí mu sníh ani déšť. Opatřen by měl být také ochrannými prvky proti poničení nebo krádeži.
Autonomní roboti už úspěšně fungují v řadě měst po celém světě, včetně Evropy či USA. Praha 8 by se tak mohla stát prvním místem v Česku, které se zařadí po jejich boku. Až praxe ukáže, jak budou na nové účastníky provozu reagovat samotní Pražané.