7 tipů, kam vyrazit na zimní výlet nebo procházku se psem

Než vyrazíte: Pár pravidel pro zimní pohodu
Před každým dobrodružstvím je dobré zkontrolovat pár věcí. Mrkněte na předpověď počasí a stav sněhové pokrývky. Nezapomeňte, že v národních parcích platí pravidla, která chrání místní faunu - pes by měl být vždy na vodítku. A hlavně, buďte ohleduplní k ostatním návštěvníkům, ať už jsou to pěší turisté nebo běžkaři.
1. Národní park České Švýcarsko
Skalní města, hluboké rokle i majestátní vyhlídky. České Švýcarsko má v zimě podmanivou, až mystickou atmosféru. Sněhová pokrývka zvýrazní tvary pískovcových skal a ledové rampouchy vytvoří nádherné scenérie. V zimě je zde navíc božský klid.
- Doporučená trasa: Klasikou je cesta z Mezní Louky do Hřenska po červené značce (Gabrielina stezka je v zimě ale často uzavřena kvůli nebezpečí pádu ledu, bezpečnější je trasa po silnici). Cesta údolím podél říčky Kamenice je zpevněná a dobře schůdná. Počítejte s tím, že soutěsky jsou mimo provoz.
Pro koho je to ideální: Pro aktivní psy a jejich páníčky, kteří ocení dramatické výhledy. Vždy na vodítku.
2. Šumavské pláně
Právě v zimě, kdy se pláně zahalí do bílé peřiny, vynikne drsná krása šumavské krajiny. Pro psy, kteří milují hluboký sníh a volný prostor, je to ráj na zemi.
- Doporučená trasa: Skvělým výchozím bodem je Horská Kvilda, odkud se můžete vydat směrem na Jezerní slať. Trasa vede po upravených cestách, které ale často křižují běžkařské stopy. Učte psa, aby do stopy nevstupoval. Mimo hlavní trasy si pes užije spoustu volnosti.
TIP: Se psem si můžete vyzkoušet i skijöring (jízdu v zápřahu na běžkách). Pro začátek vyrazte raději mimo davy, například brzy ráno nebo večer s čelovkou. Pro takové aktivity je klíčové, aby měl pes dostatek energie.
3. Bývalý vojenský prostor Brdy
Romantická zimní krajina s rozlehlými lesy a nádhernými výhledy. Brdy jsou méně známé, ale o to klidnější místo pro výlety, kde můžete zažít pocit opravdové samoty a volnosti.
- Doporučená trasa: Pro pořádnou túru doporučujeme okruh kolem vrcholu Tok z Obecnice. Čekají vás desítky kilometrů cest, kde potkáte jen pár lidí. V zimě zde bývá dostatek sněhu a minimum turistů. Nečekejte tu ale žádné občerstvení, vše potřebné si vezměte s sebou.
- Pro koho je to ideální: Pro nezávislé dobrodruhy a psy, kteří potřebují hodně prostoru a nevyhledávají společnost.
4. Krkonošské boudy
Hřebeny Krkonoš nemusí být jen pro zdatné sportovce. Díky síti horských bud nabízejí skvělé zázemí i pro pohodovější zimní výlety. Mnoho z nich vítá psí návštěvníky, ale vždy je lepší si to předem ověřit.
- Doporučená trasa: Zkuste třeba trasu z Pece pod Sněžkou na Výrovku. Cesta je sice do kopce, ale je pravidelně upravovaná a odměnou je nejen výhled, ale i možnost se ohřát a občerstvit v tradiční horské chatě.
- Upozornění: Počasí na hřebenech se může změnit během pár minut. Nepodceňujte vybavení pro sebe ani pro psa.
5. Pustevny v Beskydech
Pustevny v létě přetékají turisty. V zimě je tam o něco klidněji, a o to kouzelněji. Jurkovičovy stavby pod sněhem jsou pohádkové.
- Doporučená trasa: Z Pusteven můžete vyrazit po hřebenovce na Radhošť k soše boha Radegasta. Cesty jsou obvykle dobře upravené, ale mohou být zledovatělé. Pro méně zdatné psy je možné využít lanovku na Pustevny a odtud se vydat na kratší okruh.
- Pro koho je to ideální: Pro milovníky krásných výhledů a fotogenických míst.
6. Český ráj - Hruboskalsko
Pískovcové skály Českého ráje jsou v zimě ideálním cílem výletu, zvláště když není mnoho sněhu. Oblast Hruboskalska nabízí nenáročné trasy mezi skalními věžemi.
- Doporučená trasa: Zkuste okruh ze sedmihorských lázní přes vyhlídky na Kapelu a k zámku Hrubá Skála. Výhodou je, že pískovcový povrch dobře odvádí vodu, takže cesty nebývají příliš blátivé ani kluzké.
- Pro koho je to ideální: Pro pohodový rodinný výlet i se staršími psy.
7. Okolí Sečské přehrady
Pokud preferujete mírnější terén a uklidňující výhledy na vodní hladinu, na Seči se vám bude líbit. V zimě zde potkáte minimum lidí a můžete si užít dlouhé procházky.
- Doporučená trasa: Celý okruh kolem přehrady je dobře schůdný a nabízí krásné výhledy na zamrzlou hladinu a zasněžené lesy. Trasa je rovinatá a nenáročná.
- Pro koho je to ideální: Pro psy-seniory, štěňata nebo pro ty dny, kdy si chcete jen vyčistit hlavu bez velkého fyzického výkonu.
Co na výlet se psem zabalit?
Před každým zimním výletem je důležité myslet na bezpečnost a pohodlí vašeho parťáka. Správná výbava rozhoduje o tom, jestli si den užijete, nebo se budete trápit.
Nezbytná výbava pro psa:
- Voda a cestovní miska: I v zimě je pitný režim klíčový. Pes se může snadno dehydrovat pojídáním sněhu.
- Energie na cesty: Sníh a chlad jsou pro psí organismus energeticky náročné. Přibalte s sebou pořádnou svačinu. Ideální jsou měkké masové pamlsky, které dodají rychlou energii a pes je snadno rozkouše i v mrazu.
- Ochrana tlapek: Ostrý ledovec nebo posolené cesty mohou tlapky poranit. Hodí se botičky nebo alespoň ochranný balzám na tlapky.
- Obleček: Pro krátkosrstá plemena, štěňata nebo psí seniory je funkční obleček nutností. Chrání před prochladnutím a udrží svaly v teple.
- Lékárnička, ručník a světýlko: Pro případ zranění, na očištění tlapek před cestou autem a pro lepší viditelnost při brzkém stmívání.
A nezapomeňte, že po náročném výletu přichází ta nejlepší část - společný odpočinek a kvalitní večeře. Váš parťák si zaslouží doplnit energii miskou plnou kvalitního masa, která podpoří regeneraci svalů. Ideální volbou jsou granule určené pro psy ve vysoké zátěži, které mu dodají vše potřebné.
Užijte si zimní dobrodružství!