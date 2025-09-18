Magazín

"A kurýři nebudou mít co žrát." V pražském Karlíně začnou jídlo rozvážet roboti

ČTK ČTK
před 4 minutami
V Karlíně se už brzy začnou prohánět malí roboti, kteří sami rozváží jídlo. Plně autonomní vozítka, která se budou testovat v Thámově ulici a okolí, chce do provozu uvést firma Foodora. Chytrý způsob doručování už od dopravní komise Rady městské části Praha 8 dostal zelenou.
Autonomní roboti už úspěšně fungují v řadě měst po celém světě, včetně Evropy či USA.
Autonomní roboti už úspěšně fungují v řadě měst po celém světě, včetně Evropy či USA. | Foto: Shutterstock

Na rozvoji robota firma Foodora intenzivně pracuje, přesný termín nasazení ale zatím nesdělila. "Jsme teprve na začátku jednání s některými obcemi, se kterými společně zjišťujeme, jak by nové technologie mohly přispět k rozvoji moderního a udržitelného městského prostředí," uvedla mediální zástupkyně Foodory Marie Cicvárek pro ČTK. Dodala, že podobně firma postupuje i v dalších zemích, kde působí, například ve Švédsku či Norsku.

Autonomní doručovací roboti jsou z pohledu zákona vedeni jako chodci. Pro svůj pohyb tedy nepotřebují žádné zvláštní povolení a jejich přítomnost na chodníku je legální. Nepoužívají silnice a nepřechází mimo vyznačené přechody, jejich provoz stojí na maximální bezpečnosti vůči okolí. "Senzory a kamery rozpoznají lidi, kola, kočárky, invalidní vozíky. Robot se chová ohleduplně," uvedl radní pro dopravu Tomáš Slabihoudek (TOP 09).

Vozítko na elektrický pohon je vybaveno 12 kamerami, ultrazvukovými senzory a radarem s 360° rozsahem, který mu zajišťuje přehled po celém okolí. 99 % pohybu zvládne samo, pokud přece jen dojde k nejasné situaci, ihned kontaktuje vzdáleného operátora. Pohybuje se průměrnou rychlostí tři až čtyři kilometry za hodinu, maximální rychlost může dosáhnout až osm kilometrů. Při kontaktu s chodci, psy či auty zastaví nebo zpomalí a poradit si bez problémů zvládne i s obrubníky či menšími schody, nevadí mu sníh ani déšť. Opatřen by měl být také ochrannými prvky proti poničení nebo krádeži.

Foodora už prostřednictvím robotů rozváží jídlo třeba ve Švédsku. | Video: SwedenDays

Autonomní roboti už úspěšně fungují v řadě měst po celém světě, včetně Evropy či USA. Praha 8 by se tak mohla stát prvním místem v Česku, které se zařadí po jejich boku. Až praxe ukáže, jak budou na nové účastníky provozu reagovat samotní Pražané.

 
Mohlo by vás zajímat

Obří červené trenýrky slaví výročí. Před deseti lety zavlály na Pražském hradě

Obří červené trenýrky slaví výročí. Před deseti lety zavlály na Pražském hradě

„Jarda se melodicky neopakoval.“ V Divadle Járy Cimrmana křtili knihu o Uhlířovi

„Jarda se melodicky neopakoval.“ V Divadle Járy Cimrmana křtili knihu o Uhlířovi

Vsadil bych si na to, že ve vesmíru existuje nějaká forma života, říká mladý vědec

Vsadil bych si na to, že ve vesmíru existuje nějaká forma života, říká mladý vědec

Tvář, která promluvila mlčením. Androgynní Greta Garbo si podmanila Hollywood

Tvář, která promluvila mlčením. Androgynní Greta Garbo si podmanila Hollywood
Přehled
Magazín.Aktuálně.cz Obsah robot rozvoz jídlo Praha Karlín lifestyle

Právě se děje

před 4 minutami
"A kurýři nebudou mít co žrát." V pražském Karlíně začnou jídlo rozvážet roboti

"A kurýři nebudou mít co žrát." V pražském Karlíně začnou jídlo rozvážet roboti

V Karlíně se už brzy začnou prohánět malí roboti, kteří sami rozváží jídlo. Chytrý způsob doručování už dostal zelenou od dopravní komise Prahy 8.
před 6 minutami

"Jednou za život by je měl vidět každý Čech." Davy už obdivují korunovační klenoty

"Jednou za život by je měl vidět každý Čech." Davy už obdivují korunovační klenoty
Prohlédnout si 5 fotografií
Prezident Petr Pavel loni rozhodl, že výstava klenotů se bude konat každoročně při příležitosti státního svátku svatého Václava.
Kompletní souprava korunovačních klenotů zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť.
před 8 minutami
Obří červené trenýrky slaví výročí. Před deseti lety zavlály na Pražském hradě

Obří červené trenýrky slaví výročí. Před deseti lety zavlály na Pražském hradě

Za celou akcí stála umělecká skupina Ztohoven, jejíž členy tehdejší prezident Zeman označil za "blbečky".
před 17 minutami
V Česku udeří tropy. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji. Pak ale přijde zlom

V Česku udeří tropy. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji. Pak ale přijde zlom

Od pátku až do neděle se čeká stabilní a velmi teplé počasí, byť rána budou už typicky zářijově chladná.
před 33 minutami
"Macronova manželka byla muž." První dáma Francie hodlá ukázat vše

"Macronova manželka byla muž." První dáma Francie hodlá ukázat vše

Americká konzervativní influencerka opakovaně tvrdí, že se Brigitte Macronová narodila jako muž. První pár Francie podal žalobu pro pomluvu.
před 36 minutami
Gross to neustál! říká Nedorost. Incident v Brně se mohl zvrhnout ještě víc

Gross to neustál! říká Nedorost. Incident v Brně se mohl zvrhnout ještě víc

Nová epizoda hokejového podcastu Bago rozebírá spor trenéra Pavla Grosse s fanouškem nebo nechvalně proslulou minelu Patrika Štefana.
před 37 minutami
Siniaková - Kasatkinová. Češka hraje v Soulu proti bývalé světové osmičce

ŽIVĚ
Siniaková - Kasatkinová. Češka hraje v Soulu proti bývalé světové osmičce

Sledujte online přenos z osmifinále tenisového turnaje v Soulu mezi Kateřinou Siniakovou a Darjou Kasatkinovou z Austrálie.
Další zprávy